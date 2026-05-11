【5月31日】G7伊勢志摩サミットから10年。未来への展望を語る記念フォーラムを三重県志摩市で開催！
志摩市
鈴木 英敬 氏
樋口 宏江 氏
滝崎 成樹 氏
西城 昭二 氏
https://prtimes.jp/a/?f=d49085-33-22a2b8dca9445f9b2427f8a11a43da3a.pdf
開催趣旨
2016年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットから、本年で10年の節目を迎えます。この機をとらえ、サミットに関わりの深いゲストをお招きし、貴重な経験を振り返るとともに、未来に向けて地域のさらなる発展をめざす場として、記念フォーラムを開催します 。
開催概要
日時： 令和8年5月31日（日）14:00～15:30（受付・開場13:30～）
会場： 志摩市阿児アリーナ ベイホール（三重県志摩市阿児町神明1074番地14）
定員： 500人（事前申込制）
参加費： 無料
主催： 志摩市
後援：三重県
出演者
【パネリスト】
鈴木 英敬 氏
衆議院議員/（当時）三重県知事
樋口 宏江 氏
志摩観光ホテル 総料理長
滝崎 成樹 氏
元内閣官房副長官補/（当時）外務省 G7伊勢志摩サミット・広島外相会合準備事務局長
【ファシリテーター】
西城 昭二 氏
株式会社百五総合研究所シニアアドバイザー/（当時）三重県 伊勢志摩サミット推進局長
お申込み方法
以下の志摩市ウェブサイト内の「お申込みフォーム」よりお申込みください。
フォーム受付締切：令和８年５月29日（金）まで
志摩市ウェブサイト(https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisakuka/iseshimasummit/8932.html)
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チラシ
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本リリースに関するお問い合わせ
志摩市 政策推進部 総合政策課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号：0599-44-0205
ファクス：0599-44-5252