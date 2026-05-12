トラック納期長期化に対応、レンタル需要拡大で141%成長｜公式サイトリニューアルで購入・レンタルの横断比較が可能に

栗山自動車工業株式会社販売・レンタル・サブスクを一覧で比較できる新サイトの車両一覧画面

東京、千葉、神奈川に拠点を構える栗山自動車工業株式会社（代表取締役社長：栗山智宏 以下、栗山自動車工業）は、トラックの中古車販売、買取、レンタル、パーツ販売を行い、環境にやさしい車両の提供やリサイクルの促進で持続可能な社会を目指しております。

■ トラック納期長期化・価格高騰という業界課題

近年、トラック市場では車両価格の高騰や新車納期の長期化が進んでいます。

車種によっては納車まで1～2年を要するケースもあり、急な増車ニーズに対応できない課題が顕在化しています。

こうした状況の中、企業は「購入」だけでなく「レンタル」「サブスク」など複数の選択肢から最適な調達手段を選ぶ必要性が高まっています。

■ 購入・レンタル・サブスクを横断比較できるサイトへリニューアル

栗山自動車工業は、こうした市場環境の変化を受け、公式サイトをリニューアルしました。

リニューアル後のサイトでは、車両一覧において以下の提供形態を一目で確認できる設計としています。

- 販売- レンタル- サブスク／リース

1台の車両に対して複数の利用方法を横断的に比較できるようになりました。

これにより、利用者は予算や用途に応じて「購入すべきか」「レンタルで対応すべきか」を逆算して選択できるようになり、より実態に即した車両選びが可能となります。

■ 大型トラック在庫と即対応力が強み

同社は大型トラックを中心に豊富な在庫を保有しており、業界内でも希少な供給体制を構築しています。

特にレンタルにおいては、新しい年式の車両も多数取り揃えており、以下のようなニーズに対応しています。

- 納車待ち期間の代替手段- 突発的な増車対応- 安全性や採用面を意識した車両選定

新車購入が難しい状況においても、「すぐに使える車両」を提供できる点が大きな特徴です。

■ レンタル需要拡大を背景に、関連事業は前年同期比141%成長

レンタル・販売に対応する大型トラック在庫の一例

こうした市場環境の変化を背景に、同社の関連事業は前年同期比141%の成長を記録しました。

急な増車ニーズへの対応や、購入以外の選択肢の広がりが、利用拡大の要因とみられます。

■ 代表取締役社長からのコメント

「トラックを“買う”だけでなく、“必要な期間だけ使う”という選択肢が広がっています。

今回のリニューアルでは、お客様が用途や予算に応じて最適な手段を選びやすい環境を整えました。

今後も多様化するニーズに応えてまいります。」―― 栗山自動車工業株式会社 代表取締役社長 栗山智宏

■ 今後の展望

今後は、今回のサイトリニューアルを基盤として、マイページ機能の実装を予定しています。

デジタル保証書の発行や利用履歴の可視化を通じて、顧客ごとの車両管理をより効率化できる仕組みを構築していきます。

段階的な機能拡張を通じて、トラックの利用・管理の利便性向上を目指します。

■ 会社情報

今すぐ最適な一台を見つける :https://www.kuriyama-truck.com/?pr=prtimes

会社情報：

名称：栗山自動車工業株式会社

所在地：東京都江戸川区西瑞江5-3-10

代表者：代表取締役社長 栗山智宏

TEL：03-3689-7711

FAX：03-3689-7828

事業内容：

トラック中古車の販売

トラック中古・リビルトパーツの販売

損害保険代理業

トラック買取事業

事故車・不要車買取

レッカー業務

レンタル・リース事業

経営コンサルタント事業

経営理念：

お客様と地球を笑顔にするため

■ 取材歓迎メッセージ

本件に関する取材も歓迎しております。

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