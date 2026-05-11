【宮城・多賀城】「身体の不調０を目指す！」肩こり/腰痛に新アプローチ：病院で講演実績があるリラクボディ多賀城店が、地域で痛みを抱える方々の救世主を目指す！５月限定：体験ご来店でギフト券プレゼント！

株式会社リアルボディRグループ

東北最大級の店舗数を誇るパーソナルジム『リアルボディ』グループが展開する、肩こり・腰痛改善特化型施設「リラクボディ多賀城店」は、連休中に溜まった疲労や、長年のデスクワークによる慢性的な不調を抱える地域の皆様に向け、科学的根拠に基づいた独自メソッドプログラムを提供しています。

東北最大級の店舗数（※リアルボデイの中で施術）

■ なぜ「揉むだけ」では改善しないのか？

多くのマッサージや整体では、一時的に筋肉をほぐすことで楽になったと感じますが、すぐに痛みが戻ってしまうという悩みが少なくありません。リラクボディでは、その原因を「筋肉のバランスの崩れ」にあると考えています。使われすぎている筋肉を「ほぐし」、固まった関節を「ストレッチ」で広げ、さらに弱っている筋肉を「筋トレ」で正しく機能させる。この独自の三位一体アプローチこそが、リラクボディがたくさんのお客様から効果を実感したと定評（口コミ）をいただいている理由です。

■ 国と医療機関も推奨する「運動療法」

リラクボディのメソッドは、単なるリラクゼーションではなく、医学的根拠に基づいています。運営母体であるリアルボディRグループは、病院内での講演会も開催しており、医療現場でも認められた知見を指導に活かしています。最新のエビデンスでは、肩こりや腰痛に対しては「運動療法」こそが最も効果的であると強く推奨されています。リラクボディでは、この理論を基に、苦痛0の体を目指すサポートを行います。

■多賀城店限定：体験参加でギフト券プレゼント！

「本当に変われるの？」 「自分に合うか不安……」そんな迷いを抱えている多賀城の皆様のために、初回カウンセリングと独自の「もみほぐし×ストレッチ×筋トレ」の根本改善プログラム（通常5,000円相当）を、1回分無料でご提供するプレゼントをお渡しいたします。財布の負担が減り、自分時間が増え、家事や育児、仕事が負担なくこなせるようになる。そして何より、老後の旅行や楽しい時間を健康な身体で満喫できる「健康寿命」の獲得を目指します。

Googleマップでも高評価多数！（※リアルボディ多賀城店の中で施術をさせていただいております）Googleクチコミでも高評価





リラクボディ体験者様の実績

■ 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

多くの方がわずか30分で効果を実感！

リラクボディのスタッフは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎体力向上・痛みの改善のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。

医療機関での講演会も開催

◆多賀城店・店長 柴田 浩瑛より

身体の不調って、正直つらいですよね。私自身も、ケアをしているのに良くならなかったり、楽になってもすぐ戻ってしまう…そんな時期がありました。だからこそ、一人で抱え込まずに、安心して任せられる場所を作りたいと思っています。リラクボディに来てくださる方の多くは、「いろいろ試したけど改善しなかった」というご経験をお持ちです。でもそれは、身体が悪いわけではなく、ただ自分に合った整え方に出会えていなかっただけだと考えています。施術やストレッチも、あなたの身体の状態や生活に合わせて、無理なく取り入れられる方法をご提案します。難しいことは一切ありません。リラックスしながら、気づいたら身体が軽くなっていた。そんな体験を、ぜひ一度感じにきてください。お会いできることを楽しみにしております。

多賀城店・店長 柴田浩瑛







■ 店舗情報：リラクボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

駐車場完備！（※リアルボディ多賀城店の中で施術をさせていただいております）

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://momihogushi-relaxbody.com/

多賀城店WEBサイト：https://momihogushi-relaxbody.com/(https://momihogushi-relaxbody.com/tagajoinfo/)tagajoinfo/(https://momihogushi-relaxbody.com/tagajoinfo/)

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

営業時間：平日 9:00～21:00 / 土日祝 8:00～19:00（年中無休）

電話番号： 080-7365-3355



■ 体験申込サイト

https://relaxbody-yoyaku.com/trial/





リラクボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リラクボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103(#) 第二横山ハイツ

■リラクボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リラクボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リラクボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リラクボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リラクボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リラクボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リラクボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リラクボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リラクボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リラクボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リラクボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リラクボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リラクボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リラクボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年5月1日現在の情報です 。