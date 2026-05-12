「都内勤務が当たり前」だと思っていた学生へ。南房総で50年の安房住宅が贈る、仕事より先に“地域”を好きになるSUP体験インターン開催！

安房住宅株式会社

千葉県南部を中心に、住まいのトータルサポートを展開する安房住宅株式会社（本社：千葉県南房総市、代表取締役：川名展弘）は、2026年夏のインターンシッププログラム「仕事と趣味の1day体験」を開催いたします。

本プログラムは2025年度より開始し、大好評の「SUP（スタンドアップパドルボード）体験」は今回で通算5回目を迎えます。

■ 開催の背景：仕事の前に「この街で生きる理由」を見つける

地方採用において、安房住宅が大切にしているのは「他社との差別化」だけではありません。私たちは、学生が将来を考える際、仕事内容と同じくらい「どの土地で、どんな人生を送るか」というライフスタイルが重要であると考えています。

「移住を視野に入れるなら、まずは地域のファンになってもらいたい」という想いから、あえて仕事よりも先に地域の魅力を肌で感じてもらうプログラムを設計しました。

■ 独自制度：評価ではなく「応援」する、リクルーターによる伴走支援

当社の採用活動における最大の特徴は、採用担当とは別に、学生の「一番の味方」となる『リクルーター』を配置している点です。

リクルーターは学生を評価する立場ではなく、「共に頑張ろう！」と励まし合うパートナーです。インターン中のサポートはもちろん、二次面接や最終面接を前にしたフォロー面談も実施し、学生一人ひとりが納得のいくキャリア形成を行えるよう、選考プロセスを通じて「共にあり続ける」姿勢を体現しています。

■ 参加者の声：実際に「地方で働く未来」を描き内定へ

昨年の参加者（現・内定者）からは、従来の就職活動では得られなかった気づきの声が寄せられています。

【過去参加者の感想（現・内定者）】

「南房総で趣味と仕事の両立ができることが良く伝わりました。都内で仕事メインの将来像しか見えなかったので、とても良い未来を考えるきっかけになりました」。

■ プログラム内容

【午前】会社見学＆ワーク： 創業半世紀の現場を体感し、地域の「不便」を「安心」に変える住まいの仕事の面白さを学びます。

リクルーターとの交流を通じ、リアルな働き方をイメージします。

【午後】SUP（スタンドアップパドルボード）体験： 南房総の海でリフレッシュ。インストラクターの指導付きで、「遊びも仕事も全力」な社風を体感します。

■ 開催概要

日程： 2026年7月24日（金）、8月4日（火）、8月21日（金）

集合場所： JR内房線 木更津駅東口（午前8:45集合）

参加対象： 27年～30年卒の学生

費用： 参加無料（※SUP体験費用の預かり金2,000円は体験後に全額返金）

特典： 交通費として一律4,000円を当日現金支給

詳細を見る :https://recruit.awajyu.co.jp/event/2026summer_intern/

■ 安房住宅株式会社について

南房総に根ざして半世紀。「AWAJYU」の愛称で親しまれ、リフォーム、新築住宅（AWAHAUS）、不動産など8つの専門事業を展開する住まいの総合企業です。

地域の人々の「不便」を解消し、笑顔あふれるより良い暮らしをデザインすることをミッションとしています。