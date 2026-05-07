「AIで現場を変えたい」中小企業へ。株式会社Affectory、“業務そのものを作り変える”DXシステム「Affect AI」を本格始動

株式会社Affectory- AIエキスパートが現場に入り込んでカスタマイズ・定着まで支援- 先着5社限定で、通常50万～250万円相当の「AI業務診断」を無料提供

AIの「始め方が分からない」「定着しない」という課題を抱える企業が増えています。

地方・中小企業の事業開発やマーケティング支援を手掛ける株式会社Affectory（本社：大阪府大阪市、代表取締役：上田有梨沙）は、多くの企業支援経験を活かして、2026年5月7日（木）より、AIを活用した業務効率化を現場に入り込んで実現するAI DXシステム構築事業「Affect AI」(https://affect-ai.affectory.co.jp/)を本格始動します。

本事業立ち上げにあたり、通常50万円～250万円相当の「AI業務診断」を、先着5社限定で無料提供するモニターキャンペーンを、2026年5月7日（木）より実施します。

Affectoryは、AIを用いた業務効率化を単なるツール導入で終わらせません。標準AIアプリケーションを起点とした業務リデザインから、現場に入り込んだ改善・定着までやり抜きます。

「Affect AI」サービスサイト： https://affect-ai.affectory.co.jp/

大企業で磨いた実装力を、中小企業の現場へ

当社では、製造業から小売業まで大企業のAI開発やDXプロジェクトを幅広く支援してきました。大企業水準の業務設計・AI活用ノウハウを、中小企業のスピードとコスト感で実装できる最大の強みを活かして、AIエキスパートがお客様の業務をAI活用前提にリデザイン。業務の棚卸しから、専用AIアプリのカスタマイズ、運用定着まで一気通貫でサポートする「現場入り込み型のシステム開発」を提供します。

【AI DXシステム構築事業「Affect AI」事業概要】

「AIで業務効率化を実装できる会社」として、基幹業務デジタル化、現場オペレーション改革、需要予測、営業マーケティングなど幅広い課題に対し、以下のサービスをワンストップで提供します。

1. 現場入り込み型のAIエキスパートによる伴走

AIエキスパートがお客様の課題をヒアリングし、業務要件の定義から運用定着、改善サイクル内製化まで支援。当社のもう一つの強みである事業開発・PR・マーケティング支援へもシームレスに横展開が可能。

2. 標準AIアプリを起点としたカスタマイズと業務設計

標準AIアプリをベースに、業務フローに合わせて設定・追加実装・周辺ツール連携を実施。必要に応じて他社AIとの組み合わせや新規開発にも柔軟に対応。

標準AIアプリケーション例

Affect AI ワーク：日々の日報やチャットをAIが自動解析し、プロジェクトごとの工数管理に反映するツール

Affect AI セールス：営業プロセスの可視化・属人化防止を担うツール

※その他、多数のカスタマイズ可能なアプリおよび導入実績を有しています。

【先着5社限定】「AI業務診断」無料モニター募集

通常50万円～250万円相当（業種・業務範囲・企業規模により変動）の業務診断を、無料提供します。

モニター提供内容：

- AIエキスパートがお客様の企業を訪問 （オンラインヒアリングも含む）- 業務フロー・既存資料・システム状況をヒアリングし確認- AI活用による業務効率化の余地を診断- 診断レポート「優先度付きの改善提案・導入ロードマップ」を提示

対象：AI導入による業務変革を検討している法人企業様（新規お申込み優先）

定員：先着5社

※事前のヒアリング内容に基づく所定の審査があります。また、応募状況によりお断りする場合があります。

条件：訪問およびオンラインでのヒアリングにご協力いただけること

申込・問い合わせ窓口： https://affect-ai.affectory.co.jp/#form

標準AIアプリケーション「Affect AI ワーク」活用イメージ

背景：なぜ今、中小企業に「伴走型AI DX」が必要なのか

技術の進化で、中小企業のDXを阻んでいたコストやIT人材不足などの壁は消えつつあります。一方で、AIツールが現場に定着しないことに悩む企業が増えています。日々の業務に追われるなか、AIを前提に業務をリデザインするのは容易ではありません。当社は「愛ある事業の創造」をミッションに、地方・中小企業の"いいもの"が正しく評価される未来を目指しています。単なる効率化に留まらず、中小企業の現場に入り込み、妥協なく成果まで伴走するために、本事業を立ち上げました。

【こんな課題を持つ企業さまへ】- 社内にAIやIT人材がおらず、何から手をつければいいか分からない- 自社の業務がAIでどこまで変わるのか、まずは診断から始めたい- 過去にAIツールやシステムを導入したが、現場に定着しなかった- 業務効率化に加え、PR・マーケティングまで一気通貫で相談したい会社概要

会社名：株式会社Affectory

事業概要：幅広いサービスを展開し、地方・中小企業の挑戦に伴走しています。

- 事業プロデュース（事業開発 / リブランディング / 事業再生）- マーケティング支援（ブランドストーリー構築 / SNSマーケティング / WEB広告運用代行 / Web・EC構築）- 組織改革（AI導入・DXによる業務効率化 / オペレーション構築 / 助成金活用）

代表者 ：代表取締役 上田 有梨沙

所在地 ：大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目13番18号 The Place 9階

URL ：https://affectory.co.jp/

本件に関する問い合わせ先：株式会社Affectory DX事業部

Email：pr@affectory.co.jp