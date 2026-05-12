WLCグループ、株式会社JDRONEの参画によりドローンサービス事業を拡充

株式会社WorldLink＆Company（本社：京都市北区、代表取締役社長：須田 信也、以下「WLC」）は、このたび株式会社JDRONE（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大橋 卓也、以下「JDRONE」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

また、本株式取得に伴い、株式会社JDRONEの新たな経営体制として、代表取締役社長に野口 克也が就任いたしました。

■ 本件の背景：ドローン産業の「社会実装フェーズ」への完全移行

WLCは、2024年10月に株式会社エクセディのグループに参画して以来、「SkyLink Japan」ブランドを通じてドローン・ロボティクス分野のソリューション提供を行ってまいりました。

現在のドローン市場は、単なる機体販売のフェーズを超え、高度な運用・データ解析・保守をパッケージ化した「DaaS（Drone as a Service）」へのニーズへと完全にシフトしています。株式会社JDRONEは、火山観測、災害対応、運航管理といった最前線の現場で国内屈指の実績を築いてきたプロフェッショナル集団です。

今回のグループ参画により、WLCの強みである「多様な機体・ソリューションの調達力」と、株式会社JDRONEの「高度な現場運用・サービス実行力」を直結。お客様の課題に対し、機体選定から実運用までをワンストップで提供する体制を構築し、ドローンの社会実装を加速させます。

■ 株式会社JDRONEが描く今後の展望と目標

新体制下において、株式会社JDRONEは「現場のプロフェッショナル」として以下の3点を重点目標に掲げ、事業を強力に推進してまいります。

1. マルチプラットフォームに対応した「次世代DaaS」の標準化

株式会社JDRONEは、WLCが取り扱う国内外の幅広い機体ラインナップを最大限に活用し、特定のメーカーに依存しない「マルチプラットフォーム対応の運用標準」を確立します。

点検、警備、物流、防災など、ミッションに最適な機体選定から運航管理、データ処理までをパッケージ化。お客様が機体の選定や維持管理に悩むことなく、最高精度の成果を享受できる「持続可能なサービスモデル」を全国規模で展開し、実証実験（PoC）で終わらない実ビジネスへの実装を推進します。

2. 「販売・ソリューション・運用」のフィードバックループによる価値創造

「WLCの多角的な販売網・機体調達力」と「株式会社JDRONEの現場運用力」を融合させ、現場のニーズを即座に機材選定やシステム構築へ反映させます。既にグループ入りしている扶和ドローン株式会社の測量技術とも連携し、「販売（WLC）× 測量（扶和ドローン）× 運用（JDRONE）」の三位一体体制を構築。現場の声を反映させた、真に実用的なソリューションを提供します。

3. 産業用ドローン運用の「プロフェッショナル基準」の確立

エクセディグループの高度な製造技術と品質管理のバックボーンを活かし、航空機レベルの安全管理基準に基づいたオペレーション体制を強化します。あらゆる機体を安全かつ効率的に運用できる高度な技術者集団として、株式会社JDRONEの運用品質を業界のデファクトスタンダード（事実上の標準）へと引き上げ、日本の空の安全と産業発展に貢献します。



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■ 株式会社JDRONE 代表取締役社長 野口 克也のコメント

「株式会社JDRONEは、現場という最前線でドローンの可能性を証明し続けてきた企業です。今回、WLCおよびエクセディグループの一員となることで、私たちの『現場力』をより大きな社会課題の解決に直結させることが可能になると確信しています。特定のメーカーに縛られず、あらゆる優れた機体と技術を駆使し、ドローンの社会実装における『新たなスタンダード』を創り上げてまいります。」

■ 経営体制（2026年5月11日付）

代表取締役社長：野口 克也（新任）

株式会社JDRONEはこれまで大橋 卓也氏のリーダーシップにより築き上げた強固な事業基盤を継承しつつ、新体制のもとでグループシナジーを最大化させ、さらなる成長を目指します。

■ 会社概要

株式会社JDRONE

ドローンを活用した実証実験、インフラ点検、災害対応、運航管理等のサービスプロバイダー。高い専門性と安全運用実績を誇り、官公庁・大手企業からの信頼も厚い。

URL：https://jdrone.tokyo/

株式会社WorldLink＆Company

「SkyLink Japan」を運営。ドローンおよびロボティクス分野における製品販売、システム開発、保守サービスを提供。

URL：https://www.skylinkjapan.com/