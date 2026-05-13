貸付型クラウドファンディング「Funvest」5/14より新ファンド「ＮＳＧホールディングス 新潟イノベーションファンド７-１号」の募集開始

Fintertech株式会社

資産を「着実に」育てる「Funvest（ファンベスト）」（以下、Funvest）は、「ＮＳＧホールディングス 新潟イノベーションファンド７-１号」（以下、本ファンド）の募集を5/14より開始しますので、お知らせいたします。

■本ファンドの概要

本ファンドは、投資家の皆様からの出資金を、『株式会社NSGホールディングス』に対し、事業資金および投融資資金として貸付け運用するファンドです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56375/table/332_1_248efeb55a829b319545acfc6d81ca17.jpg?v=202605130751 ]

※ファンドへのお申込みは先着順となります。

詳細は、以下をご参照ください。

https://ftt-funvest.jp/item/detail/197

■株式会社NSGホールディングスについて

株式会社NSGホールディングスは、新潟・福島・東京を中心に展開する『NSGグループ』の中核企業です。同社が所属法人の要となって、NSGグループ全体のガバナンスを強固にするとともに、経営戦略の立案、経営資源の確保なども行います。NSGグループは、同社を中心として所属法人のシナジーを最大限に発揮し、地域・日本・国際社会の発展に寄与することを目指しています。



NSGグループの事業は、教育と医療・福祉・介護を中核としつつ、建設・不動産、商社、広告代理業、スポーツ、食・農、エンタテイメント等にも展開されています。同グループの原点は、1976年に設立された、学習塾などを運営する小さな民間教育機関でした。地域社会のニーズに応えて業容の拡大を続けた結果、101法人を傘下に置くグループへと成長し、1万3千人を超える規模の雇用を地域にもたらしました。

現在は、「New Sustainable Growth」をスローガンに、地域活性化事業の創造に取組んでいます。

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▼キャンペーン詳細

https://ftt-funvest.jp/news/detail/340

■ご家族・ご友人に「Funvest」をご紹介ください！

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▼「Funvestご紹介プログラム」詳細

https://lp.ftt-funvest.jp/refferal-2512/

■Funvest WEBサイト

https://ftt-funvest.jp/



■Fintertechについて

Fintertechは、大和証券グループ及びクレディセゾンがそれぞれ創業来培ってきた金融ビジネスのノウハウを礎としながら、最先端のテクノロジーの活用や外部企業との連携により次世代金融サービスを機動的にかつ柔軟に創出することを目指しています。 主な事業として、暗号資産を活用した「デジタルアセット担保ローン」及び「デジタルアセットステーク（消費貸借）」、「未来をわかちあう投資」を提供する貸付型クラウドファンディングサービス「Funvest（ファンベスト）」を展開しています。

・会社概要（URL：https://fintertech.jp/）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56375/table/332_2_01ec0a58c86a3ea1f058f7a3eea6018f.jpg?v=202605130751 ]

■貸付型クラウドファンディングに関する注意事項

・本サービスの会員登録・ファンドのお申込みにつき、登録料・口座管理費用・申込手数料はかかりません。ご出資の際の出資金の送金手数料は、お客様にご負担いただきます。分配・償還時の送金手数料は、Fintertechが負担いたします。

・Fintertechは、出資金額又は貸付金額に対し一定の料率にて計算した金額を、営業者報酬として、出資金又はファンドの収益より収受いたします。詳しくは、各ファンドの交付書面をご確認ください。

・出資完了後は、途中解約を行うことができません。また、匿名組合契約約款に定める一定の事由により、契約の解除・譲渡が発生した場合は、出資金に対し一定の料率にて計算した解除手数料・譲渡手数料を収受いたします。

・「想定利回り」は、投資家の皆様への分配金（貸付による金利等の収入から、営業者報酬その他の諸費用を差し引いて計算されます）の見通しを元に算定した年換算利回り（税引前）であり、将来の運用結果を保証するものではありません。

・匿名組合契約に基づくお客様の出資金については、元本保証されるものではなく、本借入人に対する貸付債権の財産的価値、営業者の信用状況等により損失が発生するおそれがありますので、十分ご注意ください。

・外貨建てで貸付運用を行うファンドにおいては、海外通貨と日本円の間の為替相場の変動によって、貸付額の円換算額よりも返済された元本額の円換算額が少なくなり、損失が発生する可能性があります。

・詳しくは、当該ファンドの契約締結前交付書面等の交付書面、ファンドの募集ページに記載されておりますので、内容を十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任にて投資を行っていただきますようお願い申し上げます。