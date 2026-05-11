公益財団法人東京都中小企業振興公社

働く女性が増え続ける中、女性特有の悩みや問題を可視化・解決する製品等のニーズが顕在化し、フェムテック分野への関心が高まっています。

そこで、フェムテックの技術開発・普及促進を後押しし、女性活躍社会の実現を加速化するとともに、都内中小企業者等の振興を図るため、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下「公社」という。）は、女性の健康課題を解決するための製品やサービスの開発・改良等に必要な経費の一部を助成する事業を行っています。

このたび、令和８年度の助成対象事業の募集を行いますので、お知らせします。

なお、今年度から新たに、開発・改良に係る取組みへの助成に加え、ユーザーへの導入や販路開拓に必要な経費についても助成します。

１ 事業概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/43_1_04d2ef8209fd0deb2d5dfa368955435f.jpg?v=202605110251 ]

※普及促進フェーズのみでの申請はできません。

※詳細は公社ホームページにて公開する募集要項をご確認ください。

２ 対象事業

女性の健康課題解決に関する以下６つのテーマのいずれか又は複数に該当する製品・サービスの開発又は改良の取組み

- 月経- 妊娠・不妊- 産後ケア- 更年期- 婦人科系疾患等- ヘルスリテラシー

３ 助成対象事業決定までのスケジュール

- 申請書類提出（Ｊグランツ）：令和８年６月15日（月）から６月30日（火）17時まで- 一次審査（書類審査）：令和８年７月中旬から８月中旬（８月下旬に結果通知）- 二次審査（面接審査）：令和８年９月中旬- 助成対象者決定（交付決定）：令和８年10月下旬

※状況により日程を変更する場合があります。

４ 申請手順

公社ホームページから募集要項及び申請書（様式）をダウンロードし、募集要項をよくお読みの上、期限までにご申請ください。

- 募集要項・申請書のダウンロード公社ホームページ（外部サイトリンク）をご覧ください。https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/femtech/index.html(https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/femtech/index.html)- 申請書の作成、添付書類の準備上記（１）でダウンロードした申請書の様式にご記入いただくほか、必要な書類がございますので、募集要項をご確認の上、ご用意ください。- Ｊグランツにより申請［申請期間：令和８年６月15日（月）～30日（火）17時］本事業への申請は、国が提供する電子申請システム「Jグランツ」を利用した電子申請のみ受け付けております。申請方法については上記公社ホームページを参照願います。なお、申請に際しては、ＧビズＩＤプライムアカウントの取得※が必要となります。その取得には２～３週間かかるとされておりますので、ご注意ください。https://gbiz-id.go.jp/top/(https://gbiz-id.go.jp/top/)

５ 令和７年度の採択事業

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/43_2_807e3f139c2fe7f229dae8d08040b68d.jpg?v=202605110251 ]

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略05 女性活躍「自らが望むキャリアの形成支援」

【問い合わせ先】

◆制度全般に関すること

東京都産業労働局商工部創業支援課

電話：０３-５３２０-４６９４

◆助成金の申請・事業の詳細に関すること

（公財）東京都中小企業振興公社助成課

電話：０３-３２５１-７８９４