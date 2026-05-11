株式会社スリージェイトラベル(本社：東京都世田谷区／東京都知事登録旅行業第2-8232号)では、2026年7月12日(日)に沖縄の鉄道にスポットを当てた日帰りツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」を開催いたします。





「沖縄鉄道旅」ツアーロゴ





現在、沖縄県内で鉄道といえば沖縄都市モノレール(ゆいレール)が広く知られていますが、かつては軽便鉄道や路面電車が各地を結び、人々の暮らしや産業を支えていました。

当ツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」は、そうした沖縄の鉄道の歩みを辿りながら、現在のモノレールまでを一体的に体感できる、鉄道テーマ特化型の特別企画です。鉄道網が限られている沖縄において、“鉄道に特化したツアー”は非常に珍しく、ありそうでなかった切り口の企画となっています。





軽便鉄道の痕跡やゆかりの地を巡り、地域に息づく歴史や文化に触れながら、沖縄の新たな魅力を発見していただきます。さらに、普段は見ることのできない車両基地の見学などを通じて、沖縄の都市交通を支えるモノレールの仕組みや役割についても理解を深めることができます。

また、本ツアーは、過去から現在へと続く鉄道の歩みをたどるだけでなく、将来構想として検討が進められている沖縄本島縦断の鉄軌道計画や那覇市内のLRT構想にも思いをつなぐ内容となっています。沖縄の交通のこれからを考えるきっかけとしてもお楽しみいただけます。





当ツアーには沖縄の鉄道史を研究する学芸員が同行し、初めての方でもわかりやすくお楽しみいただける内容です。

鉄道ファンのみならず、沖縄の歴史や地域交通、まちづくりに関心のある方にもおすすめです。





“2つの時代が交差し、未来へとつながる”沖縄ならではの鉄道の魅力を体感できる、貴重な機会をお届けします。









■日帰りツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」概要

【開催日】

2026年7月12日(日)





【集合場所・時間】

ゆいレール那覇空港駅改札前 9:30～9:45





【最少催行人数】

15名様(定員20名予定)





【旅行代金】

1名様：20,000円(税込み／大人・子供共通)





【お申し込み・ツアー詳細】

スリージェイトラベル公式予約サイト

https://3j-travel.jp/or-0001-01/





【予約開始】

2026年5月11日(月)12:30





【行程】

◆那覇空港駅改札前

9:30～9:45受付 9:45出発

↓徒歩

◆沖縄都市モノレール(ゆいレール)車両基地

見学(約90分)

沖縄の現在の都市交通を支える、ゆいレールの車両基地を見学します。

見学を通じ、日本最西端・最南端の鉄道の裏側に迫ります。

↓貸切バス

◆沖縄県営鉄道(軽便鉄道)与那原線線路跡

徒歩見学(約30分／約1km)

与那原線の宮平～大里間の線路跡を専門家の案内で歩きます。

鉄道の線路が描く曲線や、今もなお町に愛される軽便鉄道を体感していただきます。

※天候によっては一部をバス車窓から見学する形に変更となります。

↓貸切バス

◆与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館

見学(約60分)

与那原線の終点、与那原駅跡にある沖縄の鉄道に特化した資料館を見学。

軽便鉄道の歴史や当時の運行の様子、交通の要衝であった与那原と鉄道の関係など、「沖縄の鉄道」と「鉄道のまち与那原」を深く学べる資料館です。

↓貸切バス

◆嘉手納駅跡・かでな未来館

見学(約40分)

嘉手納線の終点、嘉手納駅跡と隣接したかでな未来館を見学。

沖縄本島の旅客・貨物の大動脈だった嘉手納線の役割と、鉄道が支えた嘉手納の町、製糖業について学べます。

↓貸切バス

◆宜野湾市立博物館

見学(約40分)

現存する唯一の車両関係の遺産である「軽便鉄道の台車」が展示されている博物館を見学。

現地学芸員が当時の鉄道の様子と共に解説します。

↓貸切バス

◆浦添市内 線路跡

見学(約10分)

浦添市内の線路跡に展示されている軽便鉄道のレールを見学。

※道路状況やツアーの進行状況によっては車窓見学となる場合がございます。

↓貸切バス

◆てだこ浦西駅周辺

17:15頃到着予定

2019年に開業した最新の終着駅であるてだこ浦西駅で解散。

高速バスや自家用車とモノレールを乗り継ぐ「パークアンドライド」の拠点駅から、ゆいレールの旅をお楽しみください。





＜食事＞朝：× 昼：◯(お弁当) 夜：×

※道路事情等により行程は前後いたします。









■同行解説

与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館 学芸員

喜納 大作 氏

沖縄の鉄道史をはじめとした琉球・沖縄史について研究している専門家が、ツアー全行程に同行いたします。

各史跡のみならず、バス車内でも解説を交えてご案内します。





＜参考＞

喜納氏講演「沖縄県鉄道の歴史と交通の現在」

鉄サマキックオフイベント(当社共催)

https://www.youtube.com/watch?v=vOiveVbsUec&t=4312s





※体調不良などで同行できない場合もございます。









■ご昼食(お弁当)

デイゴ弁当





沖縄県産の食材を豊富につかったこだわり弁当をご用意いたします。

バス移動中などにお召し上がりいただけます。

(与那原駅舎展示資料館出発時にお渡し予定です)





＜メニュー＞

御飯、グーブイリチー、筑前煮、魚フライ、きんぴら牛蒡、両巻しのだ、オムレツ、紅芋、チキン、漬物、フルーツ









■企画者コメント

「鉄道ファンとあまり縁のない地域」とされる沖縄にも「鉄道史・鉄道文化」があることをご紹介したい、という思いからこのツアーを企画しました。本ツアーを通じ、鉄道ファンのみならず、多くの皆様に沖縄の交通の過去・現在・未来を感じていただければと思います。









■イメージ写真

沖縄唯一の鉄道・沖縄都市モノレール(ゆいレール)

与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館

宜野湾市立博物館所蔵 軽便鉄道台車

嘉手納駅跡地





■主催旅行業者 スリージェイトラベルについて

登録：東京都知事登録旅行業第2-8232号

「ニッチなこと？をする旅行会社」として、小さい会社だからこそできる柔軟性・機動性・しがらみの無さ、法律に基づいて登録された旅行会社としてのリソースを活かし、募集型企画旅行を企画・催行しています。

現在は主に鉄道をテーマとし、観光バスを利用した保存車両、博物館などの鉄道スポットめぐりや、団体臨時列車・車両基地見学を含んだツアーを企画しています。





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