ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、5月2日(土)からザ クラシックとのエクスクルーシブシャツとショーツの2型を数量限定で発売。

株式会社 トゥモローランド

ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、5月2日(土)からザ クラシックとのエクスクルーシブシャツとショーツの2型を数量限定で発売いたします。

THE CLASIK Exclusive for LAND OF TOMORROW

今回の別注では、ブランドがインラインで展開しているのBLAZER SHIRTS をベースにサマーウールに生地変更。

襟の開きが強く、自然な抜け感を演出したデザインオープンカラーシャツにシアー感のあるウォッシャブルウールを採用することで、快適に着用することができる1着となっております。

さらに腰回りにボリュームを持たせて裾幅を広めにしたワイドストレートシルエットが特徴のINVERTED PLEAT TROUSERSも共地のサマーウールで制作。

Exclusive INVERTED PLEAT TROUSERS 46,200円(税込)Exclusive BLAZER SHIRTS \52,800円(税込)

セットアップで着用可能なコレクションとなっております。

ぜひこの機会にお買い求めください。



<発売日>

5月2日(土)



<販売価格>

Exclusive BLAZER SHIRTS \52,800円(税込)

Exclusive INVERTED PLEAT TROUSERS 46,200円(税込)



<取扱店舗>

ランド オブ トゥモロー 丸の内店

東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビル ブリックスクエア 1F 2F

TEL 03-3217-2855.

ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８－３ 心斎橋パルコ北館 3F

TEL 06-6252-9797