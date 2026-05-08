人間ドックの“カラダ版”「フィジカルドック(R)」がAI動作解析を導入してアップデート

株式会社フィジカルラボ

「最近カラダが重い」「このまま運動しないのはマズいかも」。そんな不安から、「まずは自分の状態を知りたい」という30～60代の方に選ばれてきたのが、銀座のパーソナルコンディショニングスタジオ「フィジカルラボ銀座」（運営：株式会社フィジカルラボ、代表取締役：金子聡）が提供する、人間ドックの“カラダ版”『フィジカルドック(R)』です。

このたび、医療機関やスポーツ現場でも使われているAI動作解析システムを導入し、日常の動きの中にひそむ“動作のクセ”を素早く可視化できるようになりました。画像の評価や分析、エクササイズの提案はこれまで通りスポーツ医科学の知識を持つトレーナーが担い、AIで“見える化”された情報を、専門家ならではの視点で活かす体制を強化します。

フィジカルドック(R)の主な内容

いきなりジム通いする前に、“今の自分”を知るためのカラダチェック

2016年に誕生したフィジカルドック(R)は、「最近疲れやすい」「体力が落ちてきた気がする」と感じている方のための、1回完結・カラダの総点検サービス。利用者は30代から60代まで幅広く、運動不足を自覚して“最初の一歩”として受ける方、家族やパートナーから勧められて来られる方、シェイプアップよりも「将来のために筋肉をつけておきたい」という健康志向の方など、目的もさまざまです。

銀座駅徒歩1分のスタジオで、スポーツ医科学の知識とアスリート指導の現場経験を持つトレーナーが、生活習慣や運動経験／習慣を踏まえて姿勢や柔軟性、筋力などをまとめてチェック。結果をお伝えするだけにとどまらず、「どのような運動なら無理なく続けられそうか」を考慮しながら、マイペースで続けられるエクササイズメニューを作成するという“具体策”まで提供するのが最大の特長です。

AIが日常動作を高精度にとらえて見せることで、課題を共有しやすく

今回のアップデートでは、医療機関やスポーツ現場でも使われているAI動作解析システムを導入しました。

しゃがむ・持ち上げる・ひねる・歩くといった日常動作の土台となる動きをカメラで撮影するだけで、従来は専用機器が必要だったレベルの精度で姿勢や重心のかかり方、左右差などを瞬時に可視化します。

セッションでは、測定結果を画面に映しながら、「どの動きでどんなクセ（エラー）が出ているのか」「それによりどこに負担がかかりやすいのか」といった課題を、トレーナーが目視の観察とあわせて分析・解説します。

ご自身の感覚と画像を照らし合わせることで、「自分ではまっすぐのつもりだったのに」「ここでいつも無理をしていたんだ」といった気づきが得られ、その後のエクササイズやカラダの使い方の改善イメージを持ちやすくなるメリットもあります。

AIは測定担当。カラダの“これから”を見極めるのは人

フィジカルラボ銀座では、AIの役割を“測定担当”に限定しています。

AIは動きをとらえ、画像として正確に見せてくれますが、課題となる動きを引き起こす原因がどこにあるのか、どこから改善していくのがその人にとって現実的で、ケガや負担につながらず続けやすいのかを判断するのは、人間のトレーナーだけの領域だと考えているためです。

ドック終了後も、自宅で続けやすいフォローアップ

ご自宅でも振り返り・実践しやすくなるフォローアップとして、測定結果や整理した課題点、日常で取り組めるエクササイズメニューを、シートや動画にまとめて後日お届けします。

母の日・父の日キャンペーンも実施中！

6月21日（日）17時まで公式オンラインショップにて、「フィジカルドック(R)ギフトチケット」やエクササイズグッズを10%オフで購入いただけるキャンペーンを実施中です。大切なご両親にいつまでも健康でいてほしいという願いを届ける、ちょっと贅沢な健康ギフトはいかがでしょうか？

キャンペーン概要はこちら(https://physical-lab-ginza.com/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/mothers-fathers-day-health-gift-campaign-2026)

フィジカルドック(R)の詳細は、添付のPDF資料にまとめています。「そろそろ自分のカラダときちんと向き合いたい」「家族や大切な人に“健康のきっかけ”をプレゼントしたい」という方は、ぜひ一度ご覧ください。

補足情報：フィジカルドックの流れを紹介！1回完結100分で今のカラダの傾向と対策がわかる！

【フィジカルラボ銀座とは】

スポーツ科学博士が代表を務める、「人生を楽しむための動けるカラダづくり」がコンセプトのパーソナルコンディショニングスタジオ。スポーツ医科学の知識と、アスリート指導の現場にも立つ実践経験を併せ持つ専門トレーナーが、身体機能・強化に重点を置く2つのサービス（フィジカルドック(https://physical-lab-ginza.com/pages/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC-%E6%96%99%E9%87%91)／パーソナルトレーニング(https://physical-lab-ginza.com/pages/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC-%E6%96%99%E9%87%91)）を提供しています。健康意識が高まる40代以上から70代の方まで、それぞれのなりたいカラダづくりを長期的視点でサポートしています。

●営業時間 11:00～21:00 (最終受付 19:00)月曜定休

●住所 東京都中央区銀座5-8-16 銀座ナカヤビルB1階

※銀座駅A3出口徒歩1分、中央通り沿いです。

●電話番号：03-6228-5907

●ホームページ https://physical-lab-ginza.com/