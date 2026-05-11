ロータリーインデクサ業界の上位メーカーランキング2026：市場シェアと売上推移の分析レポート
リチウム電池組立装置世界総市場規模
リチウム電池組立装置とは、リチウムイオン電池の製造工程において、電極の積層、セル封入、電解液注入、封止、検査までの各プロセスを自動化・高精度化するための専用機械を指します。これらの装置は、生産効率の向上、品質安定性の確保、作業者の安全性向上に寄与します。また、電池容量や形状に応じた柔軟な対応が可能であり、電動車両用バッテリーや蓄電システムなど幅広い用途向けのリチウム電池製造に不可欠な設備となっています。
図. リチウム電池組立装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348877/images/bodyimage1】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルリチウム電池組立装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2198百万米ドルから2032年には5140百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは15.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルリチウム電池組立装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
世界市場の競合環境と主要企業
グローバル市場におけるリチウム電池組立装置の主要メーカーには、無錫リード（Wuxi Lead）、マンツ（Manz）、CKD、Koem、GreenSunなどが挙げられます。上位5社で市場シェアの40％以上を占め、競争は高水準で維持されています。また、Yinghe Technology、Hitachi High-Technologies、Torayなども市場で重要な役割を担い、新製品開発や技術革新に注力しています。近6か月間では、無錫リードが新型巻線機の量産を開始し、効率化と不良率低減に成功した事例が報告されています。
地域別市場動向
地域別ではアジア太平洋地域が最大の市場で、全体の80％以上のシェアを有しています。中国、日本、韓国を中心に生産拠点と消費市場が集中し、特に日本市場は2025年の市場規模が数百百万米ドルから2032年には更に成長する見込みで、CAGRも高水準で推移すると予測されます。北米およびヨーロッパはそれぞれ15％以上のシェアを占め、EV普及や蓄電技術向上に伴う需要拡大が顕著です。
製品別・用途別市場構造
製品別では、巻線・積層機が市場の35％以上を占め最大のセグメントとなっています。溶接機、注液機も含め、各装置の自動化技術や精密化が競争力の鍵です。用途別では、消費者向け電子機器が最大のアプリケーションであり、次いで電動パワー関連（EV、蓄電池、産業機器）が続きます。特に巻線・積層工程における高速化や微細化技術が、新規ユーザー獲得や生産効率向上に直結しています。
日本市場の特徴
日本におけるリチウム電池組立装置市場は、高精度・高信頼性の製造ニーズに対応する形で独自の成長を遂げています。国産装置メーカーは、国内自動車メーカーや電子機器メーカー向けにカスタマイズされた製品を提供し、技術面での差別化を図っています。昨年の日本市場シェアは増加傾向にあり、2025年から2032年にかけて堅調な成長が見込まれます。また、日本企業はグローバル市場でも巻線・積層機の高精度技術で存在感を示しています。
市場動向と今後の展望
本レポートでは、リチウム電池組立装置の現状および将来動向を、製品別、アプリケーション別、会社別、地域別、国別の多角的視点から分析しています。競合環境の評価や主要企業の売上・市場シェア、技術動向、新製品開発情報も詳細に掲載し、産業チェーン（上流：原材料、中流：組立装置、下流：リチウム電池メーカー）の理解を支援します。今後、巻線・積層機の自動化精度向上や、溶接・注液工程におけるプロセス制御技術の進展が、リチウム電池組立装置市場の成長をさらに促進すると考えられます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバルリチウム電池組立装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1258029/lithium-battery-cell-assembly-machine
会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
URL：https://www.yhresearch.co.jp
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
配信元企業：YH Research株式会社
リチウム電池組立装置とは、リチウムイオン電池の製造工程において、電極の積層、セル封入、電解液注入、封止、検査までの各プロセスを自動化・高精度化するための専用機械を指します。これらの装置は、生産効率の向上、品質安定性の確保、作業者の安全性向上に寄与します。また、電池容量や形状に応じた柔軟な対応が可能であり、電動車両用バッテリーや蓄電システムなど幅広い用途向けのリチウム電池製造に不可欠な設備となっています。
図. リチウム電池組立装置の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルリチウム電池組立装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2198百万米ドルから2032年には5140百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは15.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルリチウム電池組立装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
世界市場の競合環境と主要企業
グローバル市場におけるリチウム電池組立装置の主要メーカーには、無錫リード（Wuxi Lead）、マンツ（Manz）、CKD、Koem、GreenSunなどが挙げられます。上位5社で市場シェアの40％以上を占め、競争は高水準で維持されています。また、Yinghe Technology、Hitachi High-Technologies、Torayなども市場で重要な役割を担い、新製品開発や技術革新に注力しています。近6か月間では、無錫リードが新型巻線機の量産を開始し、効率化と不良率低減に成功した事例が報告されています。
地域別市場動向
地域別ではアジア太平洋地域が最大の市場で、全体の80％以上のシェアを有しています。中国、日本、韓国を中心に生産拠点と消費市場が集中し、特に日本市場は2025年の市場規模が数百百万米ドルから2032年には更に成長する見込みで、CAGRも高水準で推移すると予測されます。北米およびヨーロッパはそれぞれ15％以上のシェアを占め、EV普及や蓄電技術向上に伴う需要拡大が顕著です。
製品別・用途別市場構造
製品別では、巻線・積層機が市場の35％以上を占め最大のセグメントとなっています。溶接機、注液機も含め、各装置の自動化技術や精密化が競争力の鍵です。用途別では、消費者向け電子機器が最大のアプリケーションであり、次いで電動パワー関連（EV、蓄電池、産業機器）が続きます。特に巻線・積層工程における高速化や微細化技術が、新規ユーザー獲得や生産効率向上に直結しています。
日本市場の特徴
日本におけるリチウム電池組立装置市場は、高精度・高信頼性の製造ニーズに対応する形で独自の成長を遂げています。国産装置メーカーは、国内自動車メーカーや電子機器メーカー向けにカスタマイズされた製品を提供し、技術面での差別化を図っています。昨年の日本市場シェアは増加傾向にあり、2025年から2032年にかけて堅調な成長が見込まれます。また、日本企業はグローバル市場でも巻線・積層機の高精度技術で存在感を示しています。
市場動向と今後の展望
本レポートでは、リチウム電池組立装置の現状および将来動向を、製品別、アプリケーション別、会社別、地域別、国別の多角的視点から分析しています。競合環境の評価や主要企業の売上・市場シェア、技術動向、新製品開発情報も詳細に掲載し、産業チェーン（上流：原材料、中流：組立装置、下流：リチウム電池メーカー）の理解を支援します。今後、巻線・積層機の自動化精度向上や、溶接・注液工程におけるプロセス制御技術の進展が、リチウム電池組立装置市場の成長をさらに促進すると考えられます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバルリチウム電池組立装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
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