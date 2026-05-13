『渋谷区立加計塚小学校』にてポケモンカードを活用した体験型ブースを出展！ミニゲームなどを実施

株式会社マルチプル

株式会社マルチプル(https://multiple.ltd/)は、2026年4月25日（土）に渋谷区立加計塚小学校で開催された、FRD株式会社主催の小学生向け体験型イベントに出展いたしました。

本イベントは、「運動能力の向上」と「知的好奇心の刺激」をテーマに掲げ、プロによるかけっこ教室と並行して、弊社によるポケモンカードを活用したミニゲームブースを展開。初めての小学校内イベントへの出展となりましたが、多くの子供たちが参加し、カードゲームを通じた新たなコミュニケーションの形を創出いたしました。

■出展内容

本ブースでは、ポケモンカードの魅力を直感的に楽しめるよう、以下のコンテンツを実施いたしました。

・ポケカじゃんけん体験

・【初実施】ポケカ射的：ポケモンカードが入ったカップを的にした体験型ゲーム

・【初実施】ポケモン輪投げ：お気に入りのポケモンのぬいぐるみを狙って投げる知育遊び

ポケカじゃんけんの様子ポケカじゃんけんの様子２

（※掲載許可を得たもののみ掲載しています）

初めての試みとなった「射的」や「輪投げ」は、開始直後から行列ができるほどの人気を博しました。また、当日は渋谷区議会議員の方も視察に訪れ、子供たちが夢中で遊び、交流する様子を微笑ましく見守られるなど、公的な立場からも高い関心を寄せていただきました。

集合写真

■今後の取り組み

今後も当社は地域イベントへの出展を予定しており、加えて自社で運営するカードショップを通じてカードゲームの魅力を多くの方に届け、地域コミュニティの活性化に寄与してまいります。

■出展予定

・2026年5月24日（日）新居浜健康フェスティバル2026

・2026年6月14日（日）丸子橋フェスティバル

■会社概要

社 名 ： 株式会社マルチプル

代 表 者 ： 岡谷 亮佑

本社所在地 ： 山口県周南市

設 立 ： 2021年7月

業 務 内 容 ：小売業・店舗販売業

取 扱 商 材 ：トレーディングカードゲーム/プラモデル/フィギュア/ゲームサプライ

U R L ：https://multiple.ltd/

■お問い合わせ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社マルチプル 広報課：町田

E-mail：pr@toreca-lounge.com