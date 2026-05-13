株式会社プレックスは、バンダイ所蔵のアーカイブをはじめ、歴史ある玩具の数々の中から、選りすぐりのアイテムを復刻させる「バイナルアーカイブスプロジェクト」を始動しました。

現代では発売当時の状態で手に取ることがほぼできなくなった貴重な商品を続々と発表していきます。





第1弾は50年の歴史を誇るスーパー戦隊の始祖『秘密戦隊ゴレンジャー』の中から、当時、株式会社ポピーが発売した『せいぞろい 秘密戦隊ゴレンジャー ハリケーンセット』の復刻版が登場です。

続く第2弾には、1970年代にバンダイより発売された『正義のロボットマジンガーZ』を予定しており、今後も続く「復刻企画」に乞うご期待ください。





プロジェクトロゴ





■せいぞろい 秘密戦隊ゴレンジャー ハリケーンセット

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )にて2026年5月13日(水)12時より予約を開始いたします。(発売元：株式会社プレックス／販売代理店：株式会社アート・ストーム)

※商品詳細ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000250451/?rt=pr





せいぞろい 秘密戦隊ゴレンジャー ハリケーンセット(当時のパッケージ比較)





■商品特長

本商品は、1970年代に株式会社ポピーより発売されたゴレンジャー5人のソフビフィギュアセットです。今では手に入れることがとても難しくなったこのアイテムで、憧れの商品のひとつとして多くの方が探し求めているなか、当時の商品仕様に近づけた復刻版として登場します。

商品内容はアカレンジャー、アオレンジャー、キレンジャー、モモレンジャー、ミドレンジャーの5体。さらに、当時品としては現存していないであろう希少なエンドボールと少年隊員証も付属いたします。





せいぞろい 秘密戦隊ゴレンジャー ハリケーンセット





■商品概要

・商品名 ：せいぞろい 秘密戦隊ゴレンジャー ハリケーンセット

( https://p-bandai.jp/item/item-1000250451/?rt=pr )

・価格 ：21,780円(税込)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：フィギュア…5体／エンドボール…1個／少年隊員証…1点

・商品サイズ：フィギュア…各全高約130mm／エンドボール…全高約110mm／

少年隊員証…横約57mm

・商品素材 ：フィギュア・エンドボール…PVC／少年隊員証…ABS

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・受注開始日：2026年5月13日(水)12時～

・発売元 ：株式会社プレックス

・販売代理店：株式会社アート・ストーム





(C)石森プロ・東映









■『秘密戦隊ゴレンジャー』について

秘密戦隊ゴレンジャーは、色分けされた5人の戦士がチームで戦うヒーロー作品。連携による戦闘や多彩な武器、個性的な怪人が特徴で、「ゴレンジャーハリケーン」などの必殺技も見どころ。これを起点に数多くのシリーズが生まれました。









■正義のロボットマジンガーZ

第2弾は、『正義のロボットマジンガーZ』。2026年7月の予約開始に向けて準備を進めている本アイテムは、マジンガーZ、アフロダイA、兜甲児、弓さやかの4体セット。発売当時のイラストで埋め尽くされたパッケージは、現代では考えられないような豪華仕様。素朴さと温かみを感じさせる造形と存在感のある彩色が魅力です。





正義のロボ マジンガーZ





■商品概要

・商品名 ：正義のロボットマジンガーZ

・価格 ：25,080円(税込)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：フィギュア…4体

・商品サイズ：マジンガーZ…全高約230mm／アフロダイA…全高約200mm／

兜甲児…全高約140mm／弓さやか…全高約138mm

・商品素材 ：フィギュア…PVC

・生産エリア：中国

・受注開始日：2026年7月予定

・発売元 ：株式会社プレックス

・販売代理店：株式会社アート・ストーム





(C)ダイナミック企画・東映アニメーション









■『マジンガーZ』について

マジンガーZは、兜甲児が操縦する巨大ロボットで機械獣軍団と戦う物語。搭乗型ロボットという発想と、「ロケットパンチ」などの必殺技、シンプルで力強い造形が魅力で、迫力ある戦闘とわかりやすい勧善懲悪のドラマが特徴。









■バイナルアーカイブスプロジェクトとは？

昭和ソフビの魅力と 当時の子供たちが抱いた胸が高鳴る感覚を現代に届けるために、造形・彩色・パッケージまで再現を目指す本シリーズ。コレクション価値と文化的価値を兼ね備えた「時を超えるソフビ」を現代に送り出していきます。今後の展開にもお見逃しなく。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr









※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※店頭やイベント等で販売する場合があります。

※本商品は海外で販売する場合があります。