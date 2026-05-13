ABB、電力網変革の加速に向け欧州全域で2億ドルを投資

ABB株式会社- 欧州全域での投資により、配電用高圧・特別高圧機器の生産能力を拡大- イタリアでの1億ドル投資をはじめ、ブルガリア、フィンランド、ドイツ、ノルウェー、ポーランドでもプロジェクトを展開- SF6ガスフリー高圧・特別高圧スイッチギアやグリッドオートメーション製品を含む主要技術の供給能力をグローバル市場向けに強化

ABBは本日、欧州全域の高圧・特別高圧機器製造能力に今後3年間で約2億ドルを投資すると発表しました。本投資は、生産能力の拡大、次世代配電技術への移行の加速、電力インフラの近代化を進めるお客さまへの供給強化を目的としています。対象となるお客さまには、電力、一般産業、急速に成長するデータセンタ市場などが含まれます。

国際エネルギー機関 (IEA) によると、最終エネルギー消費に占める電力の割合は現在の約20％から2030年までに約30％に増加すると予測されており、電力網拡張の緊急性と規模の大きさが強調されています。「今回の2億ドルの投資のより、ABBの欧州における高圧・特別高圧機器製造および技術力を強化し、電力需要の増加と電力網の進化に対応するお客さまを支援します」とABBのCEOであるモーテン・ウィーロッドは述べています。「需要は、電力網の高度化、再生可能エネルギーの統合、データセンタ市場の成長、より持続可能な技術への移行といった主要な構造的トレンドによって牽引されています。本投資により、生産能力の拡大、供給力の向上、納期の短縮を実現し、欧州および世界のお客さまが変化するエネルギー環境に適応できるよう支援してまいります」

欧州の製造能力への投資

本投資により、ABBの高圧・特別高圧スイッチギア、グリッドオートメーション技術などの重要製品の供給体制が強化されます。イタリアのダルミネには1億ドルを投資し、新たな製造拠点を設立します。この施設では、気中絶縁およびSF6ガスフリースイッチギアや遮断器の需要増加に対応します。さらなる1億ドルの投資は、ブルガリア（ラコフスキ）、フィンランド（ヴァーサ）、ドイツ（ラーティンゲン）、ノルウェー（シーエン）、ポーランド（プジャスニシュ）の各工場における生産能力拡張プロジェクトに充てられ、より信頼性と安定性の高い配電を実現するガス絶縁スイッチギア（GIS）や真空インタラプタ、保護リレーの生産拡大を図るものです。

本プログラムは、英国およびハンガリーでの最近の投資に続くものです。ハンガリーのケチメートでは、約1,500万ドルを投資し、コネクタ技術の研究開発および生産能力が拡張されました。これにより、高圧・特別高圧配電網の信頼性を高めるとともに、電力および再生可能エネルギーのお客さま向けのABBのグリッドレジリエンスソリューションのポートフォリオが強化されます。

英国ノッティンガムでは約3,500万ドルを投資し、接地および避雷保護技術の生産を拡大させました。これにより、重要インフラや、建物、データセンタ、通信・輸送ネットワークを落雷や雷サージから保護するソリューションの供給力が強化されます。

これらの取り組みは、進化する電力網を接続・保護する技術において、安定供給可能な製造体制を構築するというABBの方針を示しています。

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com