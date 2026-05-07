ハックルベリー、Shopify 共催セミナーイベント「Next Gen Commerce～EC革命前夜～」を開催

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株式会社ハックルベリー


株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）は、オフラインイベント「Next Gen Commerce～EC革命前夜～」を開催することをお知らせします。本イベントはShopify 共催イベントであり、【Shopify Partners Roadshow Season 3】として開催いたします。




■ 本セミナーイベントについて


エージェンティックコマースの進化が、ECの常識を大きく塗り替えようとしています。


本イベントではAI・グローバルトレンド・システム連携・Shopifyを軸に、現場のリアルな課題を徹底討論。ツール紹介に留まらない本質的な議論から、進むべき道を探ります。



テーマは「EC革命前夜」。


AI・自動化時代の新しいコマース像と、システム・基幹連携のリアルに迫ります。Shopifyアプリによる販促や業務効率化の具体例も深掘りし、実践的な知見を提供。


ここでしか得られない知見とネットワークが、あなたのEC戦略を次のステージへと導きます。



【イベント情報】


日時：　2026年5月22日（金）


時間：　14:30～18:30（その後ネットワーキングあり、終了20時頃予定）


受付：　14:00～


場所：　東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区渋谷１丁目２３－１６ cocoti SHIBUYA 4F）


参加費：無料（事前のお申込みが必要となります）


主催：　株式会社ハックルベリー、Shopify Japan株式会社



【イベント詳細・参加申し込みはこちらから】


https://huckleberry-inc.com/event202605




【株式会社ハックルベリーについて】


「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。


「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。


本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画


代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔


事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ


URL：https://huckleberry-inc.com/



【提供サービス】


サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」


https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


ECの各データ連携を柔軟に、低コストで実現するデータ連携SaaS「CoreLink」https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」


https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」


https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


Shopifyで決済CVRを向上させるチャットボット「CommChat」 https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」


https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


抽選販売アプリ「Raffle315」


https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」


https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)


Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」


https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)