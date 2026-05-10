eスポーツチーム「REJECT」VALORANT部門が『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 2 Advance Stage』に新ロスターで出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、VALORANT部門が、2026年5月11日（月）より開幕する『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 2 Advance Stage』（以下「VCJ Split 2 Advance Stage」）に、新たなロスターで出場することをお知らせいたします。

■ VCJ Split 2 Advance Stageについて

『VCJ Split 2 Advance Stage』は、6チームずつの2グループに分かれて実施される総当たり形式のグループステージです。

全試合BO3形式で行われ、各グループ上位2チーム、計4チームが『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 2 Main Stage』へ進出します。

REJECT VALORANT部門も、新ロスターでMain Stage進出を目指し本大会へ挑みます。

■ 新加入の選手について

【BRIAN（ブライアン）】

2022年にREJECT Academyでキャリアをスタートし、その後2025年までREJECTに所属。チームの中核として経験を積み重ねてきたプレイヤーです。

幅広いピックプールと高いゲーム理解度を兼ね備え、IGLとしても優れた能力を発揮。試合全体をコントロールする能力に長けています。

また、パワフルなエイムと卓越したリコイルコントロールを武器に、個人技でも試合を動かせる存在です。約1年ぶりとなるREJECT復帰により、さらなるチーム力向上が期待されます。



■ コメント

最高の結果を残せるよう頑張ります！

■ X（旧Twitter）

https://x.com/BRIANvlrt

■ Twitch

https://www.twitch.tv/brianvlrt

【Persia（ペルシア）】

韓国出身のベテランプレイヤー。主にコントローラーを担当し、安定感のある試合運びと精度の高いエイムでチームを支えてきました。

2024年にはSin Prisa Gamingの一員として「VCT 2024 Pacific Ascension」を制覇し、チームのVCT Pacific昇格に大きく貢献。その後はNongshim RedForceに所属し、VCT Pacificへの出場経験も有しています。

過去には日本チームでの活動経験もあり、国際的な環境で培った柔軟な対応力も強みの一つです。

豊富な経験に裏打ちされた落ち着いた判断力と、重厚感のあるプレーでチームに安定感をもたらす存在として活躍が期待されます。



■ コメント

お会いできて嬉しいです。久しぶりにVCJへ戻ってきましたので、たくさんの応援をよろしくお願いします。

■ X（旧Twitter）

https://x.com/persia0_0b

【REJECT VALORANT部門 新ロスター】

■ Dep（@Dep_ow(https://x.com/Dep_ow)）

■ Yoshiii（@YoshiiVLR(https://x.com/YoshiiVLR)）

■ Jremy（@Jremyvlr(https://x.com/Jremyvlr)）

■ BRIAN（@BRIANvlrt(https://x.com/BRIANvlrt)）※新加入

■ Persia（@Persia0_0b(https://x.com/Persia0_0b)）※新加入



hiroronn (@hiroronnsann(https://x.com/hiroronnsann)) 選手は、本シーズンのロスターには参加いたしませんが、チームに在籍継続し、更なる飛躍に向けて準備を続けてまいります。

【大会概要】

■ 大会名

VALORANT Challengers Japan 2026 Split 2 Advance Stage

■ 開催期間

2026年5月11日（月）～5月13日（水）

■ 備考

公式配信はございません。

国内はもちろん、その先の舞台を見据えて挑戦を続けるREJECT VALORANT部門へ、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip