360度回転式高精度導電スリップリングの世界市場2026年、グローバル市場規模（穴径0-10mm、10-20mm、20-100mm、100-300mm）・分析レポートを発表
2026年5月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「360度回転式高精度導電スリップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、360度回転式高精度導電スリップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、360度回転式高精度導電スリップリング市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は383百万ドルと評価されており、2031年には507百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.1％であり、産業自動化やロボット技術の進展を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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360度回転式高精度導電スリップリングは、回転中に電流、信号、データを連続的に伝送するために設計された高精度部品です。優れた導電性、低ノイズ、高い安定性を備え、高速回転や複雑な作業環境にも対応可能です。
モジュール設計と多チャネル信号伝送機能により、用途に応じた柔軟なカスタマイズが可能であり、産業自動化装置、ロボット、風力発電、監視システム、医療機器など幅広い分野で利用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に穴径の違いにより分類されており、0から10ミリメートル、10から20ミリメートル、20から100ミリメートル、100から300ミリメートルなどの区分が存在します。
用途別では産業自動化、ロボット、医療機器、その他の分野に分かれており、特に産業自動化とロボット分野が主要な需要源となっています。
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競争環境においては、Grand、Orbex Group、Rion Electronic、Victory-way Electronic、Sibley、CENO Electronics Technology、DEUBLIN、LTN Servotechnik、Cobham、Dynamic Sealing Technologiesなどが主要企業として挙げられます。
さらにHangzhou Prosper、United Equipment Accessories (UEA)、Moog、B-COMMAND、Meridian Laboratory、AVIC Forstar Technology、BGB、ByTune Electronics、Kübler、TSUBAME Musen、STEMMANN-TECHNIK、MOFLON、SENRING Electronics、JINPAT Electronicsなども市場で重要な役割を担っています。各企業は製品の精度向上や耐久性強化を通じて競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では製造業の発展に伴い需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。北米や欧州では高度な産業設備や研究開発用途における需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、産業自動化の進展、ロボット技術の高度化、高精度部品への需要増加が挙げられます。一方で、製造コストの上昇や技術的な高度化への対応が課題となっています。
また、新用途の開拓や技術革新により、今後の成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「360度回転式高精度導電スリップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、360度回転式高精度導電スリップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、360度回転式高精度導電スリップリング市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は383百万ドルと評価されており、2031年には507百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.1％であり、産業自動化やロボット技術の進展を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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360度回転式高精度導電スリップリングは、回転中に電流、信号、データを連続的に伝送するために設計された高精度部品です。優れた導電性、低ノイズ、高い安定性を備え、高速回転や複雑な作業環境にも対応可能です。
モジュール設計と多チャネル信号伝送機能により、用途に応じた柔軟なカスタマイズが可能であり、産業自動化装置、ロボット、風力発電、監視システム、医療機器など幅広い分野で利用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に穴径の違いにより分類されており、0から10ミリメートル、10から20ミリメートル、20から100ミリメートル、100から300ミリメートルなどの区分が存在します。
用途別では産業自動化、ロボット、医療機器、その他の分野に分かれており、特に産業自動化とロボット分野が主要な需要源となっています。
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競争環境においては、Grand、Orbex Group、Rion Electronic、Victory-way Electronic、Sibley、CENO Electronics Technology、DEUBLIN、LTN Servotechnik、Cobham、Dynamic Sealing Technologiesなどが主要企業として挙げられます。
さらにHangzhou Prosper、United Equipment Accessories (UEA)、Moog、B-COMMAND、Meridian Laboratory、AVIC Forstar Technology、BGB、ByTune Electronics、Kübler、TSUBAME Musen、STEMMANN-TECHNIK、MOFLON、SENRING Electronics、JINPAT Electronicsなども市場で重要な役割を担っています。各企業は製品の精度向上や耐久性強化を通じて競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では製造業の発展に伴い需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。北米や欧州では高度な産業設備や研究開発用途における需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、産業自動化の進展、ロボット技術の高度化、高精度部品への需要増加が挙げられます。一方で、製造コストの上昇や技術的な高度化への対応が課題となっています。
また、新用途の開拓や技術革新により、今後の成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。