「自分は仕事ができない」と落ち込む前に。「根性論」を捨てて「仕組み」で戦え『ToDoリストですら使えなかった僕が見つけたすごい仕事術』5/9新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『ToDoリストですら使えなかった僕が見つけたすごい仕事術』（いぐぞー・著）を2026年5月9日（土）より順次発売します。本書は、「頑張れない自分」を責めずに、手持ちの武器を仕組み化し、成果を出すための一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/igz0/book/866803760

■エリートでない人のための世界一泥臭くて、一番確実な生存戦略

この本で紹介するのは、

マッキンゼー出身のエリートが書くような「高尚なビジネスフレームワーク」ではありません。

圧倒的な成果を出して出世するノウハウでも、強靭な意志力を身につける方法でもありません。



「致命的なミスを防ぎ、涼しい顔で定時に帰る」

「『自分も捨てたもんじゃない』と、自分のことを少し好きになれる」



そんな、ポンコツなままで社会を生き抜くための、

世界一泥臭くて、一番確実な生存戦略です。

■こんな悩みを抱えていませんか？

☑上司に「進捗どう？」と聞かれると、全力で逃げ出したくなる

☑ToDoリストを作っても、そのリストを見ること自体を忘れる

☑何から手をつければいいかわからず、ウンウンうなってフリーズする

☑「わかっているフリ」をして、あとで致命的な手戻りが発生する

☑たった数秒で終わるメール返信をあと回しにして、大惨事になる

あなたが仕事でうまくいかないのは、

「努力」や「やる気」が足りないからではありません。



あなたの脳の特性と、世の中の「仕事術」の相性が絶望的に悪いだけなのです。



だから、意志力や記憶力に頼るのをやめましょう。

必要なのは、

自分の今のスペックのままで、

仕事をやらざるを得なくなる「仕組み」を作ることです。

■「今までで一番使えない部下」だった著者が見つけた仕事

著者のいぐぞーさんは新卒時代、

極度に忘れっぽく、簡単な事務作業でもミスを連発する「ポンコツ社員」でした。

最初の上司には「今まで何十人も見てきたけど、お前が一番使えない」と宣告されたほどです。



しかし、「気合い」や「根性」で克服することをあきらめ、

「エンジニアリング思考＝仕組み」

で自分の弱点をカバーするスタイルへ転向した結果、状況は一変。

今では上場企業のITエンジニアとして、

「君がいると助かる」と評価されるようになりました。



本書は、

面倒くさがりで、意志力が弱い人たちが、

自分を責めるのをやめて、手持ちの武器だけで戦うための

メソッドをまとめた1冊です。

【明日から使える「仕組み」の例】

◎先延ばしに終止符を打つ「頭スッキリ書き殴り術」

◎仕事の手を止めない「強制シングルタスクモード」

◎退屈で面倒な作業がサクサク進む「雑談ブースト」

◎「進捗どう？」をゼロにする。「作業スレッド」術

◎報連相ではなく「相談・相談・相談」

◎人脈作りを不要にする「ハブ人材」攻略術

■こんな方に強くおすすめします

☑自分のことを「要領が悪い」「仕事が遅い」と感じてモヤモヤしている方

☑マルチタスクが苦手で、1つの仕事に集中できずミスが増えてしまう方

☑「なぜか仕事が辛い」「自分は会社に向いていないのでは」と感じている方

☑現在、休職中、あるいは転職検討中で、次の仕事に不安を感じている方

☑部下や家族がこの悩みを抱えている（抱えていそう）と悩む上司やご家族の方

本書で紹介する技術は、

人間の脳の「弱点」をカバーする普遍的なハックです。

才能もやる気もいりません。

誰が使っても効果が出る再現性を重視しています。

さあ、もう自分を責めるのは終わりにして、新しい一歩を踏み出してみませんか？

■本書の構成

第1章 仕組みで戦う仕事術【マインド・準備編】

第2章 仕組みで戦う仕事術【タスク管理・実行編】

第3章 仕組みで戦う仕事術【コミュニケーション・段取り編】

第4章 仕組みで戦う仕事術【生活・環境編】

終章 苦手を捨て「一点突破のエース」になれ

■著者プロフィール

いぐぞー

1993年生まれ。

上場企業でITエンジニアとしてチーム開発に従事し、プロジェクトリーダー経験も持つ。

かつては「指示の意図が読めない」「忘れっぽい」「簡単な事務作業でミス連発」の常習犯だった。

新人時代、上司に「今まで何十人も見てきたけど、お前が一番使えない」と宣告され、自信を完全に喪失。しかし、「気合い」や「根性」で克服することをあきらめ、エンジニアらしく「弱みを仕組みでカバーする」スタイルへ転向した。

自分の特性に合わせて仕事の手順を再設計し、記憶や意志力に頼らない「型」を運用した結果、状況が一変。プロジェクトの危機を独自の工夫で救い、尊敬するリーダーから「外注なら2000万円かかった仕事だ」と絶賛されるまでに成長した。

本書は、自らが確立した、才能もやる気もいらない「現場の生存戦略」を体系化した初の著書。

■書籍概要

書籍名 ： ToDoリストですら使えなかった僕が見つけたすごい仕事術

著者 ： いぐぞー

ページ数： 216ページ

価格 ： 1,815円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年5月9日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-376-0

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/igz0/book/866803760

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803762/forestpublish-22/ref=nosim

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp