【人事・教育担当者対象】キャリア自立している人は、人生満足度が高い！4タイプ分類で読み解く キャリア支援の新しい進め方

TAC株式会社

公認会計士や税理士など、多くの国家資格や検定試験の受験指導などの教育事業を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、法人向け人材教育部門から、「4タイプ分類で読み解く キャリア支援の新しい進め方」セミナーを2026年5月27日（水）に開催します。

詳細を見る :https://www.tac.biz/seminar/260527/

「やりたいことがない」と話す社員に、どうキャリアの支援をすればよいのか。人事担当者や上司管理職として迷いを感じたことはありませんか。

能力がないわけではないが、自分のキャリアを言葉にできない。そんな社員に対して、従来の支援がうまく機能しない場面も増えています。

本セミナーでは、社員のキャリアに対する思考タイプを以下の4タイプ別に分類し、新しい支援の方法をお伝えします。

１：やりたいことが明確×内的キャリア重視タイプ

２：やりたいことが明確×外的キャリア重視タイプ

３：やりたいことが不明確×内的キャリア重視タイプ

４：やりたいことが不明確×外的キャリア重視タイプ

キャリアの目的が明確な人にも、そうでない人にも対応できる、新しいキャリア支援のアプローチをご紹介。

3月に出版した『キャリアは言語化でうまくいく』の内容をベースに、明日から現場で実践できる具体策をお伝えします。

■ セミナー概要

開催日：2026年5月27日(水)

時 間：14:00～16:00

ｾﾐﾅｰ形式：Zoom（ウェビナー 形式）

参加料：無料（要予約）

詳細・申込URL：https://www.tac.biz/seminar/260527/

※プログラムの詳細は、都合により一部変更となる場合がございます。

※同業の方、個人の方のご参加はご遠慮いただいております。

※イベント中にカメラによる撮影がありますのでご了承ください。参加者による撮影は許可がない限りお断りさせていただきます。

■ プログラム

1.イントロダクション

2.よくあるキャリア研修の限界

3.「目標がない」「現状維持が目標」という社員へのキャリア支援の方法

4.目標の有無×キャリアで重視する要素でわけるキャリア思考の4タイプ

5.タイプ別のキャリア支援の考え方

6.質疑応答

■ 講師プロフィール

井上 洋市朗（いのうえ よういちろう）講師

株式会社カイラボ代表取締役

■プロフィール

株式会社カイラボ代表取締役。

1985年東京生まれ。大学卒業後、日系コンサルティング会社に就職するも2年足らずで退職。その後、商社や社会人教育のベンチャー企業を経て2012年に株式会社カイラボを設立。企業向けの離職防止コンサルティングを開始し、これまで離職防止の支援を行った企業は200社以上、離職対策の研修受講者は１万人に上る。また、新卒入社後3年以内に会社を辞めた早期離職者へのインタビューをまとめた「早期離職白書」を定期的に発行するなど、精力的に発信を行う。

現在は、企業の若手向け研修からリーダー研修、キャリア研修なども幅広く担当。自身がキャリア迷子になった経験や、年間2000人以上の新入社員、OJT担当者、管理職、経営陣と接する中で「キャリアの軸」を言語化する重要性に気づき、全国各地で20～50代を対象にしたキャリア研修を実施している。高校生や大学生向けのキャリア教育の授業にも登壇している。

■主な執筆

『若手が辞める「まさか」の理由』（秀和システム）

『キャリアは言語化でうまくいく』（かんき出版）

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

法人向け人材教育サービス紹介サイト：https://www.tac.biz/