新たにScanSnap iX1300、iX110がARM環境に対応！

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、ScanSnapシリーズのアップデートを、本日5月12日に提供開始します。

この度のアップデートでは、ScanSnap iX2500、iX2400に引き続き、新たにiX1300、iX110や、従来機種のiX1600、iX1400、iX100もARM版Windowsに対応しました。

時・場所・デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしをご提供します。

ARM対応のScanSanpを拡大(注1)

2025年12月のiX2500、iX2400の対応に続き、iX1300、iX110、さらに従来機種のiX1600、iX1400、iX100がARM版Windows環境に対応しました。一部のAI PCなどで採用されているARMベースのSoCを搭載したWindows PCでもScanSnapをぜひご活用ください。

その他、白紙除去の精度の改善もこの度のアップデートにて提供いたします。

その他のアップデートに関しては、https://www.pfu.ricoh.com/imaging/ss_hist/を参照ください。

商標について

・ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・Armは、米国およびその他の国におけるArm Limitedまたはその子会社の登録商標または商標です。

・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1：ソフトウェア「ScanSnap Home」のアップデートが必要です。本アップデートの提供開始にはタイムラグが生じる場合がございます。アップデートがかからない場合は、少し時間をおいてから更新プログラムを確認ください。

参考：ソフトウェアをアップデートする(https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_software_update.html)

関連リンク

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/ （ScanSnap紹介サイト）

https://www.pfudirect.jp/view/category/scansnap （「PFUダイレクト」ホームページ）

https://www.facebook.com/ScanSnapJP （ScanSnap公式Facebook）

https://x.com/ScanSnapJP （ScanSnap公式X(旧Twitter)）

スキャナー製品に関するお問い合わせ先

株式会社PFU

イメージング サービス＆サポートセンター

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/

※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。