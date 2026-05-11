東京都では、このたび令和８年５月16日（土）から６月14日（日）に葛飾区で開催される緑化イベント「全国みどりと花のフェアかつしか」※の連携会場となる水元公園で、当フェアに合わせ、訪れた皆様に緑と水元公園により親しんでいただけるよう、特別な催しを実施します。 期間中は、水元公園のハナショウブの見どころや葛飾区とハナショウブの歴史、東京グリーンビズの取組などをご紹介するパネル展示を行うほか、６月６日（土）・７日（日）には、季節の花々が鮮やかに彩る花手水鉢の設置や、お子さま向けの花掬い体験イベント、水元公園の生き物展示等を実施します。 約100品種、20万本のハナショウブが楽しめる水元公園で、白や紫色に輝くハナショウブを楽しみながら、東京の緑の魅力を再発見してみませんか。皆様のご来園をお待ちしております。 (※「全国みどりと花のフェアかつしか」特設サイト：https://bloom-your-future-katsushika.jp/)

１．日 時

令和８年５月16日（土）～６月14日（日） ９時30分～16時

２．場 所

都立水元公園 噴水広場

３．内 容

（１）パネル展示ブース ※荒天中止

日 時：５月16日（土）～６月14日（日） ９時30分～16時 場 所：水元公園 噴水広場 参 加 費：無料

内 容：特設ブースにて、水元公園のハナショウブや見どころ、葛飾区とハナショウブの歴史や東京都の公園事業、東京グリーンビズについてご紹介するパネル展示やパンフレット等の配布を行います。開催時間中にご自由にご覧ください。 ※荒天中止の場合は、開催日の前日中に下記イベント特設ページにてお知らせします。

【イベント特設ページ】 https://www.tokyo-park.or.jp/event_search/mizumoto_greening2026.html

（２）水元公園ガイドツアー ※荒天中止

日 時：５月31日(日)、６月14日(日) 10時30分～ （※各回1時間程度） 集合場所：水元公園サービスセンター前 ※各回開始５分前までに集合場所にお集まりください。 参 加 費：無料 内 容：園内を回りながら、水元公園の歴史や見どころ、ハナショウブなどの水元公園の特徴的な植物や、小合溜（こあいだめ）等の豊かな水と緑の魅力等をご紹介します。水元公園にはじめていらっしゃる方でもお楽しみいただける内容です。 定 員：各回20名（※WEB事前申込制、先着順）

申込方法：受付期間内に下記の申込フォームよりお申込みください。 ■受付期間：５月13日(水) ９時～５月25日(月) 17時 ■申込フォーム：https://form.run/@mizumoto-greening-guidedtour2026application

注意事項： ・受付期間中であっても、定員に達し次第、募集を終了します。 ・ご応募は、１組につき最大４名までとさせていただきます。 ・小学生以下の参加者には保護者の付き添いが必要です。保護者の方も参加者にカウントされますので、保護者を含めた人数でお申込みください。（保護者１名につき、小学生以下３名まで応募可。） ・多くの方にご参加いただけるよう、２日間重複してのお申込みはご遠慮ください。 ・園内を歩いて移動しますので、歩きやすい服装や靴でお越しください。 ・ガイドツアー終了後にアンケートへのご協力をお願いいたします。 ・ハナショウブの開花状況は天候等の気象条件などにより変化するため、見ごろが予想とずれる可能性がございます。何卒ご了承ください。 ※荒天中止の場合は、開催前日までに、各代表者様にメールまたは電話にてご連絡します。

（３）メインプログラム ※荒天中止

日 時：６月６日（土）、７日（日） ９時30分～16時 場 所：水元公園 噴水広場 参 加 費 ：無料 内 容： ①花手水鉢の観覧 季節の花やリサイクルフラワーを活用した花手水鉢を約20個設置します。華やかに彩られた空間をお楽しみください。 ②東京グリーンビズブース 東京グリーンビズなどの都事業をご紹介するパネル展示やノベルティの配布等を行います。 ③東京都立農産高等学校ブース 学校の特徴を紹介するパネル展示や、農産高校の生徒による作品の紹介等を行います。 ④花掬い体験（対象：小学生以下） 金魚すくいのように、ポイでお花を掬う体験イベントです。掬ったお花はお持ち帰りいただけます。 ※お持ち帰りいただけるお花は、おひとりにつき、大１・小1の計２つまでとなります。なお、各日、準備したお花がなくなり次第終了となります。何卒ご了承ください。 ⑤水元公園の生き物展示コーナー 水元公園内の「水辺の生きもの館」の出張展示です。カメや昆虫など、水元公園の豊かな緑に生息する生き物を間近でご覧いただけます。

⑥キッチンカー ドリンクや軽食の販売を行うキッチンカーを出店します。イベント参加のお供にぜひご利用ください。

４．園内マップ

５．その他

・天候等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に 公式ホームページ・公式 X（旧 Twitter） にて最新情報をご確認ください。 ○個人情報等の取扱いについて： ご提供いただいた個人情報は、当イベントに関するご案内以外では使用いたしません。 事前にご本人の承諾を得た場合及び法令の定めのある場合を除いて、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。 お客様からご提供いただいた個人情報は適切に管理し、個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等の防止を徹底し、お客様の個人情報を安全に、且つお客様にご安心いただけるよう保護してまいります。詳細は、東京都公園協会HPの下記ページをご確認ください。 ■東京都公園協会HP「個人情報の取り扱いについて」：https://www.tokyo-park.or.jp/privacypolicy/

水元公園について

水元公園は小合溜に沿って造られた、都内で唯一水郷の景観をもった公園です。昭和50年まで、このあたりは都立江戸川水郷自然公園に指定されていました。 小合溜から引いた大小の水路が園内を走り、水郷景観を作りだしています。園内にはポプラ並木やメタセコイアの森、ハンノキなど水辺に強い樹木が生育し、ハナショウブ、スイレン、コウホネといった水生植物を多く見ることができます。人びとのいこいの場となっているほか、災害時の避難場所や大規模救出救助活動拠点候補地として、防災上の重要な役割も担っています。 【所在地】葛飾区水元公園、東金町五・八丁目、東水元二丁目、埼玉県三郷市高洲三丁目 【交 通】JR常磐線（東京メトロ千代田線乗入）「金町」・京成金町線「京成金町」から京成バス （戸ヶ崎操車場または西水元三丁目行き）「水元公園」下車 徒歩7分 ※３月から11月の土日祝日は、午前９時から午後４時40分まで金町駅発着で公園沿い を走る循環バスが運行されています。 【問い合わせ先】 ＜水元公園について＞水元公園サービスセンター 電話：03-3607-8321 ＜イベントについて＞東京都公園協会 事業開発課 電話：03-3232-3028 【ホームページ】公園へ行こう！水元公園：https://www.tokyo-park.or.jp/park/mizumoto/index.html 【X（旧Twitter）】都立水元公園：https://x.com/parksmizumoto

https://www.tokyo-park.or.jp/park/mizumoto/index.html https://x.com/parksmizumoto