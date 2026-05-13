【LILY BROWN】Hearts2Heartsが纏う「L.B CANDY STOCK」夏の最新コレクション＜5月14日(木)0:00予約開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」の伝統的でクラシックなビジュー使いを現代のファッションにブレイクダウンしたハイエンドライン「L.B CANDY STOCK(キャンディーストック)」の新作コレクションを2026年5月14日(木)0:00よりオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて先行予約を開始いたします。先行予約に先駆け、5月13日(水)12:00(正午)より各オンラインストアにて、「Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）」をスぺシャルモデルに迎えた最新ヴィジュアルを公開。LILY BROWNでは、2025年10月より、グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えた「Hearts2Hearts」をスペシャルモデルに起用した年間プロジェクトをスタートしています。

LILY BROWN

CANDY STOCK

26 SUMMER COLLECTION

starring Hearts2Hearts

伝統的なビジューの魅力を

モダンな感性で再解釈。

きらめきを纏った彼女たちとともに

シックなニュースタイルをお届けします。

LOOK

PICK UP ITEMS

■[L.B CANDY STOCK]シャイニーワンピース

価格：\34,980

カラー：PNK, MNT, BLK

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]フロントリボンビジューワンピース

価格：\29,920

カラー：LBEG, GRY, BLK

サイズ：0,１

■[L.B CANDY STOCK]レースタンクトップ

価格： \8,910

カラー：IVR, MNT, BLK

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]ペプラムリボントップス

価格：\25,960

カラー：WHT, BLU, BLK

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]クロップドビジューカーディガン

価格：\19,800

カラー：OWHT, MNT, BLK

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]カットワークビジューデニムパンツ

価格：\39,600

カラー：WHT, BLU

サイズ：00, 0,１ ※00サイズはオンライン限定販売

■[L.B CANDY STOCK]ビジュープラットフォームサンダル

価格：\29,920

カラー：LBEG, GRY, BLK

サイズ：0,１

■[L.B CANDY STOCK]ビジューリボンパールピアス

価格：\5,940

カラー：SLV, PNK, GRN

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]ビジューリボンパールネックレス

価格：\6,930

カラー：SLV, PNK, GRN

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]FRUITビーズバッグ

価格：\17,930

カラー：ORG, BLU, BLK

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]2WAYレースカバーバッグ

価格：\17,930

カラー：IVR, LBLU（USAGI ONLINE限定）, BLK

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]フルーツビジューTシャツ

価格：\9,900

カラー：YEL, RED, BLU

サイズ：Free

■[L.B CANDY STOCK]フルーツモチーフニットカーディガン

価格：\16,940

カラー：YEL, RED, NVY

サイズ：Free

※すべて税込み価格

販売について

■ヴィジュアル公開日：2026年5月13日(水)12:00(正午）

・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ (https://usagi-online.com/brand/lilybrown/)〉

■先行予約開始日：2026年5月14日(木)0:00

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

他

全店舗発売日：2026年5月14日(木)以降順次

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx 〉

※各館の営業時間に準じます。

Hearts2Hearts (ハーツ・トゥ・ハーツ) プロフィール

【Team Profile】

Hearts2Hearts(ハーツ・トゥ・ハーツ)は様々な感情や心からのメッセージを込めた神秘的で美しい音楽世界を通じて、世界中のファンと心を繋ぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められているグループ。

多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONの計8人のメンバーで構成されている。

LILY BROWN(リリー ブラウン)について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な⾊使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。

LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram：@lily_brown_official

X: https://x.com/_lilybrown

TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official?

Facebook：https://www.facebook.com/fashion.lilybrown