株式会社ナイガイ、SKU別発注管理の高度化に向け、在庫管理 AI SaaS「Vestory」を導入

株式会社ハイクリナイガイ様・ハイクリ両社のロゴ掲載バナー

ファッション業界向けAI SaaS事業を展開する株式会社ハイクリ（本社：東京都中野区、代表取締役：兼松 洋輔）は、株式会社ナイガイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉 賢治、以下「ナイガイ」）に在庫管理 AI SaaS「Vestory（ベストリー）」が導入されたことをお知らせします。ナイガイは、需要予測AIを活用したSKU別発注管理の最適化を通じて、販売機会の最大化と売上向上を目指します。

ナイガイは、1920年創立のレッグウェアを主軸とするアパレルメーカーです。紳士・婦人・子ども向け靴下をはじめ、メンズアンダーウェア、パジャマ、エプロンなどの繊維製品の企画製造販売および輸出入を展開しています。

導入の背景

アパレル業界では、多品番化する商品ごとに需要変動を捉えながら、適切な発注判断を行うことが求められます。特にSKU単位での発注管理は、欠品による販売機会の損失防止と、過剰在庫の抑制を両立するうえで重要な業務です。一方で、需要予測や発注判断が経験や個別管理に依存すると、判断のばらつきや集計負荷の増加、意思決定の遅れにつながる場合があります。

こうしたなかナイガイでは、SKU別発注管理の精度向上を通じた売上拡大を見据え、需要予測を活用しながら、より精緻で機動的な発注運用を実現できる環境づくりが求められていました。

導入内容

今回のVestory導入・運用支援プロジェクトでは、CROSS MALLとのAPI連携により、各品番の売上・粗利・在庫データをVestoryへ連携しました。これにより、SKU単位のデータを一元的に把握できる基盤を整備します。

また、発注登録機能を別途開発し、Vestory内での発注登録を可能にすることで、発注残管理の自動化も進めます。あわせて、ナイガイの商品カテゴリ・品番体系や、リードタイム、販売数予測範囲、OFF率などの業務特性を踏まえたカスタマイズを行い、需要予測AIを活用した発注判断を支援します。

さらに、過去データを用いたAI予測モデルのチューニング、データパイプラインの構築、運用マニュアルの整備、説明会・ワークショップの実施などを通じて、現場での定着までを見据えた導入・運用支援を行いました。

導入の目的

今回のVestory導入は、主に以下の実現を目的としています。

・需要予測AIを活用したSKU別発注管理の最適化を通じた売上の向上

・欠品による販売機会損失の抑制と、過剰在庫リスクの低減

・データ連携と運用支援を通じた、現場での継続的な活用基盤の整備

今後の活用方針

今後ナイガイは、Vestoryの活用を通じて、需要予測AIを用いたSKU別発注管理の最適化を進めながら、在庫運用と販売計画の高度化を図っていく予定です。同社が日々蓄積する販売・在庫データを、より迅速で精度の高い発注判断につなげることで、売上向上に資する運用体制の構築を目指します。

ハイクリとしても、ナイガイにおける運用定着を支援しながら、ファッション業界の事業者が需要予測AIを活用して、より実務に即した在庫管理・発注管理を実現できるよう伴走してまいります。

Vestory（ベストリー）について

Vestory画像

Vestoryは、株式会社ハイクリが提供する、ファッション業界向けの在庫管理 AI SaaSです。需要予測AIを活用し、SKU別の販売見通しに基づく発注判断と在庫管理を支援することで、在庫運用の最適化と売上向上を後押しします。

サービスサイト：https://vestory.jp/

株式会社ナイガイについて

会社名：株式会社ナイガイ

本社所在地：東京都港区赤坂7丁目8-5

代表者：代表取締役社長 今泉 賢治

創立：1920年8月

事業内容：紳士・婦人・子供靴下、メンズアンダーウェア、パジャマ、エプロンなど繊維製品の企画製造販売および輸出入

URL：https://www.naigai.co.jp/

株式会社ハイクリについて

会社名：株式会社ハイクリ

本社所在地：東京都中野区中央4-4-2 ヘリオス6新中野4階

代表者：代表取締役 兼松 洋輔

設立：2024年5月

事業内容：ファッション業界向けAI SaaSの開発・提供

URL：https://www.hicrea.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

https://www.hicrea.co.jp/contact