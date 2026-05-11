大友克洋、新アニメーションスタジオを設立

株式会社ANDENT

このたび、漫画家・映画監督の大友克洋は、株式会社オーバル・ギアにてアニメーション制作スタジオ「OVAL GEAR animation studio（オーバル・ギア アニメーションスタジオ）」を設立したことをお知らせいたします。

本スタジオは、大友克洋が長年培ってきた映像表現と作家性を次世代へと継承し、世界に向けて新しいアニメーション作品を発信していくことを目的として設立されました。現在、スタジオでは新規タイトルの制作がすでに進行しております。作品の詳細につきましては、準備が整い次第、改めてご案内いたします。

■ アニメーター及び制作スタッフ募集について

新スタジオの始動にあたり、OVAL GEAR animation studioでは、共に作品づくりに情熱を注いでくださるアニメーター及び制作スタッフを広く募集いたします。経験者から若手まで、アニメーションに真摯に向き合うすべての方からのご応募をお待ちしております。募集要項及び応募方法の詳細につきましては、公式WEBサイトにて後日公開予定です。

■ 続報について

スタジオに関する続報、新作タイトル情報、および採用に関する詳細は、公式WEBサイトならびに公式X（旧Twitter）アカウントにて随時お知らせいたします。今後の展開にどうぞご期待ください。

■ 株式会社オーバル・ギアについて

会社名：株式会社オーバル・ギア

スタジオ名：OVAL GEAR animation studio

設立：2026年

事業領域：アニメーション

お問合せ：contact@oval-gear.com（OVAL GEAR animation studio 広報担当）

公式WEB：http://oval-gear.com/

公式X (旧:Twitter) ：https://x.com/oval_gear