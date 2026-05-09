Lives JAPAN株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：寺沢 真彦）は、名古屋市港区の複合商業施設「メイカーズピア」内に、2026年12月末までの期間限定で、野外ライブ・イベントスペース『Lives FARM（ライブズ・ファーム）』をオープンいたしました。 『Lives FARM』は、1,000㎡超の広大な敷地に、大型屋根付きステージとプロ仕様の音響・照明設備を常設。「野外イベントは設営費が高い」という常識を覆し、ライブハウスのような手軽さで本格的な野外ライブやフェスを実現できる、中京圏でも希少なイベント会場です。 ■ 『Lives FARM』3つの特徴 1. 「設営コストと手間」を最小限に。音楽イベントに特化した常設設備 通常、野外イベントで多額の費用がかかる「ステージ設営」「音響・照明機材の搬入」が不要です。9.6m×4.8mの屋根付きトラスステージに機材がセットアップされており、アイドル公演からロックライブ、ダンスイベントまで即座に対応可能。さらに、演出の幅を広げる「大型LEDビジョン」の設置もオプションで承ります。 2. 抜群の集客ロケーションと、5,000台収容の大型駐車場 あおなみ線「金城ふ頭駅」から徒歩3分、メイカーズピア内に位置。週末には1万人以上が訪れる隣接テーマパークや、大型展示場「ポートメッセなごや」の来場者が行き交う好立地です。5,000台収容の市営駐車場が隣接しているため、遠方からの集客や、車での来場者が多いファミリー向けイベントにも最適です。 3. 自由度の高いレイアウトと、充実のサポート設備 1,000㎡以上のスペースは、キッチンカーの乗り入れやBBQ、ケータリングにも対応。プレハブ等の固定物を置かないことで、イベントに合わせた自由なレイアウトが可能です。また、出演者向けに「エアコン完備の楽屋車両」を完備しており、夏場や冬場の公演も快適に行えます。（※テント等はレンタルにて対応） ■ 会場概要 名称： Lives FARM（ライブズ・ファーム） 所在地： 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7-1（メイカーズピア内） 開催期間： ～2026年12月末日まで（期間限定） キャパシティ： 最大約1,000名 主な設備： 屋根付きステージ、常設音響・照明、エアコン付楽屋車両、LEDビジョン（オプション） ■ ご利用料金例（税抜） 会場使用料（本番日）： 300,000円／日（音出し可能時間 10:00～20:00） 設備使用料： 200,000円／日（音響・照明の基本設備一式） 電気利用料： 2,000円／時間 その他： 設営・撤去日（平日限定）100,000円／日、ゴミ処理代 1000円／袋 ■ 運営会社について 社名： Lives JAPAN株式会社 所在地： 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7番1 URL： https://lives.nagoya/ 【本件に関するお問い合わせ先】 Lives JAPAN株式会社 担当：大橋 TEL：052-990-4885 / FAX：052-990-4895 E-mail：info@lives.nagoya