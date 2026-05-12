OLD ORDER、2026年春の新作スニーカーラインナップを公開

株式会社マニアジャパンX-Runner



アジア発スニーカーブランド「OLD ORDER（オールドオーダー）」は、2026年3月から4月にかけて、新作スニーカーを順次発表いたしました。

本リリースでは、期間中に登場した新作モデルをラインナップとして一挙にご紹介いたします。

【OLD ORDER】ONE WEEK SERIESMickey Race RedMickey Race YellowWoody Saddle DenimKitty Black Dot

OLD ORDERの「ONE WEEK」シリーズより、ディズニーコラボレーションモデルとサンリオコラボレーションモデルの新作が登場。

ラインナップは、ディズニーコラボレーションモデルの Mickey Race Red、Mickey Race Yellow、Woody Saddle Denim、サンリオコラボレーションモデルの Kitty Black Dot の4型。

ONE WEEKは、クラシックなランニングシューズをベースに、スリムで軽快なシルエットと異素材を組み合わせたアッパーで再構築したモデルです。それぞれのキャラクターの世界観をカラーリングやチャームディテールに落とし込み、遊び心がありながらもデイリーに取り入れやすいシリーズに仕上げています。

商品情報

ONE WEEK / Mickey Race Red：16,500円（税込）｜35～44

ONE WEEK / Mickey Race Yellow：16,500円（税込）｜35～44

ONE WEEK / Woody Saddle Denim：16,500円（税込）｜35～44

ONE WEEK / Kitty Black Dot：16,500円（税込）｜35～39

【OLD ORDER】TURBO LITE SERIESBlack BalletSilver TranceKitty Pink BrownKitty Black

OLD ORDERの「Turbo Lite」シリーズより、新作モデルが登場。

ラインナップは、Black Ballet、Silver Trance、Hello KittyコラボレーションモデルのKitty Pink Brown、Kitty Blackの4型。

Turbo Liteは、クラシックなランニングシューズをベースに、シャープなシルエットと異素材を組み合わせたアッパーで再構築したモデルです。シューズの輪郭に沿って施されたステッチワークが立体感を生み出し、軽やかで洗練された印象を演出します。

ライニングとシュータンには軽量で通気性の高い素材を使用し、快適な履き心地にも配慮。デザイン性と日常使いのしやすさを兼ね備えたシリーズです。

商品情報

Turbo Lite / Black Ballet：16,500円（税込）｜35～39

Turbo Lite / Silver Trance：16,500円（税込）｜35～39

Turbo Lite / Kitty Pink Brown：19,800円（税込）｜35～40

Turbo Lite / Kitty Black：19,800円（税込）｜35～40

【BBIMP】 Phantom Canvas High / LowCanvas HighCanvas Low

「BBIMP」のキャンバスアレンジモデル。クラシックなキャンバススニーカーをベースに、酔ったときに感じる視界の揺らぎや、ぼやけた幻影のような視覚体験をデザインに落とし込んだ一足です。

シュータンとトゥ部分には、“I’m not drunk yet” のメッセージを配置。ユーモアのあるフレーズをアクセントに、BBIMPらしい遊び心を表現しています。厚みのあるインソールにより、クッション性のある履き心地を実現。サイドには鳩目を配し、通気性にも配慮しています。

また、シューズボックスは宝箱やおもちゃ箱をイメージした特別仕様。鍵穴のグラフィックを施したボックスには、鍵モチーフのシューレースアクセサリーが付属し、パッケージまでストーリー性のある一足に仕上げています。

商品情報

Phantom Canvas High：17,050円（税込）｜35～45

Phantom Canvas Low：16,500円（税込）｜35～46

【BBIMP】TWIST CANVASTWIST CANVAS

クラシックなキャンバススニーカーを再構築したデザインモデル。まっすぐな線が存在しない幻想的な世界観をもとに、ラインのねじれや歪みをデザインに落とし込んだ一足です。

斜めに配置されたシューレース構造が、アシンメトリーな印象を演出。足の甲にかかる圧力を分散させることで、柔らかなフィット感と安定したホールド感を実現しています。歪んだトゥキャップや波打つようなミッドソール、二重構造のソールにより、独自のシルエットを形成しています。

製法には伝統的なヴァルカナイズド製法を採用。しなやかな屈曲性と高い耐久性を備え、デザイン性と履き心地を兼ね備えた一足に仕上げています。シューズボックスには鍵穴のデザインを施し、赤い鍵モチーフのラバーチャームが付属します。

商品情報

TWIST CANVAS：20,900円（税込）｜35～44

【OCAI】X-RUNNER SERIESGalaxy SilverStorm BrownMoon Grey

OCAIより、足元をシャープに見せるシルエット設計が特徴の 「X-Runner」 シリーズが登場。

X-Runnerは、スポーツシューズとしての安定感を意識しながら、日常のコーディネートにもなじむバランスに仕上げたモデルです。ヒール高は約6.5cmで、自然にスタイルを引き上げ、脚長効果と全体のバランスを美しく演出します。

新たに開発したソールには独自の発泡素材を採用。シューズ全体でも約775gまで軽量化を実現しました。軽さだけでなく、快適な履き心地にもこだわった仕様です。

商品情報

X-Runner / Galaxy Silver：24,200円（税込）｜35～44

X-Runner / Storm Brown：24,200円（税込）｜35～44

X-Runner / Moon Grey：24,200円（税込）｜35～40

■OLD ORDERとは

OLD ORDER（オールドオーダー）は、2019年に誕生したアジア発のスニーカーブランドです。

ストリートカルチャーを背景に、クラシックなスニーカーの要素を独自の視点で再構築。ボリュームのあるシルエットや個性的なディテール、遊び心のあるデザインを通して、日常のスタイリングに新しいバランスを提案しています。

アジアを中心に展開を広げ、現在は日本国内でも東京・大阪・名古屋に4店舗を構えています。日本では2024年より本格展開を開始し、ブランドの世界観を体感できる店舗づくりや、国内限定アイテムの展開などを通して、ファッション感度の高い層を中心に支持を広げています。

日本国内におけるOLD ORDERの展開は、中国発スニーカーブランド「OLD ORDER」の日本支社として設立された株式会社マニアジャパンが担っています。



公式サイト：https://oldorder.jp/