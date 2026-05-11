教室のGoogleマップ経由CV、どのくらいが目安？ ～本部・現場の取り組みで差が生まれる「ユーザー視点」と「アルゴリズム視点」～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年5月26日（火）・27日（水）・28日（木）の3日程で「教室のGoogleマップ経由CV、どのくらいが目安？ ～本部・現場の取り組みで差が生まれる「ユーザー視点」と「アルゴリズム視点」～」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seAaQlIV2sC0?s=ib3ilv57ld&utm_source=260526_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

入塾生獲得において、Googleマップはすでに欠かせないチャネルとなっています。

運用や数値の可視化に取り組まれている教室様も多いのではないでしょうか。

一方で、「数値は見えているものの、その水準が適切なのか分からない」

「どこに改善余地があるのか判断できない」といったお悩みも多く見受けられます。

本セミナーでは、日々多くの教室様をご支援しているカスタマーサクセスの水村が登壇。

実際の支援運用から見えてきた傾向をもとに、CVを伸ばすために押さえるべきポイントを「ユーザー視点」と「アルゴリズム視点」の2つの観点から整理します。

入塾生や保護者にとって“選びたくなる理由”をどのように見つけ、どう伝えるべきか。

さらに、クチコミをはじめとした評価が検索結果や意思決定に与える影響、そしてそれらを無理なく積み上げていくための具体的な考え方についてもご紹介します。

また、AI検索の広がりにより、情報接触や比較のされ方は確実に変化し始めています。

こうした変化がトラフィックやCVにどのような影響を与えているのかについても、計測の観点を交えてお伝えします。

すでに運用できている今だからこそ、“もう一段伸ばす”ための具体的なヒントをお持ち帰りいただける内容です。

■こんな方におすすめ

- クチコミを戦略的に増やし、入塾へ繋げたいマーケ担当者- 運用数値の評価や改善の打ち手に悩んでいる方- AI検索による比較トレンドの変化を知りたい方

■参加するメリット

- 運用数値が適切か、改善の判断基準が持てる- 自社の現在地を把握し、次の一手を明確にできる- AI検索時代の最新トレンドと対策がわかる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：5月26日（火） 13時00分～13時40分

録画配信 ：5月27日（水） 13時00分～13時40分

録画配信 ：5月28日（木） 13時00分～13時40分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：教室のGoogleマップ経由CV、どのくらいが目安？

～本部・現場の取り組みで差が生まれる「ユーザー視点」と「アルゴリズム視点」～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seAaQlIV2sC0?s=ib3ilv57ld&utm_source=260526_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seAaQlIV2sC0?s=ib3ilv57ld&utm_source=260526_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

カスタマーサクセス部 水村 俊貴

株式会社成城石井にて店舗運営を経験後、広告代理店でWeb広告の提案から運用・分析まで担当。

2018年より株式会社オプトにて位置情報広告コンサルおよびMEOツールのCSとして大手企業を支援。

現在はカンリーのCSとして、多店舗展開企業を対象としたGoogle マップの活用支援や広告運用に従事。これまでの経験を活かしたデータ分析を強みとしている。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com