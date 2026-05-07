ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、5月2日(土)からザ クラシックとのエクスクルーシブシャツとショーツの2型を数量限定で発売。
株式会社 トゥモローランド
THE CLASIK Exclusive for LAND OF TOMORROW
今回の別注では、ブランドがインラインで展開しているのBLAZER SHIRTS をベースにサマーウールに生地変更。
Exclusive INVERTED PLEAT TROUSERS 46,200円(税込)
Exclusive BLAZER SHIRTS \52,800円(税込)
セットアップで着用可能なコレクションとなっております。
ランド オブ トゥモロー 丸の内店と心斎橋パルコ店では、5月2日(土)からザ クラシックとのエクスクルーシブシャツとショーツの2型を数量限定で発売いたします。
THE CLASIK Exclusive for LAND OF TOMORROW
今回の別注では、ブランドがインラインで展開しているのBLAZER SHIRTS をベースにサマーウールに生地変更。
襟の開きが強く、自然な抜け感を演出したデザインオープンカラーシャツにシアー感のあるウォッシャブルウールを採用することで、快適に着用することができる1着となっております。
さらに腰回りにボリュームを持たせて裾幅を広めにしたワイドストレートシルエットが特徴のINVERTED PLEAT TROUSERSも共地のサマーウールで制作。
Exclusive INVERTED PLEAT TROUSERS 46,200円(税込)
Exclusive BLAZER SHIRTS \52,800円(税込)
セットアップで着用可能なコレクションとなっております。
ぜひこの機会にお買い求めください。
<発売日>
5月2日(土)
<販売価格>
Exclusive BLAZER SHIRTS \52,800円(税込)
Exclusive INVERTED PLEAT TROUSERS 46,200円(税込)
<取扱店舗>
ランド オブ トゥモロー 丸の内店
東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビル ブリックスクエア 1F 2F
TEL 03-3217-2855.
ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店
大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８－３ 心斎橋パルコ北館 3F
TEL 06-6252-9797