ウィンドウセンサー市場：世界調査レポート―需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向および展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「ウィンドウセンサー市場：タイプ別（屋内用、屋外用）、製品タイプ別（有線、無線）、用途別（商業用、住宅用）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発表した。同レポートは、ウィンドウセンサー市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
ウィンドウセンサー市場の概要
ウィンドウセンサーとは、住宅、商業施設、および産業用建物において、窓の開閉を検知するために使用される電子機器を指す。これらのセンサーは、安全性、エネルギー効率、および自動化を向上させるため、セキュリティシステムやスマートホームシステムに一般的に統合されている。通常、磁石とセンサーの2つの部品で構成され、窓が開けられたり改ざんされた場合に警告を発する仕組みとなっている。高度なウィンドウセンサーでは、温度、湿度、およびガラス破損の監視も可能である。住宅セキュリティに対する懸念の高まり、スマートホーム導入の拡大、ならびに無線監視ソリューションへの需要増加が、世界的な普及を後押ししている。ウィンドウセンサーは、家庭、オフィス、小売店舗、および産業施設において、保護性能と利便性向上のために広く利用されている。
Surveyreportsの専門家によるウィンドウセンサー市場分析によれば、2025年における同市場規模は149億米ドルであった。さらに、ウィンドウセンサー市場は2036年末までに278億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約6.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038458
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349120/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるウィンドウセンサー市場に関する定性的分析によれば、スマートセキュリティソリューションの導入拡大、スマートホーム化の進展、スマートホームおよびIoTベースのセキュリティシステム採用の増加、ならびに住宅および商業施設向け高度安全ソリューションへの需要拡大を背景として、ウィンドウセンサー市場規模は拡大すると見込まれている。ウィンドウセンサー市場における主要企業には、Honeywell International Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Siemens AG、Schneider Electric SE、General Electric Company、Pepperl+Fuchs GmbH、Bosch Security Systems GmbH、ABB Ltd.、Johnson Controls International plc、Eaton Corporation plc、Legrand SA、ASSA ABLOY AB、United Technologies Corporation、Ingersoll Rand Inc.、STANLEY Security Solutions、Allegion plc、Nortek Security & Control LLCなどが含まれる。
また、当社のウィンドウセンサー市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● ウィンドウセンサー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界ウィンドウセンサー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）
ウィンドウセンサー市場の概要
ウィンドウセンサーとは、住宅、商業施設、および産業用建物において、窓の開閉を検知するために使用される電子機器を指す。これらのセンサーは、安全性、エネルギー効率、および自動化を向上させるため、セキュリティシステムやスマートホームシステムに一般的に統合されている。通常、磁石とセンサーの2つの部品で構成され、窓が開けられたり改ざんされた場合に警告を発する仕組みとなっている。高度なウィンドウセンサーでは、温度、湿度、およびガラス破損の監視も可能である。住宅セキュリティに対する懸念の高まり、スマートホーム導入の拡大、ならびに無線監視ソリューションへの需要増加が、世界的な普及を後押ししている。ウィンドウセンサーは、家庭、オフィス、小売店舗、および産業施設において、保護性能と利便性向上のために広く利用されている。
Surveyreportsの専門家によるウィンドウセンサー市場分析によれば、2025年における同市場規模は149億米ドルであった。さらに、ウィンドウセンサー市場は2036年末までに278億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約6.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによるウィンドウセンサー市場に関する定性的分析によれば、スマートセキュリティソリューションの導入拡大、スマートホーム化の進展、スマートホームおよびIoTベースのセキュリティシステム採用の増加、ならびに住宅および商業施設向け高度安全ソリューションへの需要拡大を背景として、ウィンドウセンサー市場規模は拡大すると見込まれている。ウィンドウセンサー市場における主要企業には、Honeywell International Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Siemens AG、Schneider Electric SE、General Electric Company、Pepperl+Fuchs GmbH、Bosch Security Systems GmbH、ABB Ltd.、Johnson Controls International plc、Eaton Corporation plc、Legrand SA、ASSA ABLOY AB、United Technologies Corporation、Ingersoll Rand Inc.、STANLEY Security Solutions、Allegion plc、Nortek Security & Control LLCなどが含まれる。
また、当社のウィンドウセンサー市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● ウィンドウセンサー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界ウィンドウセンサー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）