関西ファクトリーイノベーション Week 2026で、図面管理システム「ジーエン図面」を出展｜営業製作所株式会社

営業製作所株式会社

最先端のテクノロジーを活用し、製造業の業務改善を支援する営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西島本 周）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで、インテックス大阪で開催される「関西ファクトリーイノベーション Week 2026」に出展いたします。（6号館A会場 K40-30）

◯ こんなお悩みをお持ちの方は、営業製作所ブースまで！

・類似図面や過去の見積・関連書類がすぐに見つからず、業務が非効率になっている

・図面や書類が部門ごとに分散しており、必要な情報にすぐアクセスできない

営業製作所のブースでは、こうした製造業の現場課題に対して、図面管理システム「ジーエン図面」で実践的な解決策をご提案します。

関西ファクトリーイノベーション Week 2026で展示するサービス

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176565/table/34_1_bb6c24e55a9a67548e9b0b80097d1437.jpg?v=202605130951 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=0MF79GKwFQg ]

ジーエン図面(https://eigyo-mfg.com/service/g-en/zumen/)は、OCR技術による図面の高精度スキャン・データ化と、独自AIによる整理・検索機能を統合した、製造業データ活用ソリューションです。製造業を中心に、大手自動車部品や大手工作機械メーカー、加工会社などで導入が進んでいます。

ジーエン図面に搭載されたAIは、図番・品名・材質などの情報だけでなく、手書き文字まで高精度にデータ化し、分類・命名・保存までを一括で処理します。

さらに、取り込んだ図面を起点に、見積書・仕様書・検査記録などの関連書類や、社内の各種データをひも付けて一元管理できます。属性検索や全文検索に加え、形状や仕様による類似検索、図面差分表示などの機能により、必要な情報へ素早くアクセスできる環境を構築し、分断されていた設計・調達・製造・営業といった部門を横断的につなぎます。

また、ジーエン図面はシステムを導入して終わりではなく、現場で活用され、定着することを重視しています。製造業専門のコンサルタントが伴走し、現場のオペレーションやデータ管理体制に合わせた活用方法を提案するほか、既存データ基盤からの移行支援や利用者向け説明会の実施など、導入後の活用まで支援します。

加えて、セキュリティ面でも安心して利用できる体制を整えています。情報セキュリティマネジメントの国際標準規格であるISO/IEC 27001に対応し、部門・役割単位でアクセス権限を設定できるため、重要な図面や関連データも安全に共有・運用することが可能です。

ジーエン図面の詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/service/g-en/zumen/

営業製作所株式会社 概要

営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。

営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「ジーエン図面」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。

製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。



社名：営業製作所株式会社

設立：2020年4月1日

代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航

電話番号：06-6136-8027

本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階

従業員数：136名

事業内容：ITソリューション事業



公式サイト：https://eigyo-mfg.com/

Eigyo Engine サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/eigyo-engine/

ジーエン図面 サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/g-en/zumen/

採用サイト：https://eigyo-mfg.com/recruit/

お問い合わせ：https://eigyo-mfg.com/contact/