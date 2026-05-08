デビュー50周年！世界を席巻した高中正義が国内秋ツアーの日程発表！

欧州･北米・豪州ツアー全13公演を完売させた高中正義がこの秋、日本国内で｢SUPER TAKANAKA LIVE 2026-2027｣を開催する。9月18日(金) の東京を皮切りに2027年2月28日(日) の長野まで全19公演が予定されている。 高中正義がアルバム｢SEYCHELLES」を1976年7月にリリースして50年。今年はソロデビュー50周年のアニバーサリー･イヤーにあたる。また、ワールド･ツアーでも演奏してきた「SHAKE IT」が収められた13枚目のオリジナル･アルバム｢JUNGLE JANE(1986年7月)｣のリリース40周年にあたる年でもある。高中正義の集大成のステージになること必至！ 国内ツアーに先立ち、8月7日（金）にはロンドン、クリスタル･ボウル･パレスで開催されるシティポップ･フェスにヘッドライナーとして出演する事も決まっている。海外での熱狂をそのまま国内ツアーに持ち込んでくれるか？｢SUPER TAKANAKA LIVE 2026-2027｣各公演のチケットは5月13日(水)より、先行受付（抽選）がスタートする。詳細は高中正義公式サイト参照。

＜高中正義 SUPER TAKANAKA LIVE 2026-2027/ツアー日程＞

2026年 9月18日(金) 東京 / かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール 9月25日(金) 滋賀 / ひこね市文化プラザ グランドホール 9月27日(日) 宮城 / 仙台電力ホール 10月11日(日) 埼玉 / サンシティ越谷市民ホール 10月17日(土) 大阪 / 大阪城音楽堂 11月1日(日) 群馬 / メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館) 11月14日(土) 愛知 / 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール 11月26日(木) 東京 / LINE CUBE SHIBUYA 11月27日(金) 東京 / LINE CUBE SHIBUYA 11月29日(日) 静岡 / 富士市文化会館 ロゼシアター大ホール 12月19日(土) 福岡 / 福岡国際会議場メインホール 12月20日(日) 福岡 / 福岡国際会議場メインホール 12月25日(金) 東京 / たましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホール 12月28日(月) 北海道 / カナモトホール（札幌市民ホール) 2027年 1月17日(日) 新潟 / りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 劇場 1月30日(土) 神奈川 / 茅ヶ崎市民文化会館 2月6日(土) 広島 / JMSアステールプラザ 大ホール 2月27日(土) 石川 / 金沢市文化ホール 2月28日(日) 長野 / 長野市芸術館 メインホール ※各公演の開場/開演時間は楽天チケットのお申し込みページよりご確認ください。 チケット価格（全公演/税込/全席指定）：11,000円 公式HP最速受付期間(楽天チケット/抽選）：5月13日(水)10:00～5月31日(日)23:59 先行受付URL； https://r10.to/takanaka2026

＜高中正義オフィシャルサイト＞

https://takanaka.com