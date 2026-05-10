BUDDiiSの全国ホールツアー「FLORiiA」をU-NEXTにて独占生配信！当日はSNSウォッチパーティも開催決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、6月7日（日）に幕張メッセ 幕張イベントホールで開催される「BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)SDR

今年2月にメジャーデビューを果たし、ますます勢いを増すEBiDAN所属ダンスボーカルグループ・BUDDiiS。2月の千葉公演を皮切りにスタートした全国ホールツアー「BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -」では、バディ（＝ファンネーム）と共創するBUDDiiSならではの一体感のあるステージングで、連日各地のバディを魅了しています。

この度U-NEXTでは、ツアーの追加・ファイナル公演となる6月7日（日）の幕張メッセ 幕張イベントホール公演の模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。また、ライブ当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティの開催も決定。「#BUDDiiS同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23BUDDiiS%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」のハッシュタグをつけ、ライブの感想やBUDDiiSへの想いをたくさん投稿してください。なお、ライブ配信終了後は期間限定の見逃し配信を予定していますので、何度でもライブをご視聴いただけます。全12公演、半年間にも及んだホールツアーのフィナーレを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは、BUDDiiSの昨年のアリーナツアー「COSMiiC」の独占配信をはじめ、過去のライブ映像やMV、出演バラエティ番組などを多数配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_5DJVcUmgYM ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014460

ライブ配信：6月7日（日）15:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～6月21日（日）23:59まで

配信公演：6月7日 千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【BUDDiiS特集はこちら】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011469

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。