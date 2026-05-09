PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)「SAO」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』主題歌アーティストはAimerに決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、

PlayStation(R)5/Xbox Series X|S版を2026年7月9日(木)、STEAM(R)版を7月10日（金）に発売予定の「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』におきまして、

主題歌担当アーティストがAimerに決定いたしましたことをお知らせいたします。

主題歌はAimerが歌う 「Live to Survive」に決定！7/1（水）にデジタルシングルとしてリリース予定。

「SAO」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』、

そして『Echoes of Aincrad』の一部製品に収録される長編プロモーションアニメ映像

『Unanswered//butterfly』の主題歌が、Aimerが歌う「Live to Survive」に決定いたしました。

「ゲームオーバー＝現実での死」のデスゲームへと変貌してしまった、

浮遊城《アインクラッド》の世界に囚われたプレイヤーたちの悩みや葛藤、そして生き残るためにもがく姿を描いた、本作のための描き下ろし楽曲となっております。

主題歌「Live to Survive」の一部を使用したTVCMは、TOKYO MX・BS11にて放送中のアニメ

「ソードアート・オンライン」第1期《アインクラッド》編の再放送（※1）を皮切りに順次オンエア予定となりますので、ぜひチェックしてください。

「Live to Survive」は、日本語・英語の2バージョンとインストゥルメンタルを収録したデジタルシングルとして7月1日（水）にリリースが予定！

事前登録はコチラ： https://aimer.lnk.to/LivetoSurvive_paps

※1.放送スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。一部地域では放映されない可能性がございます。

主題歌を担当するAimerからコメントが到着！

▼アーティストコメント

このたび、「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作

「Echoes of Aincrad」主題歌を担当させていただきました、Aimerです。

「Live to Survive」、ゲームをプレイするみなさんの心拍を一段と

上げられるような楽曲に仕上がったと思います。

日本語、英語と、2つのバージョンを歌った曲はわたしにとっても初めてです。

どちらもゲームと共に、楽しんで聴いていただけたらうれしいです。

▼アーティストプロフィール

2011年にシングル「六等星の夜」でメジャーデビュー。

2022年、テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編オープニングテーマ・エンディングテーマ

「残響散歌/朝が来る」をリリース、Billboard JAPAN “JAPAN HOT 100”にて7週連続の1位を記録、

総合ソング・チャート年間総合首位を獲得。

2022年末、「第64回 輝く！日本レコード大賞」《第64回日本レコード大賞 特別賞》を受賞、

「第73回NHK紅白歌合戦」への初出場を果たす。

2024年、日本人ソロアーティストとなる”上海メルセデス・ベンツアリーナ2Daysワンマンライブ開催”を達成するなど、日本国内・海外を問わず、その実力と人気を博す女性アーティスト。

◇「Echoes of Aincrad」公式サイト：https://eoa.sao-game.jp

◇「SAO」ゲーム公式TikTok： https://www.tiktok.com/@sao_gameinfo

◇「SAO」家庭用ゲーム公式X：https://x.com/sao_gameinfo

◇「SAO」ゲーム公式YouTube：https://www.youtube.com/@sao-game

「Echoes of Aincrad」とは

私たちは、確かにここにいた。

世界初のフルダイブ型MMORPG《ソードアート・オンライン》。

仮想空間に意識ごとダイブして味わう冒険は、多くのプレイヤーを惹きつけた。

しかし、この仮想世界はゲーム内での死が現実世界の死となるデスゲームへと変貌してしまう。

閉じ込められた無数のプレイヤーの中には、「あなた」の姿もあった。

現実よりも残酷なこの世界で、「あなた」は共に冒険をしたことがあるベータテスターのイオリと再会する。

浮遊城《アインクラッド》を舞台に繰り広げられる、死と隣り合わせの仮想世界に囚われたプレイヤー達の悩みや葛藤を描く始まりのRPG。

「これは、ゲームであっても遊びではない」。

ゲームオーバー＝即セーブデータ削除。

原作・アニメでさながらの緊張感が味わえる《デスゲームモード》を実装！

※メインストーリークリア後に解放されるコンテンツです。※一部の上位エディションには早期解放権が付属します。「Echoes of Aincrad」予約受付中！

ダウンロード版のご予約もしくはパッケージ版の早期購入で、

「追加武器セット《プロト・エリュシデータ》シリーズ」が入手可能。

ダウンロード版の「デラックスエディション」、「アルティメットエディション」

では、クリア後コンテンツ《デスゲームモード》が最初から遊べる

早期解放権が付属！ぜひチェックしてください。

詳細はコチラ：https://eoa.sao-game.jp/products

◇「Echoes of Aincrad」公式サイト：https://eoa.sao-game.jp

◇「SAO」ゲーム公式TikTok： https://www.tiktok.com/@sao_gameinfo

◇「SAO」家庭用ゲーム公式X：https://x.com/sao_gameinfo

◇「SAO」ゲーム公式YouTube：https://www.youtube.com/@sao-game

「Echoes of Aincrad」 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2178_1_0939fd435ea3abe2696ff869bd1ee130.jpg?v=202605090451 ]

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