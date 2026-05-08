＝LOVE　テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、新曲『劇薬中毒』と『お姫様の作り方』をスペシャルメドレーで生歌唱！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.6億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに4/1(水）発売された20thシングル『劇薬中毒』は通算7作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得し、累計出荷49万枚超えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

本日、テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、新曲『劇薬中毒』と『お姫様の作り方』をこの日限りのスペシャルメドレーで披露した。新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲となっており、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングになっている。

番組では、先日ファイナル公演を迎えた、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」で着用した衣装での歌唱となり、SNS上でも大変大きな盛り上がりを見せた。

なお、本日この後22:00からは、リスパ『お姫様の作り方』強化day～Day2～「#イコラブとリスパ」と題してライブ配信を開催するとのことで、ぜひチェックしてみてほしい。

＝LOVEは、4月18(土)、19日(日)に＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナル公演を神奈川県・横浜スタジアムで開催。約7万人を動員し大成功を収めている。

さらに6月20日(土)、21日(日) には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」の開催も控えている。勢いがさらに加速する=LOVEに今後もぜひ大注目していただきたい。

★リスパ『お姫様の作り方』強化day～Day2～「#イコラブとリスパ」ライブ配信

配信日時：2026年5月8日(金)22:00頃～ ※配信開始時間は前後する可能性がございます

公式SNS ：https://x.com/lispa_official

▼アプリダウンロード

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6741622105

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyzsmin

★新曲『劇薬中毒』好評配信中！

https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku

★『劇薬中毒』Music Video

https://youtu.be/Bco8bY9r_H4

『劇薬中毒』

作詞：指原莉乃

作曲：齋藤奏太

編曲：APAZZI

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：新宮良平 (BABEL LABEL)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★新曲『お姫様の作り方』Music Video

https://youtu.be/2udLA8-QuD8

『お姫様の作り方』

作詞：指原莉乃

作曲：敬也-amazuti-/菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：ナカジマセイト (superbly inc.)

Choreographer：CRE8BOY

Producer：三池智之（north river）

【リリース情報】

★4月1日発売＝LOVE 20thシングル 「劇薬中毒」 商品概要

■Type A

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.モラトリアム

3.お姫様の作り方

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.モラトリアム -Instrumental-

6.お姫様の作り方 -Instrumental-

《DVD収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭2025 「今日は、全部『内緒バナシ』」

《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type B

商品仕様：CD+ Blu-ray

価格：2,200円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.モラトリアム

3.お姫様の作り方

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.モラトリアム -Instrumental-

6.お姫様の作り方 -Instrumental-

《Blu-ray収録内容》

「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 前編

〈収録曲〉

ウィークエンドシトロン

ヒロインズ

内緒バナシ

祝祭

呪って呪って

Junkies

《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type C

商品仕様：CD+ Blu-ray

価格：2,200円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.モラトリアム

3.お姫様の作り方

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.モラトリアム -Instrumental-

6.お姫様の作り方 -Instrumental-

《Blu-ray収録内容》

「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 後編

〈収録曲〉

ナツマトぺ

夏祭り恋慕う

青春″サブリミナル″

866

探せ ダイヤモンドリリー

絶対アイドル辞めないで

《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type D

商品仕様：CD+Blu-ray

価格：2,200円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.モラトリアム

3.お姫様の作り方

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.モラトリアム -Instrumental-

6.お姫様の作り方 -Instrumental-

《Blu-ray収録内容》

『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』

1.『仲直りシュークリーム』 ライブ映像

2.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年1月放送分ダイジェスト映像

3.『絶対アイドル辞めないで』 ライブ映像

4.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年2月放送分ダイジェスト映像

5.『ようこそ！イコラブ沼』 ライブ映像

6.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年3月放送分ダイジェスト映像

7.『呪って呪って』 ライブ映像

8.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年4月放送分ダイジェスト映像

《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type E（完全生産限定盤）

LPサイズ紙ジャケット仕様

商品仕様：CD

価格：2,500円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.モラトリアム

3.お姫様の作り方

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.モラトリアム -Instrumental-

6.お姫様の作り方 -Instrumental-

《封入特典》

LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type F（通常盤）

仕様：CD

価格：1,100円（税込）

《CD収録内容》

1.劇薬中毒

2.モラトリアム

3.お姫様の作り方

4.劇薬中毒 -Instrumental-

5.モラトリアム -Instrumental-

6.お姫様の作り方 -Instrumental-

★＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」

■日時：2026年6月20日(土)

会場：東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）

開場 15:30/開演 17:30

■日時：2026年6月21日(日)

会場：東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）

開場 15:30/開演 17:30

https://equal-love.jp/news/detail/11405(https://equal-love.jp/news/detail/11405)

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに20作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.6億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詩賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

2026年4月1日(水)に発売された20thシングル表題曲『劇薬中毒』は累計出荷49万枚超えを記録し、シングルでは通算 7 作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得した。

2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを神奈川県・横浜スタジアムで開催し大成功を収め、6月20日(土)、21日(日) には自身最大規模となる東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」の開催も控えている。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

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