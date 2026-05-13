スプラッシュトップ、日立ハイテクとのパートナー契約を発表

社会基盤・産業技術領域におけるリモート運用・保守の高度化を推進リモートアクセスソリューション「Splashtop」を提供するスプラッシュトップ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：水野良昭、以下「スプラッシュトップ」）は、株式会社 日立ハイテク（本社：東京都港区、代表取締役 取締役社長：高木由充、以下「日立ハイテク」）との間で、2026年5月13日にパートナー契約を締結したことを発表します。







社会基盤・産業技術領域では、人手不足の深刻化や拠点の分散化が進む中、設備の遠隔監視や保守の重要性が高まっています。こうした背景から現場に赴くことなく安全かつ効率的に設備を運用・管理できる仕組みが求められています。





スプラッシュトップは、高速かつセキュアなリモートアクセス技術を強みに、従来のIT用途にとどまらず、OT（Operational Technology）領域へのソリューション展開を進めています。特に、「Splashtop Remote Support（SOS）」による遠隔サポートや、「Splashtop Autonomous Endpoint Management（AEM）」によるデバイス管理・運用の自動化を通じて、遠隔地に点在する現場機器の効率的かつ安定的な運用を支援しています。



本パートナー契約により、両社は社会基盤・産業技術領域におけるリモートアクセスおよび運用・保守管理の高度化に向けて協業を推進します。あわせて、日立ハイテクの国内販売網を通じて、スプラッシュトップのリモートアクセスソリューションをより幅広い顧客へ展開していきます。



主な取り組み





なおスプラッシュトップは、エッジデバイスを活用した新たなソリューション展開に向け、株式会社アットマークテクノが提供する産業向けエッジコンピューティング対応IoTゲートウェイ「 Armadillo-IoT G4 」において、Splashtopの動作検証を完了しています。



スプラッシュトップと日立ハイテクは、社会基盤・産業技術領域を中心に、現場のデジタル化およびリモート運用の普及を加速させてまいります。



Splashtop（スプラッシュトップ）について



Splashtopは、分散型ワークフォースのセキュリティとパフォーマンスをシンプルに実現するクラウドネイティブのITプラットフォーム企業です。20年以上にわたるリモート技術の実績を基盤に、導入・運用が容易なソリューションを提供し、単一コンソールからあらゆる場所・デバイスでの安全かつ生産的な業務を支援します。



日本では、日本法人を通じて国内のお客様への販売・サポート体制を整え、日本市場のニーズに対応したサービスを提供しています。



世界で3,000万人以上のユーザーに利用されており、ISO認証、SOC 2準拠、GDPR対応などの高いセキュリティ基準を満たしています。



当社は、Microsoft Intelligent Security Association（MISA）のメンバーであり、Microsoftと連携し、今日のIT環境の進化する課題に対応するために顧客を支援しています。詳細は、 なおスプラッシュトップは、エッジデバイスを活用した新たなソリューション展開に向け、株式会社アットマークテクノが提供する産業向けエッジコンピューティング対応IoTゲートウェイ「 Armadillo-IoT G4 」において、Splashtopの動作検証を完了しています。スプラッシュトップと日立ハイテクは、社会基盤・産業技術領域を中心に、現場のデジタル化およびリモート運用の普及を加速させてまいります。Splashtop（スプラッシュトップ）についてSplashtopは、分散型ワークフォースのセキュリティとパフォーマンスをシンプルに実現するクラウドネイティブのITプラットフォーム企業です。20年以上にわたるリモート技術の実績を基盤に、導入・運用が容易なソリューションを提供し、単一コンソールからあらゆる場所・デバイスでの安全かつ生産的な業務を支援します。日本では、日本法人を通じて国内のお客様への販売・サポート体制を整え、日本市場のニーズに対応したサービスを提供しています。世界で3,000万人以上のユーザーに利用されており、ISO認証、SOC 2準拠、GDPR対応などの高いセキュリティ基準を満たしています。当社は、Microsoft Intelligent Security Association（MISA）のメンバーであり、Microsoftと連携し、今日のIT環境の進化する課題に対応するために顧客を支援しています。詳細は、 https://www.splashtop.com または、https://www.splashtop.co.jp/ をご覧ください。また、各種SNSにて最新情報を発信中です。ぜひSplashtop公式アカウントをフォローしてご活用ください。LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp X：https://x.com/splashtop_japan

産業機器・設備向けのリモートアクセス環境の構築支援遠隔監視・保守サービスの高度化エッジデバイスを活用した新たなソリューションの共同展開