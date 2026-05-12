日向坂46・金村美玖さんが２週連続ゲスト！『丹生明里 HAPPY CARAVAN』
株式会社ＴＢＳラジオ
『丹生明里 HAPPY CARAVAN』
TBSラジオで放送している『丹生明里 HAPPY CARAVAN』（毎週土曜日 19:00～19:30）。
5月16日と23日（土）のゲストに、日向坂46の金村美玖さんが出演します！
同期として活動してきた丹生明里と金村美玖さんが、ラジオでじっくりトーク。グループ活動中の思い出はもちろん、昨年卒業した大学の話題や最近のプライベート事情、二人で行った旅行の話題についてもたっぷり語ります。
ここでしか聴けない2週連続の対談を、ぜひお楽しみに！
◇radikoで聴く
https://radiko.jp/r_seasons/10029591
『丹生明里 HAPPY CARAVAN』
放送日時：毎週土曜19:00-19:30
出演者：丹生明里
ゲスト出演：金村美玖（日向坂46）
番組HP：https://www.tbsradio.jp/nibu/
番組メールアドレス：nibu@tbs.co.jp
番組X（旧Twitter）：https://x.com/nibu_radio
番組ハッシュタグ：#丹生ハピ
Spotify： https://open.spotify.com/show/25Mwpxtx35OIJDliIzB5lp