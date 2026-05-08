今年のガリガリ君は暑くなる前に食べる！？ ガリガリ君でプレクーリング！ ～プロモーション第一弾はイベント会場サンプリング～

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君でプレクーリング！」プロモーションを2026年5月より開始いたします。近年、気温上昇により年々厳しさを増す夏の暑さ。そこで、最近話題の暑くなる前に体を冷やす「プレクーリング」に着目。今年の夏は「暑くなる前に食べる」というガリガリ君の新しい楽しみ方を発信していきます。第一弾は「ガリガリ君でイベント前にクーリング！暑さにそなえろサンプリング」を実施。他にも様々な施策を展開予定です。

・いま注目されている「プレクーリング」とは！？

最高気温を更新し、熱中症搬送者が10万人を超えるなど「異常気象」とも呼ばれた昨年の夏。この状況の中、暑さを乗り切る手段として新たに「プレクーリング」という考え方が注目されています。「プレクーリング」は、あらかじめ体温を下げておくことで、作業中に体温が上がるのを緩やかにするアプローチです。

・ガリガリ君でプレクーリング！

ガリガリ君は、ゆっくりと時間をかけて凍結させた不純物のない「純氷」を使用し、ガリガリ食感と爽やかな後味を楽しめる商品。さらに1本97円（税込）という値段で、気軽に楽しく体をクーリングすることができます。そこで、今年はみなさんに楽しく夏を乗り切っていただくため、「活動前の身体冷却にガリガリ君」を発信していきます。さらに、冷え具合を実感していただくために「ガリガリ君でイベント前にクーリング！暑さにそなえようサンプリング」を実施いたします。今年の夏はガリガリ君で暑くなる前に楽しく体を冷やしましょう！

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

「ガリガリ君でイベント前にクーリング！暑さにそなえようサンプリング」概要

本企画は夏の暑さ対策として新たに注目されているプレクーリングをガリガリ君で行うことを発信するため、ガリガリ君ソーダを各地で無料で配布します。ガリガリ君でイベント前に体をクーリングして、思う存分楽しんでください！

・「第7回 The乾麺グランプリ2026 in Tokyo」

日本の伝統的な食文化である乾麺（うどん・そば・そうめん・中華麺）が各地から集まり、

日本一を決める乾麺における最大級の祭典！全国の乾麺やアレンジメニューが味わえる贅沢なイベントです。

配布商品：ガリガリ君ソーダ

配布数量：6000本予定

開催日時：2026年5月16日（土）・5月17日（日）

開催時間：10時～18時（アイスは予定数量無くなり次第配布終了です）

会場詳細：駒沢オリンピック公園 中央広場

〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1

・「ガリガリ君フェスタ2026」

今年で第三回目の開催となる本イベントは、CMでおなじみの「ガリガリ君のうた」を演奏や歌で一緒に盛り上げてくれる団体やチームがステージを披露するフェスタ。会場ではガリガリ君ソーダのサンプリングも実施！「ガリガリ君のうた」をみんなで一緒に楽しみながら、アイスを食べて楽しい思い出をつくりましょう。ご来場をお待ちしております！

《愛知会場》

配布商品：ガリガリ君ソーダ

配布数量：5,000本予定

開催日時：2026年5月17日（日）

開催時間：10時～17時（アイスは予定数量無くなり次第配布終了です）

会場詳細：三井ショッピングパーク ららぽーと安城

〒446-8530 愛知県安城市大東町9-30

《神奈川会場》

配布商品：ガリガリ君ソーダ

配布数量：10,000本予定

開催日時：2026年5月23日（土）

開催時間：10時～17時（アイスは予定数量無くなり次第配布終了です）

会場詳細：三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ

〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

《大阪会場》

配布商品：ガリガリ君ソーダ

配布数量：8,000本予定

開催日時：2026年5月24日（日）

開催時間：10時～17時（アイスは予定数量無くなり次第配布終了です）

会場詳細：三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY

〒568-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1

・「BOOSTランニングフェスタ」

チーム対抗の「リレーマラソン」イベント。走る距離・順番や回数は自由で、制限時間内のゴールを目指して仲間や家族とタスキをつなぎます。上級者も未経験者も一緒になって楽しめ、夏の思い出になること間違いなし！

《とどろきスタジアム》

配布商品：ガリガリ君ソーダ

配布数量：2,000本予定

開催日時：2026年5月30日（土）

開催時間：7時～13時（アイスは予定数量無くなり次第配布終了です）

会場詳細：Uvanceとどろきスタジアム

〒211-0052 神奈川県川崎市中原区等々力1-1

《味の素スタジアム》

配布商品：ガリガリ君ソーダ

配布数量：4,500本予定

開催日時：2026年6月14日（日）

開催時間：7時～13時（アイスは予定数量無くなり次第配布終了です）

会場詳細：味の素スタジアム

〒182-0032 東京都調布市西町376-3

※アイスは無くなり次第、配布終了となります。悪天候が予想される場合、開催日の前日までに赤城乳業の公式X、公式Instagramにてイベント中止のお知らせをさせていただきます。

赤城乳業公式X（旧Twitter)：https://x.com/akagi_cp

赤城乳業公式Instagram：https://www.instagram.com/akagi_ice/

商品情報

■ガリガリ君ソーダ

希望小売価格：97円（税込）

種類別：氷菓

容量：105ml

エネルギー：66kcal

発売エリア：全国