ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、スクイーズ専門店「PUNIKKO by TOKOTOYZ」を、2026年5月末に池袋パルコ 本館 7階にてグランドオープンいたします。 「PUNIKKO by TOKOTOYZ」は、ケーキ屋のようなフォトジェニックな空間で、本物のスイーツのようなスクイーズを自分で選ぶ体験ができる、これまでにない新感覚のホビーショップです。TikTokを中心に2025年から急増するスクイーズブームの勢いを背景に、TOKOTOYZ初の常設リアル店舗として、コレクター・ホビーファンはもちろん、SNS映えを求める若年層にも広く届けてまいります。 オープンにあたり、TOKOTOYZオリジナルスクイーズ「ぷにっこ」シリーズをはじめ、人気キャラクターとのコラボスクイーズなど豊富なラインナップを取り揃える予定です。

PUNIKKO by TOKOTOYZ 開店概要

店舗名：PUNIKKO by TOKOTOYZ（プニッコ バイ トコトイズ） グランドオープン：2026年5月29日 所在地：池袋パルコ 本館 7階（〒171-8557 東京都豊島区南池袋１丁目２８－２） 営業時間：11:00～21:00 公式SNS（店舗情報随時更新）： TikTok：https://www.tiktok.com/@punikko_by_tokotoyz Instagram：https://www.instagram.com/punikko_by_tokotoyz/ X：https://x.com/punikko_by_tktz

店舗の3つのこだわり

1. 選ぶ体験 -- まるでパティスリーに来たような「ときめきの選び方」

ショーケースにずらりと並ぶスクイーズは、まるでケーキ屋のスイーツのよう。ホールケーキ、ロールケーキ、パフェなど、バラエティ豊かなシリーズを自分で選ぶ楽しさを演出します。ブラインドボックスの販売もあり、ドキドキ感も楽しめます。

2. フォトスポット体験 -- 購入者限定！巨大スフレスクイーズと写真が撮れる

店内には、購入者だけが一緒に写真を撮れる巨大なスフレスクイーズを設置予定。インスタ映え・TikTok映えする体験スポットとして、来店の記念になるコンテンツ撮影の場を提供します。

3. 充実のラインナップ -- スイーツ系からIPコラボまで、集める楽しさが止まらない

TOKOTOYZオリジナルのスイーツ系シリーズをはじめ、人気キャラクターとのコラボ商品まで、幅広いラインナップを取り揃えます。ブラインドボックス形式のシリーズはコンプリートを目指す楽しさも格別。ギフトにもぴったりな品揃えで、何度でも足を運びたくなるショッピング体験を提供します。

オープン時展開予定商品（一部ご紹介）

■ ぷにっこ スイーツ ふわふわスフレシリーズ

ブラインドボックス 全6種＋シークレット1種

■ ぷにっこ スイーツ スイスロール＆バターシリーズ

ブラインドボックス 全6種＋シークレット1種

■ ぷにっこ アニマル キュートなおしりシリーズ

■ ケーキ・スイーツ スクイーズ

まるで本物かのようなリアルで食べたくなっちゃうケーキやスイーツ

■ なんでもいきもの ぷにっこ

「なんでもいきもの」とのコラボスクイーズシリーズ

■ ぷにっこ ナルミヤキャラクターズ

「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボスクイーズシリーズ

このほか、PUNIKKO by TOKOTOYZ にて先行販売となる新商品も続々登場予定！オープン直後にしか出会えないアイテムが揃います。ぜひ会場でいち早くお手に取りください。 ※ ラインナップは順次拡大予定。詳細は公式SNS・公式ECサイトにて随時お知らせいたします。

スクイーズブームと「PUNIKKO by TOKOTOYZ」

スクイーズは、2025年頃からTikTokを中心に投稿数・再生数が急増し、今最も注目されるトイカテゴリのひとつです。SNSライブ配信では多くのファンが熱狂的に参加し、新商品が即完売するほどの盛り上がりを見せています。テレビ番組でも小学生から大人まで幅広い層に人気と紹介され、その勢いはとどまるところを知りません。 TOKOTOYZのオリジナルスクイーズブランド「ぷにっこ」は、TikTok Shopホビーカテゴリで着実に存在感を高めており、今回の実店舗展開によってオンラインとオフラインを融合した、より強力なブランド体験を実現してまいります。

TOKOTOYZ（トコトイズ）について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

「ぷにっこ」について

「ぷにっこ」は、TOKOTOYZが展開するスクイーズシリーズ。オリジナルデザインから人気キャラクターとのコラボまで、幅広いラインナップを展開中。ぷにぷに・もちもち・とろとろとした触り心地と、思わず集めたくなる愛らしいデザインが特徴です。触れた瞬間からクセになる、手放せない癒しアイテムです。

■ PUNIKKO by TOKOTOYZ オープニングスタッフ募集

「PUNIKKO by TOKOTOYZ」のグランドオープンにあたり、店舗の立ち上げを一緒に盛り上げてくださる仲間を募集しています。スクイーズ専門店という新しい業態を、ゼロから形にしていく初代メンバーのポジションです。「スクイーズが好き」「TikTokが好き」「好きを仕事にしたい」--そんなワクワクをそのまま仕事にできる環境で、一歩先のトレンドを一緒につくってくださる方のご応募をお待ちしています。 ▼ 詳細・ご応募はこちらから https://hire.wantedly.com/careers/lifestyle-co/career_page_all_jobs/3752 https://hire.wantedly.com/careers/lifestyle-co/career_page_all_jobs/3753

■ TOKOTOYZ Official HP / SNS

公式HP：https://tokotoyz.jp/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ 公式X（旧Twitter）：https://x.com/tokotoyz 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理 公式HP：https://lifestyle-co.fun/ TEL：03-6262-8580