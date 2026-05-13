【初開催】ファッションワールドに新ゾーン「IP×ファッションゾーン」が誕生！5/22(金)出展説明会を実施

RX Japan合同会社

日本最大の展示会主催会社RX Japan合同会社は、2026年10月に開催する「FaW TOKYO 秋 (ファッションワールド東京)」内に「IP×ファッションゾーン」を新設します。さらに、開催に先立って「出展説明会」を5月22日(金)に実施いたします。

▼ゾーン概要はこちら

＞＞https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/to-exhibit/ip-semi.html(https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/to-exhibit/ip-semi.html)

IP×ファッションゾーンとは？

IP（知的財産）としてキャラクターや作品とコラボしたファッション商品が集まる特設エリア。

IPホルダーや、IPコラボしたブランド、IP商品の受託可能なOEM企業が出展。

商品化や仕入れを望むアパレルや小売店との商談が可能です。

秋展：2026.10/7(水)～9(金) 春展：2027.4/7(水)～9(金)

場所：東京ビッグサイト

日本最大のファッション展 FaW TOKYO (ファッション ワールド東京) 内にて開催

IPコラボで売上とブランド力を加速させる、業界待望のビジネスプラットフォームへ

IP市場は拡大中！インバウンド需要の高まりで海外進出の期待も

近年、市場規模が拡大し続けているIP（知的財産）市場。推し活やインバウンド需要という強力な追い風を受け、ファッション業界においてもキャラクターやアニメ、ゲームといったIPを活用したコラボレーションが活発化しています。

そのような中、「IPを活用した商品を作りたい」「コラボ先と出会いたい」という来場者からの切実な要望に応え、IPとファッションが交差するビジネスのハブとなる「IP×ファッションゾーン」を新設する運びとなりました。

なぜ今、「IP×ファッション」なのか？理由は、“購入機会最多のファッション”×“支出が伸び続ける推し活市場”

ファッションは、日常的に最も購入頻度が高い「最大ボリュームの消費領域」です。一方でIPビジネスは、ファンによる「高熱量な消費」を特徴としています。この「量」と「熱」の掛け合わせにより、単なる売上の向上だけでなく、中長期的なブランド認知の拡大や集客を同時に実現することが可能です。

また、当ゾーンにはOEM/ODM対応可能な企業も多数出展予定であり、IPホルダーとファッションメーカーが直接つながり、具体的な商品化相談やライセンス活用について議論できる、実務に直結した商談の場を提供いたします。

5/22(金) ミッドタウン八重洲にて「出展説明会」を実施

開催に先立って「出展説明会」を実施いたします。当日はゲストスピーカーをお招きし、ファッション業界がいかにしてIPビジネスを取り込み、成長させていくべきか、最新の知見を共有いただきます。

＜開催発表説明会 概要＞

日時：2026年5月22日(金) 11:00～12:00

会場：東京ミッドタウン八重洲 11F

費用：無料・事前登録制

対象：IPホルダー/IPコラボ商品を展開するブランド・メーカー/OEMメーカーなど

お申込み：https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/gbs/sales/exsemi.html

◆ゲストスピーカー

『キャラクター商品市場拡大にみるファッション業界の可能性』

（株）キャラクター・データバンク

代表取締役社長

陸川 和男

＜講演内容＞

年々右肩上がりで拡大するキャラクター商品市場。ファッション業界でもキャラクターコラボが増加、一方で自社でキャラクターをIP化する動きも見られる。本講演では、キャラクタービジネスにおける市場拡大の構造と、今後のファッション業界における可能性を考える

IPビジネスへの参入を検討されている企業様、または今後の戦略立案に役立てたい企業様にとって、市場の最前線を知るまたとない機会です。ぜひ、ご参加ください。

＜お問合せ先＞

FaW TOKYO（ファッションワールド東京）事務局

TEL：03-6739-4108 MAIL：fw.jp@rxglobal.com

公式HP：https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp.html