第７回 引越サービスコンテスト 専務杯 新人戦を開催！

株式会社サカイ引越センター

株式会社サカイ引越センター（大阪府堺市：代表取締役社長 田島 哲康）は2026年5月6日（水）に、引越の接客サービス品質と、技術品質を競う、第7回引越サービスコンテスト「専務杯 新人戦」を開催いたしました。

全国各地で行われた予選で勝ち抜いた8チームが参加し、運転・梱包・運搬技術・接客サービスを審査され、優勝チームが決定しました。

日本全国どこでも高い品質と“まごころこめたおつきあい”をモットーとした接客サービスを提供できるよう、若手の現業スタッフへも高い品質や技術を継承していくことで、品質技術の底上げになると考えています。これからも、お客様に満足していただけるサービス品質を高める取り組みを進めて参ります。

優勝は西日本代表 大阪南ブロック

(左から）田島 通利専務取締役、福田 和煕さん、山岡 勝人さん、觀 地人さん、山野 幹夫専務取締役

田島 通利専務取締役

専務杯 新人戦とは

1971年創業以来「まごころこめておつきあい」をモットーに、お客様にどうすれば喜んでいただけるかを常に考え続けて参りました。大切なご家財を安全に新居に運び、お客様に新生活を気持ちよくスタートしていただくために、お客様目線を持ち続けながら、さまざまな技術を継承し、接客サービスへの教育にも力を入れて参りました。

その核となる引越サービスを担う現業スタッフのサービス・技術をさらに向上させるため、2018年にスタートしたのが「引越サービスコンテスト 専務杯」です。 その翌年、若手現業スタッフへも技術・品質・接客サービスを継承していく目的で入社3年以内の現業スタッフのみが参加できる「引越サービスコンテスト 専務杯 新人戦」をスタートさせました。

【お客様へのまごころこめたサービスが重要 “我々はサービス業だ”】

お客様の大切なご家財を安全に素早く運ぶ技術ももちろん大切ですが、当社の社訓には「我々はサービス業だ！」という言葉があり、お客様への接客サービスに重きを置いています。競技の中でも、お客様役のスタッフを配置し、気配りや心配りができているか、言葉遣いが適切かといった点まで、審査します。

【優勝チームへ贈られる賞金は30万円】

優勝チームには、優勝カップ・表彰状と共に、賞金30万円が贈られます。 引越業では、なかなか他支社や、他エリアの技術を目にすることも少ないため、この大会を通して、互いに良いところを吸収し、切磋琢磨する良い機会とし、得たものを各地の同僚や後輩に伝えていくことで品質向上を目指して参ります。

競技内容

【車両競技】

狭い通路内を、誘導と連携をとりながら安全に運行ができているかを審査。

【吊り競技】

安全にタンスを窓から吊り下げ・吊り上げができるかを審査。

【梱包競技】

お客様宅でご家財を最善な梱包ができているか、お客様への対応が適切にできているかを審査。

【台車エレベーター作業】

台車を使用し、廊下やエレベーターを安全にご家財を運搬し、トラックへの積込ができるかを審査。

また、各競技にはお客様役がおり、お客様に安心していただけるように丁寧な接客と説明ができているか、ご要望に気づいて対応できているかも、審査が行われます。