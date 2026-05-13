25歳以下対象の起業支援プログラム「MINATO U25 Incubation Program 2026」参加者募集｜港区立産業振興センター

株式会社キャンパスクリエイト

港区立産業振興センターでは、25歳以下を対象としたインキュベーションプログラムの募集を開始いたしました。

「自分のアイデアが通用するのか試してみたい」

「アイデアはあるけど、どう形にすればいいかわからない」

「一人で考えていても、前に進まない」

そんな方に向けた、実践型インキュベーションプログラムのご案内です。



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■ MINATO U25 Incubation Program 2026

https://minato-sansin.com/minato-incubation2026/

参加費：無料

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※U25世代の方がお近くにいらっしゃいましたら、ぜひ本プログラムをご紹介いただけますと幸いです。



本プログラムでは、約2か月でアイデアを“事業レベル”まで引き上げることを目指します。

ビジネスモデル設計、顧客検証、ブラッシュアップを経て、最終日のデモデイではVC・大手企業に向けたピッチ（発表）を実施。



■ チーム参加、大歓迎

本プログラムは、チームでの参加を歓迎しています。

3人1組などで役割分担をしながら進めることで、

一人では見えなかった視点や、新たな解に辿り着くことができます。



「ひとりで考える」から「チームで突破する」へ。

仲間とともにアイデアを磨き、事業として前に進めてみませんか？

もちろん個人での参加も可能です。



■ 開催概要

・対象：25歳以下の方

・期間：約2か月（全6回＋メンタリング）

・参加費：無料

・会場：港区立産業振興センター



■プログラム

5回のセッションとグループメンタリングを通して、ビジネスの「問い」と「検証」に本気で向き合います。

Day1：7/26(日) キックオフ/アイデアコンセプトシート作成

Day2：8/2(日) ビジネスモデル設計／ユーザーインタビュー設計

Day3：8/23(日) 検証結果を踏まえた改善／ピッチ資料作成前半

Day4：8/30(日) ピッチ資料作成後半／ファイナンス研修（事業計画）

Day5：9/13(日) ピッチブラッシュアップ

Demo Day：9/27(日) VC・大手企業への最終ピッチ

※セッションの間にグループメンタリングを実施予定



あなたのアイデアが、「通用する事業」になる2か月。ぜひご参加をお待ちしています。

▼詳細・お申込みはこちら

https://minato-sansin.com/minato-incubation2026/



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【ABOUT】

港区では、次世代の起業家を支援するため、25歳以下を対象としたインキュベーションプログラムを実施します。



参加者は自身のビジネスアイデアをもとに、 ビジネスモデル構築／顧客検証／プロトタイピング／VC向けピッチ準備まで、社会実装を見据えた実践的なプロセスに取り組みます。

単なる“起業体験”ではなく、「市場はあるのか」「顧客はお金を払うのか」といった問いに向き合い、投資家の視点にも耐えうる事業へと磨き上げていきます。



また、VCや大企業の技術担当者など、実務の第一線で活躍するプレイヤーとの接点も提供予定です。 プログラムはグループディスカッションを中心に進行し、参加者同士の相互フィードバックを通じてアイデアをブラッシュアップします。



●こんな方におすすめ

・アイデアを形にしたい方

・起業や新規事業に興味がある方

・実践的にビジネスを学びたい方

・VCや企業からのフィードバックを受けたい方



【Target】

以下の要件を満たす方を対象としております



１. 25歳以下（高校生～若手社会人まで）

２.すでに取り組みたいビジネスアイデアがあること

３.<以下のいずれかに該当すること：

・港区に在住、または港区内の高校・大学に在学している

・港区で勤務している

・港区で地域課題解決に関わった経験がある

・将来的に港区内に拠点を設けることに関心がある

※個人応募の際は応募者数によりプログラム内でグループを組んでいただく可能性がございます。



【Support】

・全5回のセッションとメンタリング（最大5回）による事業化支援

・投資家・大手企業に向けたデモデイ参加権

・港区立産業振興センターコワーキングスペースへの登記支援（1年間無償）

・プロトタイピング支援（区内設備利用／ものづくり系を対象）

・一般社団法人 電子情報通信学会との技術マッチング

https://www.ieice.org/jpn_r/



【主催】港区立産業振興センター指定管理者 みなと・キャンパス・リログループ

【事業担当】株式会社キャンパスクリエイト

【運営】BIRD INITIATIVE株式会社

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【港区立産業振興センターについて】

港区立産業振興センターは「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の情報や技術を提供する「未来発展型の産業振興拠点」となる施設です。2022年4月、札の辻スクエア内にオープンいたしました。

◆コワーキングスペース https://minato-sansin.com/coworking/

スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。 組織、世代、性別の垣根を超えた多様な人材の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境により、ビジネスの成功を支援します。



◆ビジネスサポートファクトリー https://minato-sansin.com/business-support-factory/

クリエイター・デザイナー・エンジニアをはじめ、プロフェッショナルから初心者まで、多くの方にご利用いただける機材をご用意しています。中でもアパレル機器は、 CAD やプロッタ、職業用直線ミシンやロックミシン、 3D着装シミュレーション CLO など多様な機器を設置し、量産見本サンプルの製作ができる設備を整えています。



コワーキングスペース、ビジネスサポートファクトリーの見学会は下記にてお申込み可能です。

https://minato-sansin.com/register/

◆貸ホール・会議室等

https://minato-sansin.com/another/hole/



産業振興センター内にはホール、研修室、会議室等、様々な貸出施設があります。

＊利用例 区内団体がホール大（定員280名、広さ約216m2）を非営利目的で午後(13:00～17:00)の時間帯に利用する場合の利用料金は8,500円(税込)です。

【お問合せ先】

港区立産業振興センター

電話：03-6435-0601

広報担当メールアドレス：minato-sansin-hpinfo@minato-sansin.com



【会社概要】

株式会社キャンパスクリエイトは、「お客様の課題解決をオープンイノベーションで実践する広域TLO」をスローガンに、国立大学法人電気通信大学TLOとして経済産業省・文部科学省の承認・認定TLOを受けるとともに、企業様の技術ニーズに対して解決可能な大学研究者を全国から探索する、あるいは大学の技術シーズに対して活用可能な企業様を探索しマッチングする産学官連携マッチング業務を実施しています。また、企業様のオープンイノベーション支援として、企業様が関心を持っている技術分野において活用可能な大学の技術シーズを調査し、報告・ディスカッションを行いながら新規事業のテーマを固めていくコンサルティング業務などを行っています。

2021年1月27日にKAIKA Awards2020の特選紹介事例を受賞しており、従業員・組織が社会価値の創出に向けて一丸となって取り組む経営モデルを推奨しております。

※出典：PRTIMES KAIKA Awards 2020「特選紹介事例」を受賞いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000031052.html

2022年4月1日より港区立産業振興センターの指定管理者構成団体として、産業振興に取り組んでおります。