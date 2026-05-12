【新商品】単3形/単4形いずれか3本の乾電池で動くマルチ電池に対応した防災ラジオ「SOUND GEAR RESQ WAVE multi」を発売

株式会社京ハヤ

株式会社京ハヤ（本社：東京都港区、代表取締役：張本 慶）は、単3形/単4形いずれか3本の乾電池で動くマルチ電池に対応した防災ラジオ SOUND GEAR RESQ WAVE multi を2026年5月12日（火）より発売します。

SOUND GEAR RESQ WAVE multi は、4Way給電に3つの防災機能、ワイドFMに対応し、イザという時にご家庭にある単3形/単4形いずれか3本の乾電池を集めれば動くマルチ電池に対応した防災ラジオです。





【製品特長】

ご家庭にある電池を集めれば動く マルチ電池対応 防災ラジオ

災害はいつ起こるか分かりません。いざという時、正確な情報を得るためにラジオは欠かせない存在ですが、「電池を用意していなかった」「必要本数が足りなかった」「電池が劣化して使えない」等で準備していたはずの防災ラジオが動かないことも。防災用品はつい揃えて満足しまいがちですが、本来はその存在を忘れていてもイザという時に使えることが最も重要です。だからこそ、ご家庭にある電池だけで動くラジオを開発しました。単3形でも単4形でも、混ざっていてもOK。合計3本あれば動きます。

乾電池を最大数入れれば長時間の使用が可能

本製品は単3形/単4形電池いずれか3本あれば使用できますが、電池ボックスに全ての電池を入れて使用すると、AM/FMラジオを約50時間、LEDライトを約23時間、サイレンを約25時間と長時間の使用が可能です。

給電方法 1 マルチ乾電池

災害が発生した時は停電などで、電力が使えない場合があります。そんな時でも本製品は単3形/単4形乾電池（別売）のいずれか3本あれば動きますので、ご家庭にある電池を集めればすぐ使えるので安心です。

給電方法 2 USB充電

付属のUSBケーブルを使用し、パソコン等のUSBポートと接続すれば充電が可能です。災害時の停電の際や、貴重なコンセントを塞がずに充電する事ができます。

給電方法 3 ソーラー充電

太陽光を利用して充電できるソーラーパネルを搭載していますので、乾電池や充電環境がない状況でも充電ができます。手回しタイプと違って、太陽光が当たる場所に置いておけば充電できるので、災害による避難生活が長引いた際も体力を温存できます。

給電方法 4 手回し充電

乾電池も無くて、USB充電もできない。そして太陽も出ていない… そんな時でも大丈夫。手で回して充電できる、手回し充電機能搭載。右回転、左回転どちらかに回すだけの簡単操作で誰でも充電できます。停電時や避難所など、あらゆるシーンで活躍できます。

AMラジオ番組がFM放送で聴ける ワイドFM対応

ワイドFM（FM補完放送）とはAM放送局の区域において、災害や電波障害に強いFMの周波数を使い、AMラジオの番組を放送することです。AM放送が聴き取りにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組を聴くことができます。海岸部に災害があった時でも、アンテナが高い場所にあるから安全です！

防災対応機能 1 スマホ充電

出力用のUSB-Aポートを搭載していますので、スマホの充電が可能です。万が一スマホの電池残量が無い状態で被災したとしても、スマホを充電し家族の安否を確認することが可能です。

防災対応機能 2 LEDライト

LEDライトを搭載していますので、万が一災害が起き停電になったときや、夜間に避難する際に使用することができます。また、懐中電灯とラジオを別々で用意する必要がなくなるので、防災用品の荷物を減らせるのもメリットです。

防災対応機能 3 サイレン

緊急時には大音量のサイレンを鳴らすことができます。家屋の倒壊等で身動きが取れない状態でも、声を出すこと無く居場所を知らせることができるので、体力を温存することができます。また、避難所などで犯罪に遭遇した際の防犯ブザーとしても使用できます。

Makuakeでの先行販売においてプロジェクト達成率1321%を達成

Makuake（マクアケ）にて先行販売を開始し、開始1時間で目標金額100%を達成、最終的に1321%を達成いたしました！



【製品仕様】

- ラジオ受信周波数：FM 76～108MHz / AM 522～1710kHz ワイドFM対応- 電源：ニッケル水素電池 3.6V/700mAh / 単3形/単4形乾電池 いずれか3本（別売）- 入力端子：USB-Cポート（本体充電用 5V 1A）- 実用最大出力：500mW- スピーカー：5cm（8Ω）- 出力端子：USB-Aポート（5V 1.5A）- LEDライト：70lm- 電池持続時間（目安）：単4形アルカリ乾電池3本使用時：ラジオ受信 約20時間/LEDライト 約8時間/サイレン 約10時間単3形アルカリ乾電池3本使用時：ラジオ受信 約32時間/LEDライト 約14時間/サイレン 約16時間単3形/単4形アルカリ乾電池6本使用時：ラジオ受信 約50時間/LEDライト 約23時間/サイレン 約25時間内蔵充電池使用時：ラジオ受信 約9時間/LEDライト 約4時間/サイレン 約5時間- 充電時間（目安）：手回し充電時（120回転/分で10分間充電した場合）:ラジオ 約10分/LEDライト約20分 使用可能ソーラーパネル充電時:フル充電まで約25時間（充電環境による）USB充電時：フル充電まで約9時間（5V/1A充電器使用時）- 使用温度範囲：0℃ ～ 40℃- 付属品：・USB-A to USB-C 充電ケーブル（100cm） ・ストラップ ・取扱説明書（保証書付）- カラー：ブラック / ホワイト- 保証期間：1年間- 製品サイズ：幅146mm × 奥行45mm（ツマミ含む：53mm） × 高さ81mm- 製品重量：約300g（乾電池を含まず）- 参考価格：3,980円（税込）- 販売方法：全国の家電量販店と自社直販サイトにて販売





【製品ページ】

https://www.kyohaya.co.jp/products/soundgear-resq-wave-multi.html



【自社直販サイト】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1BDQMNQ

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/kyohaya/jkrab2/

ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kyohaya/jkrab2.html

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