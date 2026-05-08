こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バックオフィスの人材育成を支援する新たな選択肢。業務効率化ソフト「リテラアップ」がDX総合EXPO 2026 春 大阪に出展！
株式会社リベンリ（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：倉橋康友）は、2026年5月20日（水）から5月22日（金）までインテックス大阪にて開催される「DX総合EXPO 2026 春 大阪」に出展いたします。
また、今回はAI資料作成サービスなどを手掛ける株式会社イルシル様との共同出展となります。
弊社が提供する「Litera App（リテラアップ）」は、日々のPC操作をリアルタイムに解析し、最適なショートカットや機能をポップアップ形式でアドバイスする特許取得済みの業務効率化ソフトウェアです。
業務の生産性向上にとどまらず、ユーザーのリスキリング・PCスキル習得も支援します。
展示会名：DX総合EXPO 2026 春 大阪
会期：2026年5月20日（水）〜22日（金）
会場：インテックス大阪
主催：DX 総合EXPO 実行委員会
入場料：無料
公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka
出展の見どころ
■ リスキリング支援ツールとしての「リテラアップ」
リテラアップは、社員一人ひとりのPC操作を学習機会に変える「現場発・育成支援ソリューション」です。
未経験者の基本操作習得を自然にサポート
中堅社員のスキル定着と時短を同時に実現
研修では届かない現場レベルの改善に効果
操作内容に応じたヒントがリアルタイムで表示され、業務効率とPCスキルを同時に高めます。
可視化された操作ログを通じて、スキルアップ状況の定量評価も可能です。
リテラアップで実現する「育成の現場DX」
育成やOJTに頼らず、自走型学習の環境を提供
スキル定着や操作改善をデータで見える化
既存PC業務に自然に溶け込む低負荷での導入が可能
これからの人材育成において、「教育の場」だけでなく「業務の場」での成長支援が求められています。リテラアップはその実現をお手伝いします。
■リテラアップとは
特許取得済みの「Litera App（リテラアップ）」は、PCにインストールすることで、日々の操作に合わせて最適なショートカットキーや便利機能をポップアップでアドバイスする業務効率化ソフトウェアです。
さらに、リテラアップは単なる業務効率化ツールにとどまらず、ユーザーが新たなPC操作方法を学ぶ機会を提供し、PCスキルの向上と個人の価値創出をサポートします。
リテラアップを活用することで、オフィスワークから現場作業までのあらゆる業務シーンで生産性向上を実現します。実際の業務削減時間やショートカットキー利用率の可視化も可能で、効果を実感しやすいツールとなっています。
【株式会社リベンリ会社概要】
会社名： 株式会社リベンリ
所在地： 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階
代表者： 代表取締役 倉橋 康友
設立日： 2018年5月22日
ＵＲＬ： https://litera.app/company/
【株式会社イルシル会社概要】
会社名： 株式会社イルシル
所在地： 東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル 5F
代表者： 代表取締役 宮粼 有貴
設立日： 2021年3月15日
ＵＲＬ： https://corporate.irusiru.jp/company
本件に関するお問合わせ先
担当：倉橋
メール pr@libenri.com
電話番号 080-3602-8435
関連リンク
リテラアップ公式サイト
https://litera.app
公式Instagram
https://www.instagram.com/libenri_inc/
公式Twitter
https://x.com/shonanlibenri
公式Facebook
https://www.facebook.com/LiteraApp
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/LibenriChannel
オフィシャルブログ「リテラアップで仕事効率化」
https://litera.app/blog/
また、今回はAI資料作成サービスなどを手掛ける株式会社イルシル様との共同出展となります。
弊社が提供する「Litera App（リテラアップ）」は、日々のPC操作をリアルタイムに解析し、最適なショートカットや機能をポップアップ形式でアドバイスする特許取得済みの業務効率化ソフトウェアです。
展示会名：DX総合EXPO 2026 春 大阪
会期：2026年5月20日（水）〜22日（金）
会場：インテックス大阪
主催：DX 総合EXPO 実行委員会
入場料：無料
公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka
出展の見どころ
■ リスキリング支援ツールとしての「リテラアップ」
リテラアップは、社員一人ひとりのPC操作を学習機会に変える「現場発・育成支援ソリューション」です。
未経験者の基本操作習得を自然にサポート
中堅社員のスキル定着と時短を同時に実現
研修では届かない現場レベルの改善に効果
操作内容に応じたヒントがリアルタイムで表示され、業務効率とPCスキルを同時に高めます。
可視化された操作ログを通じて、スキルアップ状況の定量評価も可能です。
リテラアップで実現する「育成の現場DX」
育成やOJTに頼らず、自走型学習の環境を提供
スキル定着や操作改善をデータで見える化
既存PC業務に自然に溶け込む低負荷での導入が可能
これからの人材育成において、「教育の場」だけでなく「業務の場」での成長支援が求められています。リテラアップはその実現をお手伝いします。
■リテラアップとは
特許取得済みの「Litera App（リテラアップ）」は、PCにインストールすることで、日々の操作に合わせて最適なショートカットキーや便利機能をポップアップでアドバイスする業務効率化ソフトウェアです。
さらに、リテラアップは単なる業務効率化ツールにとどまらず、ユーザーが新たなPC操作方法を学ぶ機会を提供し、PCスキルの向上と個人の価値創出をサポートします。
リテラアップを活用することで、オフィスワークから現場作業までのあらゆる業務シーンで生産性向上を実現します。実際の業務削減時間やショートカットキー利用率の可視化も可能で、効果を実感しやすいツールとなっています。
【株式会社リベンリ会社概要】
会社名： 株式会社リベンリ
所在地： 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階
代表者： 代表取締役 倉橋 康友
設立日： 2018年5月22日
ＵＲＬ： https://litera.app/company/
【株式会社イルシル会社概要】
会社名： 株式会社イルシル
所在地： 東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル 5F
代表者： 代表取締役 宮粼 有貴
設立日： 2021年3月15日
ＵＲＬ： https://corporate.irusiru.jp/company
本件に関するお問合わせ先
担当：倉橋
メール pr@libenri.com
電話番号 080-3602-8435
関連リンク
リテラアップ公式サイト
https://litera.app
公式Instagram
https://www.instagram.com/libenri_inc/
公式Twitter
https://x.com/shonanlibenri
公式Facebook
https://www.facebook.com/LiteraApp
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/LibenriChannel
オフィシャルブログ「リテラアップで仕事効率化」
https://litera.app/blog/