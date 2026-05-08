「自分は仕事ができない」と落ち込む前に。「根性論」を捨てて「仕組み」で戦え『ToDoリストですら使えなかった僕が見つけたすごい仕事術』5/9新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『ToDoリストですら使えなかった僕が見つけたすごい仕事術』（いぐぞー・著）を2026年5月9日（土）より順次発売します。本書は、「頑張れない自分」を責めずに、手持ちの武器を仕組み化し、成果を出すための一冊です。
詳細を見る :
https://www.forestpub.co.jp/author/igz0/book/866803760
■エリートでない人のための世界一泥臭くて、一番確実な生存戦略
この本で紹介するのは、
マッキンゼー出身のエリートが書くような「高尚なビジネスフレームワーク」ではありません。
圧倒的な成果を出して出世するノウハウでも、強靭な意志力を身につける方法でもありません。
「致命的なミスを防ぎ、涼しい顔で定時に帰る」
「『自分も捨てたもんじゃない』と、自分のことを少し好きになれる」
そんな、ポンコツなままで社会を生き抜くための、
世界一泥臭くて、一番確実な生存戦略です。
■こんな悩みを抱えていませんか？
☑上司に「進捗どう？」と聞かれると、全力で逃げ出したくなる
☑ToDoリストを作っても、そのリストを見ること自体を忘れる
☑何から手をつければいいかわからず、ウンウンうなってフリーズする
☑「わかっているフリ」をして、あとで致命的な手戻りが発生する
☑たった数秒で終わるメール返信をあと回しにして、大惨事になる
あなたが仕事でうまくいかないのは、
「努力」や「やる気」が足りないからではありません。
あなたの脳の特性と、世の中の「仕事術」の相性が絶望的に悪いだけなのです。
だから、意志力や記憶力に頼るのをやめましょう。
必要なのは、
自分の今のスペックのままで、
仕事をやらざるを得なくなる「仕組み」を作ることです。
■「今までで一番使えない部下」だった著者が見つけた仕事
著者のいぐぞーさんは新卒時代、
極度に忘れっぽく、簡単な事務作業でもミスを連発する「ポンコツ社員」でした。
最初の上司には「今まで何十人も見てきたけど、お前が一番使えない」と宣告されたほどです。
しかし、「気合い」や「根性」で克服することをあきらめ、
「エンジニアリング思考＝仕組み」
で自分の弱点をカバーするスタイルへ転向した結果、状況は一変。
今では上場企業のITエンジニアとして、
「君がいると助かる」と評価されるようになりました。
本書は、
面倒くさがりで、意志力が弱い人たちが、
自分を責めるのをやめて、手持ちの武器だけで戦うための
メソッドをまとめた1冊です。
【明日から使える「仕組み」の例】
◎先延ばしに終止符を打つ「頭スッキリ書き殴り術」
◎仕事の手を止めない「強制シングルタスクモード」
◎退屈で面倒な作業がサクサク進む「雑談ブースト」
◎「進捗どう？」をゼロにする。「作業スレッド」術
◎報連相ではなく「相談・相談・相談」
◎人脈作りを不要にする「ハブ人材」攻略術
■こんな方に強くおすすめします
☑自分のことを「要領が悪い」「仕事が遅い」と感じてモヤモヤしている方
☑マルチタスクが苦手で、1つの仕事に集中できずミスが増えてしまう方
☑「なぜか仕事が辛い」「自分は会社に向いていないのでは」と感じている方
☑現在、休職中、あるいは転職検討中で、次の仕事に不安を感じている方
☑部下や家族がこの悩みを抱えている（抱えていそう）と悩む上司やご家族の方
本書で紹介する技術は、
人間の脳の「弱点」をカバーする普遍的なハックです。
才能もやる気もいりません。
誰が使っても効果が出る再現性を重視しています。
さあ、もう自分を責めるのは終わりにして、新しい一歩を踏み出してみませんか？
■本書の構成
第1章 仕組みで戦う仕事術【マインド・準備編】
第2章 仕組みで戦う仕事術【タスク管理・実行編】
第3章 仕組みで戦う仕事術【コミュニケーション・段取り編】
第4章 仕組みで戦う仕事術【生活・環境編】
終章 苦手を捨て「一点突破のエース」になれ
■著者プロフィール
いぐぞー
1993年生まれ。
上場企業でITエンジニアとしてチーム開発に従事し、プロジェクトリーダー経験も持つ。
かつては「指示の意図が読めない」「忘れっぽい」「簡単な事務作業でミス連発」の常習犯だった。
新人時代、上司に「今まで何十人も見てきたけど、お前が一番使えない」と宣告され、自信を完全に喪失。しかし、「気合い」や「根性」で克服することをあきらめ、エンジニアらしく「弱みを仕組みでカバーする」スタイルへ転向した。
自分の特性に合わせて仕事の手順を再設計し、記憶や意志力に頼らない「型」を運用した結果、状況が一変。プロジェクトの危機を独自の工夫で救い、尊敬するリーダーから「外注なら2000万円かかった仕事だ」と絶賛されるまでに成長した。
本書は、自らが確立した、才能もやる気もいらない「現場の生存戦略」を体系化した初の著書。
■書籍概要
書籍名 ： ToDoリストですら使えなかった僕が見つけたすごい仕事術
著者 ： いぐぞー
ページ数： 216ページ
価格 ： 1,815円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年5月9日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-376-0
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/igz0/book/866803760
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803762/forestpublish-22/ref=nosim
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp