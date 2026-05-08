ゴディバ×福井はや川「羽二重くるみ」コラボ商品が全国展開！ チョコレートブランドと老舗銘菓、創業100年のコラボレーション

株式会社REプランニングワークス

株式会社REプランニングワークス（本社：石川県かほく市、代表：橋屋哲）は、福井県とゴディバ ジャパン株式会社との連携支援を行う中で、福井県の和菓子店「はや川」（本店：福井県勝山市、代表：早川慶太）とゴディバ ジャパン株式会社によるコラボレーション商品の企画推進をサポートしてまいりました。

このたび、ともに創業100周年を迎える両社による新商品「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」が、2026年5月15日（金）より全国の一部ゴディバショップにて発売されることをお知らせいたします。

本商品は、2026年4月28日（火）よりゴディバ西武福井店で先行販売され、5月8日（金）からは北陸エリアへ展開。地域限定販売時から高い注目を集め、このたび販売エリアが全国に拡大します。

株式会社REプランニングワークスは、福井県の地域資源や伝統産業の魅力を全国へ発信する取り組みの一環として、本プロジェクトにおける連携調整・発信支援を行っています。

100周年同士の出会いから生まれた新商品

2026年、ゴディバ ジャパン株式会社と福井県の老舗和菓子店「はや川」は、ともに創業100周年を迎えます。

福井銘菓「羽二重くるみ」の伝統と、ゴディバのチョコレートへのこだわりと技術を掛け合わせることで、和と洋が融合した新たなスイーツが誕生しました。

発売に先駆け、福井県庁にて県内メディア向け新商品発表会を開催

2026年4月27日（月）に福井県庁にて、ゴディバ ジャパン株式会社による知事表敬訪問および県内メディア向け新商品発表会・試食会が開催されました。

当日は、ゴディバ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ジェローム・シュシャン氏が福井県知事を表敬訪問したほか、商品発表会では開発背景や商品特徴の説明、試食会、フォトセッションなどが行われ、県内メディア・関係者向けに新商品が披露されました。

出席者

ゴディバ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ジェローム・シュシャン氏

ゴディバ ジャパン株式会社 常務執行役員 阿部 邦昭氏

金花堂はや川 代表取締役社長 早川 慶太氏

株式会社そごう・西武 西武福井店 店長 田中 香苗氏

商品概要

商品名：羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶

価格：1個 410円（税込）

抹茶チョコレートガナッシュに、チョコレートでコーティングしたくるみを合わせ、もっちり食感の羽二重餅で挟み、シュー生地でサンドしました。ホワイトチョコレートのまろやかでコクのある甘さが、抹茶の豊かな風味を引き立てます。

商品名：羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ

価格：1個 410円（税込）

ベルギー産カカオ分72％のダークチョコレートガナッシュとフランボワーズジャムを、もっちり食感の羽二重餅で挟み、シュー生地でサンド。濃厚なチョコレートと甘酸っぱいフランボワーズ、伝統的なお餅の調和を楽しめる商品です。

セット商品名：羽二重くるみ ショコラ アソートメント 4個入

価格：1,620円（税込）

※商品特設サイト https://www.godiva.co.jp/marche/habutae_kurumi.html

羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶

羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ

販売概要

羽二重くるみ ショコラアソートメント4個入オリジナルパッケージで販売[表: https://prtimes.jp/data/corp/181456/table/1_1_122b422d5c1ed497c28fbea2e1ff1495.jpg?v=202605081251 ]

※無くなり次第終了

※取扱店舗一覧：https://www.godiva.co.jp/shop/a/aHWC/