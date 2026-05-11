教育用AIエージェント Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）無料トライアル開始！
導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、教材生成や教材監査を行う教育用AIエージェント「Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）」の無料トライアルを開始いたしました。
Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）とは
Knowledge ID MAPは、以下のようなさまざまな処理が行えるAIエージェントサービスです。
- 教材を1から生成
- 既存教材を再構築
- 学習目標を抽出して組織内ペルソナを設定
- 教材とのマッチング度を審査
Knowledge ID MAPの5つの機能
■ 1から教材作成 FROM SCRATCH
シラバスや目次案をAIが読み込み、ゼロベースで体系的な学習ステップと教材コンテンツを全自動で分解・再構築を行います。
■ 教材を再構築 TRANSFORM
既存の教材データ（PDF、PPT、動画）をAIがKSAレベルまで解体。
ターゲットに合わせて全く新しい対話型・ドラマ型教材へと再構成します。
■ 動画に変換 VIDEO STUDIO
「Gemini」「HeyGen」との連携で動画教材の自動作成・配信・履修管理が容易に。
構成や内容に合わせてスライドを自動生成、文字修正や画像配置が可能に。
■ ペルソナ設定 PERSONA & SKILLS
組織やチーム毎の目標や職種やレベルに合わせたスキル設定が可能です。
AIが最適な目標を提案しスキルマップを可視化します。
■ コンテンツ監査 AUDITOR
お手持ちの動画やドキュメントをアップロードするだけで、専門用語の正確性、コンプライアンスリスク、組織人材に適しているかをAIが監査します。
無料トライアルについて
無料で教材生成や教材監査などの機能を体験（5回まで）できる無料トライアルアカウントを発行しています。
ぜひ教育用AIエージェントを体験してみてください。
Knowledge ID MAP トライアルサイトへ
https://knowledge-id-map.study.jp/
展示会やセミナーで詳細をご説明します
■ EDIX東京2026出展
2026年5月13日（水）～15日（金）に開催される『EDIX東京2026』にて、「Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）」を初披露します。
【5月13日-15日】EDIX東京2026《展示会》
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47147/
■ 特別オンラインセミナー
2026年5月28日（木）にオンラインセミナーを実施します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1405_1_ad174f3386071b4254c21d87d50b983e.jpg?v=202605110251 ]
株式会社デジタル・ナレッジについて
教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。
私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。
デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。
【会社概要】
株式会社デジタル・ナレッジ
東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）
代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児
本社：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原
TEL ：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)
http://www.digital-knowledge.co.jp/