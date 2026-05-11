教育用AIエージェント Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）無料トライアル開始！

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、教材生成や教材監査を行う教育用AIエージェント「Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）」の無料トライアルを開始いたしました。

Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）とは

Knowledge ID MAPは、以下のようなさまざまな処理が行えるAIエージェントサービスです。

Knowledge ID MAPの5つの機能

- 教材を1から生成- 既存教材を再構築- 学習目標を抽出して組織内ペルソナを設定- 教材とのマッチング度を審査

■ 1から教材作成 FROM SCRATCH

シラバスや目次案をAIが読み込み、ゼロベースで体系的な学習ステップと教材コンテンツを全自動で分解・再構築を行います。

■ 教材を再構築 TRANSFORM

既存の教材データ（PDF、PPT、動画）をAIがKSAレベルまで解体。

ターゲットに合わせて全く新しい対話型・ドラマ型教材へと再構成します。

■ 動画に変換 VIDEO STUDIO

「Gemini」「HeyGen」との連携で動画教材の自動作成・配信・履修管理が容易に。

構成や内容に合わせてスライドを自動生成、文字修正や画像配置が可能に。

■ ペルソナ設定 PERSONA & SKILLS

組織やチーム毎の目標や職種やレベルに合わせたスキル設定が可能です。

AIが最適な目標を提案しスキルマップを可視化します。

■ コンテンツ監査 AUDITOR

お手持ちの動画やドキュメントをアップロードするだけで、専門用語の正確性、コンプライアンスリスク、組織人材に適しているかをAIが監査します。

無料トライアルについて

無料で教材生成や教材監査などの機能を体験（5回まで）できる無料トライアルアカウントを発行しています。

ぜひ教育用AIエージェントを体験してみてください。

Knowledge ID MAP トライアルサイトへ

https://knowledge-id-map.study.jp/

展示会やセミナーで詳細をご説明します

■ EDIX東京2026出展

2026年5月13日（水）～15日（金）に開催される『EDIX東京2026』にて、「Knowledge ID MAP（ナレッジIDマップ）」を初披露します。

【5月13日-15日】EDIX東京2026《展示会》

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47147/

■ 特別オンラインセミナー

2026年5月28日（木）にオンラインセミナーを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1405_1_ad174f3386071b4254c21d87d50b983e.jpg?v=202605110251 ]

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

本社：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

TEL ：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)

http://www.digital-knowledge.co.jp/