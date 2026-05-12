脳腫瘍診断市場 2035年に66億1300万米ドル規模へ CAGR5.18％で拡大する早期診断技術と高度MRI需要 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
脳腫瘍診断市場は、2025年の39億9,000万米ドルから2035年には66億1,300万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）5.18％で推移すると見込まれています。脳腫瘍は良性・悪性を問わず、脳機能へ深刻な影響を及ぼす疾患であり、特に高齢化社会の進行に伴い診断ニーズが世界的に増加しています。MRI、PET-CT、分子診断、液体生検などの高度診断技術の導入が進む中、医療機関では早期発見と個別化治療を実現するための診断インフラ強化が加速しています。特にAIを活用した画像解析技術の進歩は、診断精度向上と読影時間短縮を同時に実現し、市場成長を大きく後押ししています。
膠芽腫診断需要の拡大が市場収益を押し上げる重要因子
脳腫瘍診断市場において、2025年は膠芽腫セグメントが最大の収益シェアを占めました。膠芽腫（GBM）は脳腫瘍の中でも最も侵襲性が高く、再発率が高い疾患として知られており、継続的なモニタリングと高精度診断が不可欠です。MRIや機能的MRI、拡散テンソル画像法（DTI）などの高度画像技術に加え、IDH変異、MGMTメチル化、1p/19q共欠失といった分子マーカー解析の重要性が急速に高まっています。WHO中枢神経系腫瘍分類2021への対応が進む中、分子プロファイリング需要は今後さらに拡大すると見込まれています。これにより、画像診断機器メーカーや分子診断企業にとって継続的な収益機会が生まれています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
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遠隔医療とAI画像解析の進展が地方医療アクセスを改善
近年、遠隔医療と人工知能（AI）の統合は、脳腫瘍診断市場における最大級の技術革新として注目されています。特に地方地域や専門医不足地域では、オンライン診療プラットフォームを通じた画像共有や遠隔読影が急速に浸透しています。AIアルゴリズムはMRIやCT画像を高速解析し、従来の読影では見逃される可能性のある微細病変の検出能力を向上させています。また、機械学習技術による腫瘍進行予測や治療効果評価の高度化により、個別化医療の実現が進展しています。日本を含むアジア市場では、高齢化と医療人材不足が深刻化していることから、AI支援診断システムへの投資が今後さらに加速する見通しです。
日本市場で脳腫瘍診断分野への参入価値が高まる背景
日本市場では、脳腫瘍診断関連技術への関心が急速に高まっています。その背景には、65歳以上人口比率が世界最高水準に達していることに加え、精密医療政策の推進があります。日本では年間数万人規模で脳腫瘍患者が診断されており、特に高齢患者の増加に伴いMRI検査件数や分子診断ニーズが拡大しています。さらに、日本政府はがんゲノム医療中核拠点病院の整備を進めており、次世代シーケンシング（NGS）を活用した個別化診断への投資も強化しています。これにより、AI画像診断、液体生検、分子診断、遠隔医療プラットフォームなどの関連企業にとって、日本市場は高収益かつ長期的成長機会を持つ戦略的重要市場として注目されています。
主要企業のリスト：
● Hologic Inc.
● GE Healthcare
● Siemens Healthineers
● Philips Healthcare
● Thermo Fisher Scientific
● Illumina, Inc.
● Agilent Technologies
● Bio-Rad Laboratories
● Abbott Laboratories
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
分子診断と液体生検の進化が次世代診断市場を形成
膠芽腫診断需要の拡大が市場収益を押し上げる重要因子
脳腫瘍診断市場において、2025年は膠芽腫セグメントが最大の収益シェアを占めました。膠芽腫（GBM）は脳腫瘍の中でも最も侵襲性が高く、再発率が高い疾患として知られており、継続的なモニタリングと高精度診断が不可欠です。MRIや機能的MRI、拡散テンソル画像法（DTI）などの高度画像技術に加え、IDH変異、MGMTメチル化、1p/19q共欠失といった分子マーカー解析の重要性が急速に高まっています。WHO中枢神経系腫瘍分類2021への対応が進む中、分子プロファイリング需要は今後さらに拡大すると見込まれています。これにより、画像診断機器メーカーや分子診断企業にとって継続的な収益機会が生まれています。
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遠隔医療とAI画像解析の進展が地方医療アクセスを改善
近年、遠隔医療と人工知能（AI）の統合は、脳腫瘍診断市場における最大級の技術革新として注目されています。特に地方地域や専門医不足地域では、オンライン診療プラットフォームを通じた画像共有や遠隔読影が急速に浸透しています。AIアルゴリズムはMRIやCT画像を高速解析し、従来の読影では見逃される可能性のある微細病変の検出能力を向上させています。また、機械学習技術による腫瘍進行予測や治療効果評価の高度化により、個別化医療の実現が進展しています。日本を含むアジア市場では、高齢化と医療人材不足が深刻化していることから、AI支援診断システムへの投資が今後さらに加速する見通しです。
日本市場で脳腫瘍診断分野への参入価値が高まる背景
日本市場では、脳腫瘍診断関連技術への関心が急速に高まっています。その背景には、65歳以上人口比率が世界最高水準に達していることに加え、精密医療政策の推進があります。日本では年間数万人規模で脳腫瘍患者が診断されており、特に高齢患者の増加に伴いMRI検査件数や分子診断ニーズが拡大しています。さらに、日本政府はがんゲノム医療中核拠点病院の整備を進めており、次世代シーケンシング（NGS）を活用した個別化診断への投資も強化しています。これにより、AI画像診断、液体生検、分子診断、遠隔医療プラットフォームなどの関連企業にとって、日本市場は高収益かつ長期的成長機会を持つ戦略的重要市場として注目されています。
主要企業のリスト：
● Hologic Inc.
● GE Healthcare
● Siemens Healthineers
● Philips Healthcare
● Thermo Fisher Scientific
● Illumina, Inc.
● Agilent Technologies
● Bio-Rad Laboratories
● Abbott Laboratories
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
分子診断と液体生検の進化が次世代診断市場を形成