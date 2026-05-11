【5月31日】G7伊勢志摩サミットから10年。未来への展望を語る記念フォーラムを三重県志摩市で開催！

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志摩市


開催趣旨

2016年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットから、本年で10年の節目を迎えます。この機をとらえ、サミットに関わりの深いゲストをお招きし、貴重な経験を振り返るとともに、未来に向けて地域のさらなる発展をめざす場として、記念フォーラムを開催します 。



開催概要

日時： 令和8年5月31日（日）14:00～15:30（受付・開場13:30～）


会場： 志摩市阿児アリーナ ベイホール（三重県志摩市阿児町神明1074番地14）


定員： 500人（事前申込制）


参加費： 無料


主催： 志摩市


後援：三重県



出演者

【パネリスト】



鈴木 英敬 氏

衆議院議員/（当時）三重県知事




樋口 宏江 氏

志摩観光ホテル 総料理長




滝崎 成樹 氏

元内閣官房副長官補/（当時）外務省 G7伊勢志摩サミット・広島外相会合準備事務局長




【ファシリテーター】



西城 昭二 氏

株式会社百五総合研究所シニアアドバイザー/（当時）三重県 伊勢志摩サミット推進局長





お申込み方法

以下の志摩市ウェブサイト内の「お申込みフォーム」よりお申込みください。


フォーム受付締切：令和８年５月29日（金）まで


志摩市ウェブサイト(https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisakuka/iseshimasummit/8932.html)


※↑こちらをクリック（タップ）してください。



チラシ



https://prtimes.jp/a/?f=d49085-33-22a2b8dca9445f9b2427f8a11a43da3a.pdf

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本リリースに関するお問い合わせ

志摩市 政策推進部 総合政策課


〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22


電話番号：0599-44-0205


ファクス：0599-44-5252