日向坂46・金村美玖さんが２週連続ゲスト！『丹生明里 HAPPY CARAVAN』

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで放送している『丹生明里 HAPPY CARAVAN』（毎週土曜日 19:00～19:30）。

5月16日と23日（土）のゲストに、日向坂46の金村美玖さんが出演します！

同期として活動してきた丹生明里と金村美玖さんが、ラジオでじっくりトーク。グループ活動中の思い出はもちろん、昨年卒業した大学の話題や最近のプライベート事情、二人で行った旅行の話題についてもたっぷり語ります。

ここでしか聴けない2週連続の対談を、ぜひお楽しみに！

◇radikoで聴く

https://radiko.jp/r_seasons/10029591

『丹生明里 HAPPY CARAVAN』

放送日時：毎週土曜19:00-19:30

出演者：丹生明里

ゲスト出演：金村美玖（日向坂46）

番組HP：https://www.tbsradio.jp/nibu/

番組メールアドレス：nibu@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter）：https://x.com/nibu_radio

番組ハッシュタグ：#丹生ハピ

Spotify： https://open.spotify.com/show/25Mwpxtx35OIJDliIzB5lp