OURS7、W冷却で瞬冷体験を実現、独自冷却構造搭載の首掛け式扇風機『COOLING』発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）はライフスタイルブランド「OURS7」より、プレートとファンのW冷却で身体を素早くクールダウンできるNeck Band Fan『COOLING』を発売いたします。

本製品は選べる2つの冷却モードに独自の放熱設計を用いることで、内部にこもる熱を素早く逃がし、冷却性能を最大限に引き出します。透明感のあるクリア×マットなデザインで涼しさと透明感を増幅。羽根なし構造を採用することで、髪の巻き込みリスクを軽減し、安心して使用できる設計となっています。



公式オンラインストアにて販売を開始しています。

https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/os65001)

商品特長

●冷却プレート×ファンで首元を瞬時にクールダウン

冷却プレートのひんやり感とファンからの風で、体感温度を一気に下げるW冷却構造の首掛け扇風機です。

汗をかきやすい首元を直接冷やすことで、蒸し暑い日でも快適に過ごせます。真夏の外出や屋外作業でも、首元からしっかりクールダウン。暑さ対策に最適です。

●選べる2つの冷却モード

間欠モードと連続モード (30分)から選択できます。

１. 間欠モード：プレート冷却（45秒）と休止（15秒）を繰り返します。冷却効率とバッテリー消費のバランスがとれた、冷却プレート機能の基本モードです。

２. 連続モード (30分)：連続でプレート冷却を行います。安全のため、連続冷却モードは30分で自動的にオフになります。

ファン機能・冷却プレート機能は、【一方の単独使用】・【両機能の同時使用】のいずれでもお使いいただけます。

●アルミ放熱板＆空気循環の独自放熱システム搭載で冷却効率アップ

本体内部にこもる熱を効率的に外へ排出するために、独自開発の空気循環システムを採用しました。高熱伝導アルミ放熱板 × 放熱フィンの最適化 × 放熱用小型ファン、3つの技術の組み合わせで、冷却性能を最大限に引き出します。

冷却プレート部はペルチェ素子の力を最大限に活かし、長時間でも安定した冷却効果を実現します。

●風向き自由なロール式アーム＆くるっと巻いてスマート収納

やわらかく自由自在に曲がるシリコンアームで、360度お好みの角度で調節可能です。風を当てたい方向にしっかり調整できます。ぐるぐると巻きつけるだけで、コンパクトに収納可能です。

●専用ポーチによるコンパクト収納で持ち運びラクラク

本体色に合わせたおしゃれなカラーのポーチが付属します。キズや汚れから守り、持ち運ぶ際に便利に使えます。カバンの中でもかさばらず、外出先や旅行にもぴったりです。

●首への負担を抑える軽量ボディ

スリムなネックバンド部とペルチェ部の軽量設計で、長時間使っても首に負担がかかりにくく、通勤・通学・アウトドアでも快適に使えます。

●羽根なし構造＆安全回路搭載

ブレードレス方式のファンを採用。通常の羽根つき扇風機に比べて髪を巻き込む危険性が少ない、安全な構造です。

吹出口に設けられた安全カバーは、髪だけでなく指やその他の異物が入りにくく設計されています。

内蔵バッテリーはPSEテスト済みで、過電圧・過電流防止・過充電・過放電防止の安全回路も備えており、安心してお使いいただけます。

●氷のようなさわやかな透明感のクリア×マットデザイン

クリア×マットの質感が、まるで氷のような清涼感を演出します。余計な装飾を省いたシンプルなフォルムに、マット仕上げの洗練されたカラーリングを組み合わせ、涼感あふれる夏のアイテムに仕上げました。



製品仕様

・ブランド：OURS7

・商品名：冷却プレート搭載 Neck Band Fan COOLING

・カラーバリエーション：クリームホワイト/アイスミント/アッシュブラック

・定価：5,980円（税込）

・充電時間：約2.5時間

・使用時間：扇風機のみ：約1.5～5.5時間

：扇風機＋冷却機能ON：約30分～1時間

：冷却機能のみ：約1.5～2時間

・出力：8Ｗ(MAX）

・バッテリー：リチウムポリマー1000mAh×2

・入力：5V/1A

・充電ポート：USB-C

カラー：アッシュブラックカラー：クリームホワイトカラー：アイスミント

OURS7（アワーズ7）について

OURS7は「日常にスタイルと涼しさをプラスしたい」という想いから誕生したブランドです。未来志向のデザインに本当に必要な機能だけを詰め込み、小さくてもしっかり活躍する製品づくりを目指しています。

「Breathe Life into Your Lifestyle （あなたのライフスタイルに新たな息吹を）」をコンセプトに、日常の中で小さくも確かな活力を届ける製品を展開しています。



【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp