慈愛に満ちた微笑みのシスター「リュシエル」がフィギュアで新登場！本日 5月8日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、懺悔室の巨乳シスター リュシエル 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日5月8日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：https://shop.fots.jp/）にて予約受付開始。

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公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=191757478

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZV7BP4Q

予約受付期間：2026年5月8日(金)16：00～2026年7月21日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・懺悔室の巨乳シスター「リュシエル」が1/6スケールフィギュアで新登場。

修道服に身を包み、穏やかにこちらを見つめる優しい表情を丁寧に立体化しました。

柔らかな笑顔からにじむ包容力と、衣装越しにも感じられる豊かな胸元のボリューム感が、リュシエルならではの魅力を引き立てます。

柔らかそうなボディラインは、落ち着いた佇まいの中にも確かな存在感を演出。

さらに、特製の鏡面台座を採用し、下から覗くアングルなど、新しい一面を楽しめる仕様に。鏡面部分はお好みの角度に調節することが可能です。

慈愛に満ちた微笑みを浮かべるシスターのお姉さん「リュシエル」を、ぜひお手元でご堪能ください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：懺悔室の巨乳シスター リュシエル 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約135mm（約205mm 台座含む）

小売価格 ：\21,800(税込\23,980)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2026年5月8日(金)16：00解禁

予約締切 ：2026年7月21日(火)23：59締切

発売月 ：2026年11月末発売予定

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公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=191757478

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZV7BP4Q

予約受付期間：2026年5月8日(金)16：00～2026年7月21日(火)23：59

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