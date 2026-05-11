鹿児島・天文館が変わる！情報発信拠点「天文館ストリートビジョン」公式サイト公開＆本格始動

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）が設立に参画した合弁会社 株式会社九州フィールドメディア（本社：鹿児島市、代表取締役：福島 紀春、以下「九州フィールドメディア」）は、鹿児島市中心部・天文館における街頭メディア「天文館ストリートビジョン」の公式サイトをローンチし、本格始動いたしました。

また、2026年4月19日に実施したプレオープニングイベントも盛況のうちに終了し、地域と連動した情報発信拠点としての運用がスタートしています。

公式サイトローンチにより、メディア活用を可視化

今回ローンチした九州フィールドメディア公式サイトでは、「天文館ストリートビジョン」の媒体情報やコンテンツ事例、広告出稿に関する情報を体系的に掲載しています。街頭サイネージによる認知とあわせて、Web上で媒体の特性や活用方法を確認できる構成となっています。これにより、広告主が媒体の特徴や活用イメージを把握できる環境を整えています。



▼公式サイト

https://k-fieldmedia.com/(https://k-fieldmedia.com/)

プレオープニングイベントを開催、地域とともに始動

本格始動に先立ち、2026年4月19日には「天文館ストリートビジョン」のプレオープニングイベントを開催しました。天文館本通りアーケードに設置されたデジタルサイネージがお披露目され、商店街関係者や地域住民から注目を集めました。イベントでは、商店街関係者より「デジタルを活用することで若年層の来街を促進し、新たなにぎわい創出につなげていきたい」といった期待の声も寄せられ、地域一体での取り組みとしての第一歩を踏み出しています。

天文館中心部に20台のデジタルサイネージを展開

本プロジェクトでは、天文館本通りアーケードに50インチのデジタルサイネージを合計20台設置。来街者の視線を捉えるメディアとして、商店街の店舗情報やセール・イベント情報に加え、観光・グルメなど地域の魅力を発信します。来街者の回遊性向上および滞在価値の最大化を図ります。

九州フィールドメディアとしての取り組み方針

九州フィールドメディアは、デジタルサイネージを広告媒体としてだけではなく「街の価値を可視化・増幅するメディア」と位置づけています。特に、若年層を含む新たな来街者との接点創出を重要テーマとし、デジタルを活用した情報発信により、これまで十分にリーチできていなかった層へのアプローチを強化していきます。

また、地域事業者・自治体・観光関連団体と連携し、天文館エリア全体の魅力を面的に発信することで、持続的な賑わい創出とエリア価値の向上を目指します。

お問い合わせ

九州フィールドメディアに関する詳細、広告放映に関するご相談などは、公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

https://k-fieldmedia.com/contact

株式会九州フィールドメディアについて

株式会九州フィールドメディアは、株式会社南日本リビング新聞社（本社：鹿児島市）・天文館商店街振興組合連合会（所在地：鹿児島市）・Wizの3社によって設立された合弁会社です。鹿児島・天文館を拠点に、デジタルサイネージを活用した広告・メディア事業を展開し、商店街や地域の情報をリアルタイムで発信する新たな情報インフラの構築を目的としています。主な取り組みとして、天文館本通りアーケードに複数のサイネージを設置し、企業・店舗・イベント情報を発信。来街者と広告主をつなぐ接点を創出し、地域活性化と経済促進を目指しています。



＜会社概要＞

会社名：株式会社九州フィールドメディア

本社所在地：鹿児島県鹿児島市城山町1-6 204号室

代表者：代表取締役 福島 紀春

設立：2026年3月5日

事業内容：広告事業

URL：https://k-fieldmedia.com/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、圧倒的な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/