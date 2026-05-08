【トレイルラン】Mt.FUJI100オフィシャルツアーに最大規模の150名超！高い完走率で大盛況
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ。以下、ルクタス）は、2026年4月23日から26日にかけて、日本最高峰のトレイルランニングレース『Mt.FUJI 100』のサポート付きオフィシャルツアー を運営。国内外から総勢150名超の過去最大規模となったツアーは大盛況のうちに終了いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348703/images/bodyimage1】
ルクタスはこれまで、世界最高峰のトレイルレース『UTMB』をはじめ、世界各地の大会でツアーを催行し、日本人ランナーの海外挑戦を力強く後押ししてまいりました。今回のMt.FUJI100サポート付きオフィシャルツアーは、これまでのノウハウや知見を生かして実現しました。
大会メイン会場の富士北麓公園に隣接した宿泊施設を貸切り運営。大会関係者や大手スポーツメーカー関係者の宿泊もサポートし、一般ランナーやゲストを合わせて総勢150名超となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348703/images/bodyimage2】
大会前は雨天となり、コース変更も懸念されましたが、レース本番は天候に恵まれ、例年と比べても良好なコンディションとなり、多くの選手がベストに近い状態でレースに挑むことができました。
オフィシャルツアーでは、FUJI100mi（167km）のコース上にある4カ所のエイドステーションで、ツアースタッフが選手を全力でサポート。選手のリクエストに応じた食事を提供したほか、預けていた行動食をお渡しするなどしました。
レース前後も、スタート・ゴール地点に隣接した宿泊施設での滞在、送迎、家族同行プランなど、充実した内容で参加者をサポートしました。海外からの参加者には、英語・フランス語・中国語など多言語で対応。受付や滞在時のコミュニケーションなどでストレスなく過ごしていただきました。
大会終了後に開催されたBBQパーティには、多数の選手にゲストとして参加していただき、参加者の皆さまと交流。レースの余韻に浸りながら、特別な時間を過ごしていただきました。
＜ゲストランナー＞
上田瑠偉 選手
川崎雄哉 選手
池畑拓哉 選手
小笠原光研 選手
伊東ありか 選手
石原菜美 選手
小原 将寿 選手
枝元香菜子 選手
吉住友里 選手
くれいじーかろ 選手
ジョン・オニファ・スティングレー 選手
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348703/images/bodyimage3】
今回のオフィシャルツアーに続き、6月に開催される『KAGASPA Trail Endurance 100 by UTMB』においてもオフィシャルツアーを実施いたします。日本人ランナーのサポートだけでなく、海外選手の快適な滞在をお手伝いして、日本文化や自然、大会の素晴らしさを世界にお伝えいたします。
ルクタスはこれまで、世界最高峰のトレイルレース『UTMB』をはじめ、世界各地の大会でツアーを催行して、日本人ランナーの海外挑戦を後押ししてまいりました。ツアー運営を通じて得た知見を生かし、海外ランナーの「日本レース挑戦」を支えるために、「FUJI100mi サポート付きオフィシャルツアー」を催行いたします。
＜関連ページ＞
■Mt.FUJI100「Mt.FUJI TRAIL RUNNING RACE」 ― 公式サイト
https://mtfuji100.com/
■ルクタスアドベンチャーズ ― FUJI100mi サポート付きオフィシャルツアー
https://tabirun.run/tour/mt-fuji100_2026/
＜LUC＋Adventuresのツアーサポートの特徴＞
■日本唯一の『UTMB』オフィシャルツアー
オフィシャルツアーとしてUTMBをはじめとして多くの大会主催者と提携、公式ツアーとしてさまざまな優先権とレースサポートをご提供します。
■オフィシャルツアーエントリー枠をご用意
多くのツアーで一般エントリーが終了した後でもエントリーが可能な「オフィシャルツアーエントリー枠」をご用意しております。
■海外レース経験豊富な日本人スタッフが帯同。日本語で安心のレース参戦。
ツアーには海外経験豊富な日本人トレイルランナーが帯同いたします。初めての海外レースの挑戦でも日本語でコミュニケーションができるため、ストレスなくレースに専念できます。
■専用ドロップバックも提供。参加者のパフォーマンスを最大限に発揮！
長距離のレースカテゴリーでは途中のエイドステーションで、日本食の補給食やツアー専用ドロップバックを用意いたします。ヨーロッパのレースなど、現地の環境で補給に苦戦する選手が多い中、慣れない土地で最後まで走り続けるための心強い支えとなります。
＜LUC＋Adventures＞
ウェブサイト ：https://tabirun.run/tour/
Instagramアカウント ：https://www.instagram.com/luctus.adventures/
Facebookアカウント ：https://www.facebook.com/luctus.adventures/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348703/images/bodyimage4】
＜会社概要＞
運営会社：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 田代宗雄 info-post@lucent-corp.com
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配信元企業：株式会社ルーセント
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ルクタスはこれまで、世界最高峰のトレイルレース『UTMB』をはじめ、世界各地の大会でツアーを催行し、日本人ランナーの海外挑戦を力強く後押ししてまいりました。今回のMt.FUJI100サポート付きオフィシャルツアーは、これまでのノウハウや知見を生かして実現しました。
大会メイン会場の富士北麓公園に隣接した宿泊施設を貸切り運営。大会関係者や大手スポーツメーカー関係者の宿泊もサポートし、一般ランナーやゲストを合わせて総勢150名超となりました。
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大会前は雨天となり、コース変更も懸念されましたが、レース本番は天候に恵まれ、例年と比べても良好なコンディションとなり、多くの選手がベストに近い状態でレースに挑むことができました。
オフィシャルツアーでは、FUJI100mi（167km）のコース上にある4カ所のエイドステーションで、ツアースタッフが選手を全力でサポート。選手のリクエストに応じた食事を提供したほか、預けていた行動食をお渡しするなどしました。
レース前後も、スタート・ゴール地点に隣接した宿泊施設での滞在、送迎、家族同行プランなど、充実した内容で参加者をサポートしました。海外からの参加者には、英語・フランス語・中国語など多言語で対応。受付や滞在時のコミュニケーションなどでストレスなく過ごしていただきました。
大会終了後に開催されたBBQパーティには、多数の選手にゲストとして参加していただき、参加者の皆さまと交流。レースの余韻に浸りながら、特別な時間を過ごしていただきました。
＜ゲストランナー＞
上田瑠偉 選手
川崎雄哉 選手
池畑拓哉 選手
小笠原光研 選手
伊東ありか 選手
石原菜美 選手
小原 将寿 選手
枝元香菜子 選手
吉住友里 選手
くれいじーかろ 選手
ジョン・オニファ・スティングレー 選手
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今回のオフィシャルツアーに続き、6月に開催される『KAGASPA Trail Endurance 100 by UTMB』においてもオフィシャルツアーを実施いたします。日本人ランナーのサポートだけでなく、海外選手の快適な滞在をお手伝いして、日本文化や自然、大会の素晴らしさを世界にお伝えいたします。
ルクタスはこれまで、世界最高峰のトレイルレース『UTMB』をはじめ、世界各地の大会でツアーを催行して、日本人ランナーの海外挑戦を後押ししてまいりました。ツアー運営を通じて得た知見を生かし、海外ランナーの「日本レース挑戦」を支えるために、「FUJI100mi サポート付きオフィシャルツアー」を催行いたします。
■Mt.FUJI100「Mt.FUJI TRAIL RUNNING RACE」 ― 公式サイト
https://mtfuji100.com/
■ルクタスアドベンチャーズ ― FUJI100mi サポート付きオフィシャルツアー
https://tabirun.run/tour/mt-fuji100_2026/
＜LUC＋Adventuresのツアーサポートの特徴＞
■日本唯一の『UTMB』オフィシャルツアー
オフィシャルツアーとしてUTMBをはじめとして多くの大会主催者と提携、公式ツアーとしてさまざまな優先権とレースサポートをご提供します。
■オフィシャルツアーエントリー枠をご用意
多くのツアーで一般エントリーが終了した後でもエントリーが可能な「オフィシャルツアーエントリー枠」をご用意しております。
■海外レース経験豊富な日本人スタッフが帯同。日本語で安心のレース参戦。
ツアーには海外経験豊富な日本人トレイルランナーが帯同いたします。初めての海外レースの挑戦でも日本語でコミュニケーションができるため、ストレスなくレースに専念できます。
■専用ドロップバックも提供。参加者のパフォーマンスを最大限に発揮！
長距離のレースカテゴリーでは途中のエイドステーションで、日本食の補給食やツアー専用ドロップバックを用意いたします。ヨーロッパのレースなど、現地の環境で補給に苦戦する選手が多い中、慣れない土地で最後まで走り続けるための心強い支えとなります。
＜LUC＋Adventures＞
ウェブサイト ：https://tabirun.run/tour/
Instagramアカウント ：https://www.instagram.com/luctus.adventures/
Facebookアカウント ：https://www.facebook.com/luctus.adventures/
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＜会社概要＞
運営会社：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 田代宗雄 info-post@lucent-corp.com
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配信元企業：株式会社ルーセント
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